F1

マクラーレン、メルセデスPUの圧縮比問題は”典型的なF1の政治”と一蹴「それがこのスポーツの本質」

マクラーレンのザク・ブラウンCEOは、メルセデスPUを巡る圧縮比問題について、F1の典型的な政治だとライバルの不満を一蹴した。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
McLaren MCL40 livery

　マクラーレン・レーシングのCEOであるザク・ブラウンは、メルセデスとそのパワーユニット（PU）の圧縮比をめぐる現在進行中の騒動は「F1の典型的な政治」だと考えている。

　最新世代PUでは圧縮比が18:1から16:1にまで引き下げられた。これは、アウディのような新規参入マニュファクチャラーがエンジンを製造しやすくするためでもある。

　しかしアウディ、ホンダ、フェラーリは、メルセデスがFIAの測定基準である冷間・静止状態では16：1の圧縮比を遵守しつつ、高温・走行状態では圧縮比を上昇させ、大きなアドバンテージを得るという巧妙な方法を見つけたと確信している。一方のメルセデスは、自社のPUは完全に合法であると断言している。

　ワークスチーム、ウイリアムズ、アルピーヌと並んでメルセデスPUを搭載するマクラーレンのブラウンは、メルセデスのPUに関する苦情を政治的駆け引きだと一蹴した。

「これはF1の典型的な政治的駆け引きだ。レギュレーションに完全に準拠してエンジンは設計されている」

　2026年の新車MCL40のローンチイベントで、ブラウンはそう語った。

「それがこのスポーツの本質だ。過去のダブルディフューザーのように、レギュレーションに準拠しているものと同じだ」

「ライバルが主張するような大きな優位性はないと確信している。とはいえ、彼らの仕事はどんな優位性も見つけ出し、それを話題にすることだからね。しかし現実には、エンジンは完全に規定に適合しており、全てのテストを通過している。メルセデスは素晴らしい仕事をしたと思う」

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: McLaren

　この件はFIAなどで詳細に議論されており、対策案としてエンジン暖機後のテスト実施や、走行中の測定のための追加センサー導入などが検討されている。

　FIAのテスト手順変更やその他のPU調整は、通常のガバナンスプロセスを経て、マニュファクチャラー5社中4社、FIA、商業権保有者であるFOMの賛成という過半数以上の支持を得る必要がある。当初、同様の規則解釈の恩恵を受けると見られていたレッドブル・フォード・パワートレインズも、このような変更を実現するためには賛成票を投じなければならない。

　FIAはこの論争に決着をつけ、2026年シーズンへの波及を防ぎたい意向だ。しかしメルセデスのライバルチームが3月の開幕戦前に求めている短期的な変更は、開幕戦までに実現不可能な改造をメーカーに強いる可能性があるため、依然として実現は難しいと見られる。

　ブラウンはメルセデスPU勢がオーストラリアGPで走行不能に陥るという恐怖を煽るような見解には賛同していない。

「メルセデス勢がオーストラリアのグリッドに並ばないなんて想像できない」

「我々はその議論に直接関与していないので、PUの観点から規制変更に何が必要かも分からない。だがオーストラリアでは確実に全メルセデスPU勢がグリッドに並ぶだろう」

