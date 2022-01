COTA、問題となっていたバンプ解消へ。サーキットの修復・再舗装工事が進行中

サーキット・オブ・ジ・アメリカズ(COTA)は、昨年MotoGPやF1を開催した際に問題となったバンプに対応するため、大規模な修復工事を実施している。

昨年、COTAで2019年以来となるMotoGPアメリカズGPが開催された際、ライダーたちからは路面の状態について不満が噴出。ヤマハのファビオ・クアルタラロは、COTAは”まるでジョークだ”とまで評した。

「僕がモトクロスバイクでトレーニングする時に使うコースと似たような感じだ。だけどそれよりも高速だし、(モトクロスではなく)MotoGPバイクで走るんだ」と、クアルタラロは当時語っている。

「だから、本当にひどい。3年前から再舗装が必要だと言っていたのに、さらに悪くなってしまった。なんでそんなことになるのか分からない」

「なんて言っていいか分からないけど、ジョークみたいだ」

「ここは僕にとって、MotoGPのコースではない。1ラップだけならOKだけど、レースで20周もすれば、良くない瞬間も目の当たりにすることになるだろう」

「ターン10で多くのバイクが挙動を乱していた。問題は、バンプが可能な限り最悪の場所にあるということだ。ターン1や(高速コーナーの)ターン2や3、ターン10にバンプがあるんだ」

その後、同じくCOTAでF1がアメリカGPを開催した際は、一部の路面を削るなど対策が行なわれていたが、メルセデスがバンプ対策でセッティングを妥協するなど、その影響はゼロではなかった。

COTAのボビー・エプスタイン代表は、2015年に見舞われた大雨が問題につながったとmotorsport.comに語った。

「我々はここにトラックを建設するために、9フィート(約2.74m)の深さまで掘削し、特殊な土壌を持ち込んだ」

「だが、2015年の洪水で明らかに深刻なヒービング(隆起)が発生した。それ以来その部分を修正していないため、悪化する一方だ」

「パイプの周囲にも(土壌の)流出があった。路面の下にはパイプがあり、2015年はそのパイプの内側だけでなく、周囲にも水が流れた。その結果、浸食が起こり、空洞ができて隆起と沈下が発生したんだ」

しかしサーキット建設当初の工事のクオリティや、その後の修理のクオリティを疑問視する声もある。近年、バンプの解消は何度か試みられており、2020年に向けてターン1、ターン9、バックストレートの再舗装が行なわれている。

COTA resurfacing

Photo by: Circuit of the Americas