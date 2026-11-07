F1 サンパウロGP

コルトン・ハータ、F1デビュー必要要件満たす。しかしボッタスは残留を確信「僕の力を、分かってくれる人は分かっている」

キャデラックのコルトン・ハータは、F1サンパウロGPのフリー走行1回目で100km以上を走破。F1参戦に必要なスーパーライセンスを獲得するために必要な条件に到達した。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/07 5:49

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images

コルトン・ハータは、F1サンパウロGPのFP1で31周を走破。これによりスーパーライセンスポイントを1ポイント積み増し、合計40ポイントとなったことで、F1参戦に必要なスーパーライセンスの取得要件を満たした。

これによりハータは、来季F1にデビューすることができる立場となったが、現在キャデラックのドライバーを務めるバルテリ・ボッタスは、自身の将来を不安視していない。

ハータはサンパウロGPで、今季6回目のFP1出走を果たした。今回100kmを超える距離を走ったことで、スーパーライセンスポイント1を獲得。これでハータが持つスーパーライセンスポイントは合計40となり、来季F1デビューを果たす”権利”は確保した。

本来ならば前戦メキシコシティGPのFP1を走った時点で、ハータのスーパーライセンスポイントは40に到達したと考えられていた。しかしインディカー・シリーズ参戦時のリザルトに一部混乱があり、40ポイントには1ポイント足りていないことが発覚。今回サンパウロで改めてハータにFP1を走らせ、スーパーライセンスの発給条件を満たした。

キャデラックは既にペレスとの契約延長を発表。その一方で、ボッタスとの契約延長は発表していない。今回ハータはスーパーライセンスを手にできることになったため、チームとしての選択肢は広がった。ボッタスとの契約を延長することもできるし、ハータを起用することもできる。

しかしキャデラックがここまでしてハータにスーパーライセンスポイントを獲得させようとしたことを考えれば、来季のレギュラードライバーとしてハータを起用する可能性が非常に高いものと推測される。

しかしボッタスは、2027年のシート維持に自信を見せる。ただハータ以外にも、多くのドライバーがキャデラックのシートを狙っていると噂されるなど、自分のシートをめぐる噂が多すぎることに困惑しているとも語った。

「この件に関する騒ぎの大きさには、かなり驚いている」

ボッタスはサンパウロGPの木曜日にそう語った。

「自分が置かれている状況は理解している。その一方で、チームからは僕の働きに満足しているという声も聞いている」

「しかし同時に、このF1というスポーツの仕組みも理解している。誰もがF1で走りたいと思っているし、チャンスがあればどんな手段を使ってでも掴もうとするだろう」

「僕らのチームの組織構造や将来に関する意思決定のプロセスでは、全て取締役会の承認が必要だ。そしてその会議はまだ開催されていないと考えている。何も変わっていないと確信しているんだ」

ボッタスはチームメイトのペレスに対して、確かにパフォーマンスの面では劣っている。しかしその一方で、キャデラック初のF1マシンは数々の問題を抱えている。メキシコシティGPでは、左フロントサスペンションが走行中に突如大破するという異例のクラッシュも起きた。そのためボッタスの真のパフォーマンスを測るのは実に難しいとも言える。

だがボッタスは、チームは自分のパフォーマンスを評価する方法を理解しているはずだと主張する。

「分かっている人は分かっていると思う。そう感じている。そしてその点では、良いサポートを受けているよ」

ボッタスはそう語った。

「今はドライバーよりも、解決すべき大きな問題がたくさんある。メキシコシティGPはその良い例だったと思う」

「チームは、全てうまくいけば、僕がどれだけの力を引き出せるか分かっている。でも今のところ、僕が最大限の力を発揮できるようなマシンを用意してくれていない。正直なところ、最初の年はそういうものだとある程度予想していた。僕は将来に向けて、状況を改善しようとここに来たんだ。シート争いをするつもりはまったくない」

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