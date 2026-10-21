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アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く

クリスチャン・ホーナーはアンドレア・キミ・アントネッリがコース上の走りでチーム内のナンバーワンドライバーの座を勝ち取っていると評価した。

Ed Hardy Stuart Codling

公開日時: 2026/10/21 22:08

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Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2026年のF1タイトル争いをリードするアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）について、元レッドブル代表のクリスチャン・ホーナーは走りで「ナンバーワンドライバー」の地位を勝ち取っていると話した。

今季がキャリア2年目のアントネッリだが、序盤戦で初優勝を果たしてからは連戦連勝。タイトル争いで首位に立ち、ランキング2番手のチームメイト、ジョージ・ラッセルに残り6戦時点で102ポイント差をつけている。早ければアメリカGPでタイトルを決める可能性もある。

経験豊富なラッセルをも上回る速さを見せているアントネッリについて、ホーナーは今後ほかのチームがメルセデスの脅威となった場合、アントネッリこそがチームとして優先すべきドライバーだと考えている。

ホーナーが率いてきたレッドブルはドライバーの序列を明確にする方針を取ることが多かった。セバスチャン・ベッテル、そしてマックス・フェルスタッペンがその代表例であり、両者はいずれも4度の世界タイトルを獲得している。

一方で近年はドライバーを平等に扱う対照的な方針をとっているのがマクラーレンだ。しかしタイトル争いを繰り広げた2025年もその方針を貫いた結果、フェルスタッペンにタイトルを奪われかねない状況に陥った。

ホーナーが例に挙げた1986年のウイリアムズも同様だ。ナイジェル・マンセルとネルソン・ピケを擁した当時のウイリアムズは、コンストラクターズタイトルを獲得するマシン、FW11を生み出したものの、ドライバーズタイトルはマクラーレンのアラン・プロストに奪われた。

「常に全員を満足させ続けるのは非常に難しい。大切なのは、何が目的なのかという原則に立ち返り、正直であることだ」

ホーナーは英オートスポーツにそう語った。

「最終的にはチームが最優先であり、ドライバーはあくまで契約上の立場にある。両方のドライバーにワールドチャンピオンになれると約束するのは現実的ではない」

「最終的には、サーキットで優位性を示すドライバーがひとり現れる。両者には同じチャンスが与えられ、同じマシンが与えられる。しかし、サーキットで何を成し遂げるかによって、チーム内での信頼と地位を勝ち取るんだ」

「今のアントネッリがまさにそうだ。彼はサーキットでの走りによって、チーム内での地位を築いている。もし彼と他チームのライバルとの間で接戦になったなら、チームはどちらを優先するかという立場を明確にしなければならない」

「そうしなければ、ウイリアムズが何年も前にマンセルとピケを擁しながらプロストにタイトルを奪われた時のように、チャンピオンシップを失うリスクがある。結局のところ、レースにどう臨むかという方針の問題なんだ」

レッドブルが常にナンバーワンドライバーを定める方針を取ってきた背景には、2010年の経験があったのかもしれない。この年、ベッテルとチームメイトのマーク・ウェバーはタイトルを争う中で衝突を繰り返してきた。

この争いはフェラーリのフェルナンド・アロンソにタイトルをもたらしかねない状況を生んだ。しかし2011年以降、ベッテルはウェバーに対して優位性を確立。フェルスタッペンもまた、歴代のチームメイトに対して同様の立場を築いてきた。

「初期の経験から学んだのは、我々がまだ若いチームで、勝ち始めたばかりだったということだ。そして勝利に伴うあらゆるプレッシャーや期待が、突然大きくなっていった」

ホーナーはそう語る。

「メディアの厳しい目が注がれ、注目が集まり、あらゆることが徹底的に分析される。そうした状況でも、自分たちの原則を貫かなければならない」

「常に全員を満足させることはできない。だからこそチームにとって何が最善なのかを考えて行動することが大切だ」

「それが私の仕事だった。私はレッドブル・レーシングのために最善を尽くすべく雇われていた。それはつまり、勝つということだった」

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