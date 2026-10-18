FIA F2

F2で苦戦中のハータ、来季のレース計画は不透明も「インディ500やIMSAの耐久レースにはできるだけ出たい」

F2で苦戦中のコルトン・ハータは、来季に向けてF1参戦に向けた活動が最優先であるものの、インディ500やIMSAに参戦する可能性を除外していない。

Joey Barnes

公開日時: 2026/10/18 23:06

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Colton Herta, Hitech GP

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

コルトン・ハータは、来季の活動について依然としてスーパーライセンス獲得が最優先としつつも、スケジュールが許せばインディ500とIMSAの耐久レースに復帰したいと考えている。

インディカーで順調なキャリアを歩んでいたハータだが、F1挑戦を目指して今季からF2への挑戦をスタートさせた。しかし苦戦が続いており、現状はランキング19番手と、スーパーライセンス獲得の目標クリアには程遠い状況だ。

来季以降の参戦計画についてはまだ最終決定に至ってはいないものの、F1参戦に必要なFIAスーパーライセンスの取得を中心に据えているのは変わっていない。そのため、今後どのような活動を選ぶかによって、インディ500やIMSAウェザーテック・スポーツカー選手権の耐久レースなど、アメリカを代表するモータースポーツイベントに復帰できるかどうかが決まることになる。

インディカー・シリーズで通算9勝を挙げ、2024年にはランキング2位に入ったハータは、2019年から2025年まで7年連続でインディ500に出場していた。今年5月にはアンドレッティ・グローバルの4台目のマシンをドライブする予定だったが、直前のカレンダー変更によって参戦を断念せざるを得なくなった。FIAがバーレーンGPとサウジアラビアGPの中止を受け、F1カナダGPと併催する形でモントリオールにF2のレースを追加したため、スケジュールが重なってしまったのだ。

インディ500への参戦機会を逃したことを振り返り、「レース界最大のスペクタクル」とも呼ばれる同レースへの思いを尋ねられたハータは、2027年にスケジュールが許せば参戦する意思があることを明確にした。

「そうだね。インディ500への参戦を断ることは絶対にないよ。いつだって出場したいと思っている。今年出られなかったのは残念だった。もうすべて準備が整っていたからね」と、ハータはMotorsport.comに語った。

5月の計画を台無しにした直前のスケジュール変更について尋ねられると、こう付け加えた。

「そう、それですべてが変わってしまった。でも、そうなることは決まっていたし、残念ながら実現しなかった。来年、自分がどういうスケジュールになるのかは分からない。でもチャンスがあれば、100％インディ500に出場したい」

#40 Cadillac Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R: Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta

Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

現行のF2カレンダーでは、11月28～29日のカタールと12月5～6日のアブダビで2週連続開催で今シーズンを締めくくる予定だ。ただし、2月に始まった中東地域の紛争の影響により、両イベントの開催をめぐっては数ヵ月にわたって不透明な状況が続いている。

F2以外でハータは今季、ウェイン・テイラー・レーシングの耐久レース参戦メンバーとして、40号車キャデラックでスポーツカーレースにも本格的に取り組んできた。直近のプチ・ル・マンでは表彰台を獲得している。

来年もF1に向けた育成プログラムを主軸にしながら、スポーツカーレースへの参戦を両立できるかどうかは、まだ決まっていない。

スポーツカーレースへの今後の参戦について、ハータは次のように語った。

「自分で決められるなら、できる限り多くのレースに出たいね。デイトナのロレックス24時間レース、セブリング12時間レース、そしてプチ・ル・マンという3つの耐久レースには、できるだけ出場したい」

「本当に楽しいんだ。彼らのレースは全部見ているし、1戦も見逃さないようにしている。チームの一員として参加できるのはすごく楽しいよ。自分次第なら、100％来年もレースに復帰したいと思っている」

「でも、来年のスケジュールがどうなるか次第だと思う。今のところ、それがまだ分からないんだ」

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