F1 メキシコシティGP
まことに異例。コルトン・ハータ、サンパウロGPで今季6回目のFP1走行へ……100km走れば晴れてスーパーライセンス獲得「チームに感謝」
コルトン・ハータは、今週末のサンパウロGPのFP1に出走し、F1参戦に必要なスーパーライセンスポイントの発給条件を満たすことを目指す。
Filip Cleeren
編集: 2026/11/04 7:39
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Colton Herta
写真：: Kym Illman (Getty Images)
キャデラックF1のテストドライバーを務めるコルトン・ハータは、今週末のサンパウロGPで今シーズン6回目となるFP1出走を果たす予定だ。これによりF1参戦に必要なスーパーライセンスポイントをさらに1ポイント手にすることができ、合計で40ポイントに達する見込みだ。
ハータはキャデラックの将来のF1ドライバー候補として、今シーズンを通じてFIA F2に参戦して世界中のサーキットでの走行経験を積む傍ら、プライベートテストやFP1でF1マシンを走らせてきた。しかし最終的には、スーパーライセンスポイントを40ポイント獲得しなければいけない。
先日行なわれたメキシコシティGPのFP1に出走したことで、このスーパーライセンスポイントは40に到達したとみられていた。しかしインディカー参戦時の成績に混乱があったことが分かり、ハータの現時点でのスーパーライセンスポイントは39であることが発覚。そのためハータは、サンパウロGPでまたもキャデラックのF1マシンに乗り、周回を重ねることになる。
シーズン中にはFP1で各マシンにつき2回ずつ、若手ドライバーを起用することが義務付けられている。しかしハータはこれで6回。これはまことに異例のことであり、チームがいかにハータにスーパーライセンスを獲得させようとしているかが分かろうというものだ。
ハータがスーパーライセンスを獲得すれば、チームとしては来季のセルジオ・ペレスのチームメイトに、引き続きバルテリ・ボッタスを起用するか、あるいはハータを昇格させるか、選択することができるようになる。
「インテルラゴスは象徴的で歴史あるサーキットだし、そこでF1マシンを走らせるのは、素晴らしい経験になる」
ハータはそう語った。
「今年F1マシンに乗る度に、より快適になり、そしてエンジニアリングチームとの連携も深まっていると感じる。ブラジルでの金曜午前中の目標も同じだ。走行プランを完璧に実行し、チェコとエンジニアに週末のスタートに完璧なセットアップデータを提供し、マシンでの自身の進歩をさらに積み重ねていきたいと思う」
「このチャンスを与えてくれたチームに感謝する」
なおハータがスーパーライセンスポイント1を手にするには、サンパウロGPのFP1で100km以上……周回数にして24周以上を走らねばならない。
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