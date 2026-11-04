F1 メキシコシティGP

まことに異例。コルトン・ハータ、サンパウロGPで今季6回目のFP1走行へ……100km走れば晴れてスーパーライセンス獲得「チームに感謝」

コルトン・ハータは、今週末のサンパウロGPのFP1に出走し、F1参戦に必要なスーパーライセンスポイントの発給条件を満たすことを目指す。

Filip Cleeren

編集: 2026/11/04 7:39

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Colton Herta

写真：: Kym Illman (Getty Images)

キャデラックF1のテストドライバーを務めるコルトン・ハータは、今週末のサンパウロGPで今シーズン6回目となるFP1出走を果たす予定だ。これによりF1参戦に必要なスーパーライセンスポイントをさらに1ポイント手にすることができ、合計で40ポイントに達する見込みだ。

ハータはキャデラックの将来のF1ドライバー候補として、今シーズンを通じてFIA F2に参戦して世界中のサーキットでの走行経験を積む傍ら、プライベートテストやFP1でF1マシンを走らせてきた。しかし最終的には、スーパーライセンスポイントを40ポイント獲得しなければいけない。

先日行なわれたメキシコシティGPのFP1に出走したことで、このスーパーライセンスポイントは40に到達したとみられていた。しかしインディカー参戦時の成績に混乱があったことが分かり、ハータの現時点でのスーパーライセンスポイントは39であることが発覚。そのためハータは、サンパウロGPでまたもキャデラックのF1マシンに乗り、周回を重ねることになる。

シーズン中にはFP1で各マシンにつき2回ずつ、若手ドライバーを起用することが義務付けられている。しかしハータはこれで6回。これはまことに異例のことであり、チームがいかにハータにスーパーライセンスを獲得させようとしているかが分かろうというものだ。

ハータがスーパーライセンスを獲得すれば、チームとしては来季のセルジオ・ペレスのチームメイトに、引き続きバルテリ・ボッタスを起用するか、あるいはハータを昇格させるか、選択することができるようになる。

「インテルラゴスは象徴的で歴史あるサーキットだし、そこでF1マシンを走らせるのは、素晴らしい経験になる」

ハータはそう語った。

「今年F1マシンに乗る度に、より快適になり、そしてエンジニアリングチームとの連携も深まっていると感じる。ブラジルでの金曜午前中の目標も同じだ。走行プランを完璧に実行し、チェコとエンジニアに週末のスタートに完璧なセットアップデータを提供し、マシンでの自身の進歩をさらに積み重ねていきたいと思う」

「このチャンスを与えてくれたチームに感謝する」

なおハータがスーパーライセンスポイント1を手にするには、サンパウロGPのFP1で100km以上……周回数にして24周以上を走らねばならない。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アントネッリ、タイトル争いの転機は”鈴鹿”。「あそこで『勝てるんだ』と自信を持てた」

More from

Filip Cleeren





ハースF1、エステバン・オコンを復帰させず。サンパウロGPでは平川亮ではなくカマラを起用……母国で前倒しF1デビュー



F1



F1



メキシコシティGP



8 時間前



ハースF1、エステバン・オコンを復帰させず。サンパウロGPでは平川亮ではなくカマラを起用……母国で前倒しF1デビュー





ハミルトン、フェラーリ移籍後初のPP獲得！ 41歳ポールシッターはマンセル以来「今でもこの仕事が大好きだ」



F1



F1



メキシコシティGP



3 日前



ハミルトン、フェラーリ移籍後初のPP獲得！ 41歳ポールシッターはマンセル以来「今でもこの仕事が大好きだ」





エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める



F1



F1



メキシコシティGP



3 日前



エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める

More from

キャデラック





足りたの？ 足りてないの？ ハータのスーパーライセンスポイント巡り混乱。FIAはF1参戦要件クリアまで「あと1点」と明示



F1



F1



メキシコシティGP



4 日前



足りたの？ 足りてないの？ ハータのスーパーライセンスポイント巡り混乱。FIAはF1参戦要件クリアまで「あと1点」と明示





タイトル獲得目前のアントネッリ、体調不良でメキシコシティGPの木曜メディアデーを欠席。走行初日から復帰予定



F1



F1



メキシコシティGP



5 日前



タイトル獲得目前のアントネッリ、体調不良でメキシコシティGPの木曜メディアデーを欠席。走行初日から復帰予定





キャデラック、マシントラブル続発も原因把握に苦労？ 9回目リタイアのボッタス明かす「学ぶことは多い」



F1



F1



アメリカGP



5 日前



キャデラック、マシントラブル続発も原因把握に苦労？ 9回目リタイアのボッタス明かす「学ぶことは多い」

最新ニュース





まことに異例。コルトン・ハータ、サンパウロGPで今季6回目のFP1走行へ……100km走れば晴れてスーパーライセンス獲得「チームに感謝」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 分前



まことに異例。コルトン・ハータ、サンパウロGPで今季6回目のFP1走行へ……100km走れば晴れてスーパーライセンス獲得「チームに感謝」





ベッツェッキ、タイトル争いをまだ諦めず「計算上の可能性がなくなるまで戦い続ける」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



49 分前



ベッツェッキ、タイトル争いをまだ諦めず「計算上の可能性がなくなるまで戦い続ける」





アントネッリ、タイトル争いの転機は”鈴鹿”。「あそこで『勝てるんだ』と自信を持てた」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



4 時間前



アントネッリ、タイトル争いの転機は”鈴鹿”。「あそこで『勝てるんだ』と自信を持てた」





アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩の再度手術が無事終了「100％に戻るための一歩！」



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



4 時間前



アレックス・マルケス、5月に負傷した右肩の再度手術が無事終了「100％に戻るための一歩！」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録