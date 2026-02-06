『堂本光一のレースのミカタ』の第3弾が決定！　FODプレミアム＆フジテレビNEXTで2月11日に配信・放送

今季から日本国内のF1独占放送・配信を手がけるフジテレビ。同社が運営する動画配信サービスFOD、CS放送フジテレビNEXT ライブ・プレミアムでは、2月11日（水・祝）の22時20分より、モータースポーツトーク番組の『@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ 2026』が配信・放送されることになった。

芸能界きってのモータースポーツ好きである堂本光一が出演する『堂本光一のレースのミカタ』は、2024年の初回・2025年の第2弾ともに反響を呼び、今回が第3弾に。「スピード、チーム戦略、テクノロジー、そして人間ドラマ――そのすべてを堂本ならではの視点で紐解きます。前回まででは語り尽くせなかったテーマや、最新シーズンのトピックも交え、F1の奥深さを存分にお届けします」と紹介されており、F1ファンのみならず、F1初心者や堂本光一ファンにも楽しめる内容になっているという。

なお、堂本光一と共にトークを展開するのは、元F1ドライバーの中嶋悟、F1解説者の森脇基恭、川井一仁、浅木泰昭、フジテレビアナウンサーの三宅正治、F1実況でお馴染みのサッシャ、タレントの大島璃音といった面々となっている。配信・放送の概要は以下の通り。

■タイトル：@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ 2026

■配信（FOD）：2月11日（水・祝）22時20分

■放送（フジテレビ NEXT）：2月11日（水・祝）22時20分〜23時50分

※配信・放送日時は予告なく変更になる場合あり

■出演：堂本光一／中嶋悟／森脇基恭／川井一仁／三宅正治／浅木泰昭／サッシャ／大島璃音