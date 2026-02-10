本文へスキップ

F1 McLaren launch

F1復帰に近づく？　ホーナー元レッドブル代表、アルピーヌF1の株式買収に向け投資ファンドと接触

元レッドブルF1代表のクリスチャン・ホーナーはアルピーヌへの投資が噂されてきたが、最近はその噂がさらに強まりつつある。

Lydia Mee
公開日時:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

　クリスチャン・ホーナーはアルピーヌF1への投資とF1復帰が噂されてきたが、最近になってそれをさらに裏付けるような動きがあった。

　ホーナーはレッドブルF1でチーム代表を長く務めてきたが、2025年7月にチームの成績低迷をきっかけに急遽解任された。

　そんなホーナーはF1復帰を目指していると常々報じられてきた。いくつものチームがその候補に挙げられたが、最近はアルピーヌがその対象となっていて、チームへの投資が噂されている。

　そしてその噂に信ぴょう性を持たせるような報道がスカイニュースから発せられた。同報道によるとホーナーはアルピーヌF1への投資について、MSPスポーツキャピタルと協議を行なったという。

　スカイニュースは「関係者によれば、MSPは富裕層個人、ファミリーオフィス、機関投資家を含む大規模なグループの一員として、ホーナー氏の次のスポーツ関連案件への支援について協議を行なっていたという」と報じている。

　MSPスポーツキャピタルは昨年までマクラーレン・レーシングの株主だったが、2025年9月にそれを売却した。そして現在は再びF1への関与を目指していると言われている。

　なお噂の渦中にあるホーナー自身は、”適切な機会があれば”F1に復帰する意向があると語っている。

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson - Getty Images

　最近の噂について問われたホーナーは「まあ、今のところグリッド上のほぼ全てのチームに行ってきたからね」とTODAY誌に語った。

「レッドブルを離れてからは、公の場でほとんど何も話していない。私がこのチームやあのチームに行くんじゃないかという憶測が飛び交うのは嬉しいけど、F1ではそういうのが蔓延しているからね」

「私が戻ってくるのは、正しい機会が訪れ、同じ志を持ち、勝利を目指す人々と協力できる時だけだ。ただ参加するだけには興味がない」

「もし復帰するなら、この21年間ほどやってきた役割とは少し違うことになるだろう。どうなるか見てみよう」

「このスポーツへの関心は非常に高く、F1に投資したいという素晴らしい人たちもいる。でも私は焦っていない。レッドブルでのキャリアが終わったとしても、素晴らしい時間を過ごしてきた。何度も言うが本当にエキサイティングで、最終的に勝てる可能性がある場合にのみ、戻ってくるつもりだ」

 

前の記事
