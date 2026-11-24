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コルトン・ハータのF2挑戦は終わり？ 今季残り2戦はビリンスキーが宮田莉朋のチームメイトに

コルトン・ハータは、ハイテックとの双方合意により、F2のシーズン最終2戦に参戦しないことを決めた。

Ed Hardy

公開日時: 2026/11/24 1:25

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Colton Herta, Hitech

写真：: Getty Images

コルトン・ハータは、ハイテックとの「双方合意」により、2026年シーズンの最終2戦に復帰せず、F2での厳しいシーズンを予定より早く終えることになった。後任はロマン・ビリンスキが務める。

インディカーで9勝を挙げたハータは、F1参戦に必要なFIAスーパーライセンスの取得を目指し、今年F2への挑戦を開始した。

しかしF2でのシーズンはハータの期待通りには進まなかった。12ラウンドを終えてわずか26ポイントの獲得に留まり、ランキング19番手。最高リザルトはバルセロナのスプリントでの5位で、リバースグリッドによる3番手スタートから記録したものだった。

26歳のハータは、カタールとアブダビで開催されるF2最終2戦には出場せず、代わってロマン・ビリンスキーが参戦する。ビリンスキーは、もともと2027年にハータのシートを引き継ぐ予定だった。

ハイテックのF2レースエンジニアリング責任者、ヤン・ズーマンは次のように述べた。

「シーズン最終2戦にロマンをハイテックへ迎えられることをうれしく思う。この2つの週末は、冬の間に向けて重要な関係を築き始める機会になるだろう」

「また、厳しいシーズンだったにもかかわらず、ハイテックでの活動を通じて献身的な姿勢と決意を示してくれたコルトンにも感謝したい。彼の今後の活躍を願っている」

Roman Bilinski, Monza in F3 2025

Photo by: Formula Motorsport Ltd

ハータはチームの声明でコメントを発表しておらず、来年の計画もまだ明らかになっていない。今季の成績は振るわなかったものの、キャデラックF1のドライバー候補には依然として名前が挙がっていた。

キャデラックのリザーブを務めるハータは、今季実に6回もFP1へ走したことでスーパーライセンスを取得条件を満たした。しかしその後、バルテリ・ボッタスが来季も引き続きセルジオ・ペレスのチームメイトとして起用されることが発表された。

ハイテックでハータの後任を務めるビリンスキーも、今年DAMSからF2に参戦し、ルーキーシーズンを戦ってきたが36ポイント獲得でランキング16番手となっている。

2025年のF3をランキング11位で終えた22歳のポーランド系イギリス人ドライバー、ビリンスキーは次のように語った。

「シーズン最終2戦でハイテックに加入できることを本当に楽しみにしている。2027年に向けてチームと一緒に取り組む機会を得られたことは、大きなプラスだ」

「すぐに一緒に仕事を始め、お互いを知り、来年に向けた強固な基盤を築くことができる。もちろん、今シーズンの締めくくりとして、良い結果を残したいと思っている」

ハイテックのもうひとりのドライバーである宮田莉朋は、70ポイントを獲得しランキング12番手となっている。

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