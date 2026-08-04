デイモン・ヒル証言。現在のラッセルの状況は、自身の1996年に似ている「でも僕はビルヌーブに勝った！　頑張れジョージ」

1996年のF1チャンピオンであるデイモン・ヒルは、メルセデスのふたりのドライバーによって繰り広げられている2026年のタイトル争いについて、自身がジャック・ビルヌーブという強敵と対峙した時のことと比較して語った。

2026年のF1は、メルセデス勢が圧倒的な強さを見せている。これは開幕前から多くの人が予想していたことでもあるが、ひとつだけ誰も予想できなかったことがある。それは、チームをリードするのが経験豊富なジョージ・ラッセルではなく、F1参戦2年目のアンドレア・キミ・アントネッリだったということだ。

アントネッリはまだ19歳。史上最年少でランキング首位に立つという記録も打ち立てた。

ヒルはこのアントネッリの驚異的な成長に驚いている。

「キミはF1で1シーズンを過ごし、冬の間には一種の準備期間のようなモノを確保することができた。そこで1年間で学んだモノを全て身体に染み込ませ、突然トップで戦えるようになったんだ」

ヒルはF1公式サイトでそう語った。

「驚くべきことだ。19歳にして、信じられないほどの才能と成熟度を兼ね備えている」

一方でチャンピオン候補と見られていたラッセルは、アントネッリに遅れをとっている。そればかりか、フェラーリのルイス・ハミルトンにも先行され、ランキング3番手でシーズン前半を終えた。

ヒルはこのラッセルの状況について、自身がウイリアムズに所属していた1996年に、ビルヌーブがチームメイトとして加入してきた当時のことと比較して語った。ビルヌーブは1995年にアメリカのCARTでチャンピオンに輝き、鳴物入りで1996年にF1デビューした。しかも当時の絶対的トップチームであるウイリアムズから。

しかもビルヌーブは、デビュー戦でいきなりポールポジションを獲得。ヒルの立場は脅かされた。

「ジョージについては……ジャック・ビルヌーブがウイリアムズに加入してきた時の僕の状況と少し似ている。彼は僕よりも10歳若かったけど、インディカー（CART）でチャンピオンを獲得したばかりで、他のカテゴリーでも多くの成功を収めていた」

「そういう意味では、キミとは状況は少し違う。でも結局僕はジャックに勝った。だから、ジョージは何としてもキミに勝たなければいけないんだ！」

ヒルはこの1996年、8勝を挙げてチャンピオンを獲得。史上初めて、親子でF1チャンピオンとなった。しかしチームは、ヒルとの翌年の契約を結ばず。結局ヒルは、下位チームのアロウズ・ヤマハに移籍することになった、

1997年のアロウズA18は戦闘力が低く、信頼性も低かった。しかしながら徐々に戦闘力と信頼性が改善し、ハンガリーGPでは2位に入った。このハンガリーGPは、レース終盤のトラブルさえなければ勝っていたであろう、実に印象的な勝利であった。