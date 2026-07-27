チェコ共和国大統領がF1ハンガリーGPを訪問！　ただし、フォトグラファーとして……

世界各国の首脳たちが休日をどのように過ごしているのか気になったことはないだろうか？ チェコ共和国の大統領ペトル・パヴェルの場合、その答えはスポーツ写真の撮影だ。とりわけモータースポーツに強い情熱を注いでいる。

パヴェル大統領はフルセットの撮影機材を携えてハンガリーGPを訪れた。しかもFIAの正式なメディアパスも取得している。土曜日のセッションからハンガロリンク入りし、チェコ人F1フォトグラファーのイジー・クジェネクとともに、サーキットで写真撮影を行なっていた。

彼が主要モータースポーツイベントを趣味のカメラマンとして訪れるのは今回が初めてではない。直近では6月にフランスを訪れ、ル・マン24時間レースでも本格的なカメラ機材を手に撮影を楽しんでいた。

Petr Pavel, President of Czech Republic and Photographer at trackside Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

元NATO軍事委員長でもあるパヴェル大統領は、これまで二輪・四輪を問わず数多くのレース会場を訪れてきた。チェコ国内ではブルノで開催されるMotoGPやスーパーバイク世界選手権を撮影し、海外でもアメリカではNASCAR、サウジアラビアではダカール・ラリーの撮影を行なっている。

2025年のダカール・ラリーでは、チェコ人選手たちを応援する傍ら、自ら撮影した写真の一部がプラハの国立技術博物館で展示された。

また昨年には、自身が撮影した写真をまとめた写真集をオークションに出品し、子どもやひとり親家庭、高齢者を支援する慈善団体のために約3万ユーロ（約560万円）を集めた。

政治家が純粋に趣味としてレースを観戦・撮影するのは珍しいことだが、自国で開催される主要モータースポーツイベントに姿を見せる各国首脳は少なくない。

昨年も、当時のイギリス首相キーア・スターマーは、イギリスGPを前にF1のステファノ・ドメニカリCEOをはじめ、ドライバーや各チーム首脳をロンドンの首相官邸に招いて歓迎レセプションを開いた。