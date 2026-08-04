デイモン・ヒル証言。現在のラッセルの状況は、自身の1996年に似ている「でも僕はビルヌーブに勝った！ 頑張れジョージ」
元F1ドライバーのデイモン・ヒルは、今季のメルセデスのふたりによるチャンピオン争いは、自身がチームメイトのジャック・ビルヌーブと対峙した1996年のようだと語った。
1996年のF1チャンピオンであるデイモン・ヒルは、メルセデスのふたりのドライバーによって繰り広げられている2026年のタイトル争いについて、自身がジャック・ビルヌーブという強敵と対峙した時のことと比較して語った。
2026年のF1は、メルセデス勢が圧倒的な強さを見せている。これは開幕前から多くの人が予想していたことでもあるが、ひとつだけ誰も予想できなかったことがある。それは、チームをリードするのが経験豊富なジョージ・ラッセルではなく、F1参戦2年目のアンドレア・キミ・アントネッリだったということだ。
アントネッリはまだ19歳。史上最年少でランキング首位に立つという記録も打ち立てた。
ヒルはこのアントネッリの驚異的な成長に驚いている。
「キミはF1で1シーズンを過ごし、冬の間には一種の準備期間のようなモノを確保することができた。そこで1年間で学んだモノを全て身体に染み込ませ、突然トップで戦えるようになったんだ」
ヒルはF1公式サイトでそう語った。
「驚くべきことだ。19歳にして、信じられないほどの才能と成熟度を兼ね備えている」
一方でチャンピオン候補と見られていたラッセルは、アントネッリに遅れをとっている。そればかりか、フェラーリのルイス・ハミルトンにも先行され、ランキング3番手でシーズン前半を終えた。
ヒルはこのラッセルの状況について、自身がウイリアムズに所属していた1996年に、ビルヌーブがチームメイトとして加入してきた当時のことと比較して語った。ビルヌーブは1995年にアメリカのCARTでチャンピオンに輝き、鳴物入りで1996年にF1デビューした。しかも当時の絶対的トップチームであるウイリアムズから。
しかもビルヌーブは、デビュー戦でいきなりポールポジションを獲得。ヒルの立場は脅かされた。
「ジョージについては……ジャック・ビルヌーブがウイリアムズに加入してきた時の僕の状況と少し似ている。彼は僕よりも10歳若かったけど、インディカー（CART）でチャンピオンを獲得したばかりで、他のカテゴリーでも多くの成功を収めていた」
「そういう意味では、キミとは状況は少し違う。でも結局僕はジャックに勝った。だから、ジョージは何としてもキミに勝たなければいけないんだ！」
ヒルはこの1996年、8勝を挙げてチャンピオンを獲得。史上初めて、親子でF1チャンピオンとなった。しかしチームは、ヒルとの翌年の契約を結ばず。結局ヒルは、下位チームのアロウズ・ヤマハに移籍することになった、
1997年のアロウズA18は戦闘力が低く、信頼性も低かった。しかしながら徐々に戦闘力と信頼性が改善し、ハンガリーGPでは2位に入った。このハンガリーGPは、レース終盤のトラブルさえなければ勝っていたであろう、実に印象的な勝利であった。
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
前人未到のルーキー王者に近付いたジャック・ビルヌーブ。同じ“2世”のヒルとの対決で「自分には学ぶべきことがたくさんあると気付いた」
30年前のF1日本GP。ヒルに敗れ、“ルーキーチャンピオン”逃したビルヌーブが明かす後日談「あの夜はパーティーをした」
デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」
【分析】メルセデス、ADUOアップデートの戦略的選択……シーズン全体の流れに影響を与える？
アントネッリ、ハミルトン移籍決定直後にメルセデスから呼び出し。F1デビューの可能性知らされ「本当に驚いたよ！」
メルセデス、苦渋の決断もありうる？ アントネッリの母国イタリアGPでPU交換ペナルティの可能性
最新ニュース
フェラーリ、ADUOアップデート第2弾を投入したパワーユニットを、イタリアGPに投入か？ 耐久テストが無事進行中との噂
デイモン・ヒル証言。現在のラッセルの状況は、自身の1996年に似ている「でも僕はビルヌーブに勝った！ 頑張れジョージ」
「誰も本当の安定感を示せていない」アレックス・マルケス、タイトル獲得には後半戦の一貫性がカギと語る
ホンダ・レーシング／HRCがなんとコミケに登場！？ 河森正治＆戌神ころねとコラボ。F1マシンも展示決定
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。