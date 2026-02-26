ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側
レッドブルの元チーム代表であるクリスチャン・ホーナーは、2025年にリアム・ローソンをわずか2戦で降格させ、角田裕毅に交代するという決定は自分のモノではないと語った。
Christian Horner, Red Bull Racing
写真：: Clive Mason - Getty Images
レッドブル・レーシングの元CEO兼チーム代表のクリスチャン・ホーナーは、2025年F1シーズン序盤に リアム・ローソンを角田裕毅と交代させたのは自分の選択ではなかったことを認めた。
2024年のシーズン終了後、誰がセルジオ・ペレスの後任としてマックス・フェルスタッペンのチームメイトを務めるのか注目を集めたが、レッドブルはまだフル参戦経験のないリアム・ローソンを選んだ。
しかしローソンはわずか2戦を戦っただけでレーシングブルズに降格。日本GPを前に角田裕毅と交代することになったのだ。
この決定は衝撃的だった。ローソンはドライバーとしての実力を証明するために、これまでレース経験のないサーキットで、スプリント1回を含む3レースしか与えられなかったからだ。角田としても、プレシーズンテストでチームに慣れるチャンスがないまま、いきなりトップチームに移ることになった。
Netflixのドキュメンタリー『Drive to Survive（邦題：栄光のグランプリ）』シーズン8で、ホーナーは、この決定は自分が下したものではないと主張した。
「それは私の選択ではなかった。私は常に若手ドライバー・プログラムからドライバーを採用するよう圧力を受けていた。ヘルムート（マルコ）はそのプログラムで大きな役割を果たしていた」
レッドブル・レーシングのCEO兼チーム代表を20年間務めたホーナーの後任には、レーシングブルズのチーム代表だったローラン・メキーズが就任した。
ホーナーは、自身のF1キャリアを振り返り「この20年間は私にとって、良い日も悪い日も、壮大な旅だった」と語った。
「こんな立場になるとは想像もしていなかった」
「もちろん、あんなにひどい扱いを受けたら、すぐに『クソッタレ！』って思うだろう。自分の意思で選んだわけじゃない、私にとってとても大切なものを奪われたんだ」
記事をシェアもしくは保存
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす
リアム・ローソン、SNSを全削除「すごく楽になった」。深刻化するネットいじめについても問題提起
レーシングブルズ、2026年のレーシングスーツを一足先にお披露目。ファンからは好評の声
電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？ メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」
角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」
最新ニュース
元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」
今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果
映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」
ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。