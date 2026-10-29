F1 アメリカGP

「自分のキャリアを望む形で終えたい」ダニエル・リカルドに芽生え始めたレース復帰への思い。ル・マンでフェルスタッペンと組むのが理想？

ダニエル・リカルドは、ル・マン24時間レースで一度限りのレース復帰を果たす可能性を検討すると明かした。

Lydia Mee

公開日時: 2026/10/29 3:01

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写真：: Red Bull Content Pool

元F1ドライバーのダニエル・リカルドは、ル・マン24時間レースにスポット参戦することを検討していると明かす。そしてチームメイトの“第一希望”には、かつてレッドブルでチームメイトだったマックス・フェルスタッペンを挙げた。

レッドブルなどで活躍し、F1通算8勝を記録したリカルドは、2024年シーズン途中にRB（現レーシングブルズ）のシートを失い、それ以降は引退状態となっている。同年のシンガポールGPを最後に、彼はレースに出場していない。

ただリカルド本人としても、不本意な形でF1キャリアが終わってしまったということもあり、自らのレース人生を納得のいく形で締めくくりたいという気持ちがあるという。彼はF1の公式ポッドキャスト『F1 Beyond the Grid』に出演した際、次のように語った。

「1年前だったら、もう二度とヘルメットをかぶることはないと言っていただろう。もう終わりだ。これでおしまいだ、とね」

「でも、自分のレースキャリアをもう少し自分の望む形で終えられたらいいな、という気持ちも芽生えてきた」

「ヘルメットを脱いだときに笑顔で、幸せな気持ちになれるようなことをしたい。それが、自分にとって最後に必要なけじめになるかもしれない」

リカルドは、フルシーズンを戦うことには依然として魅力を感じていないとしつつも、ル・マン24時間レースへの一度限りの参戦なら実現する可能性があると語った。F1時代のようにチームメイトとライバルとして競い合うのではなく、同じマシンを共有できる点も、ル・マンの魅力だという。

「ほかのドライバーとマシンをシェアして、データを共有したり、互いに助け合ったりして、本当の意味でのチームメイトになれる。それを純粋に楽しめると思う」

「そういう形でドライビングを楽しみ、仲間と一緒に過ごすことは、僕にとってすごく魅力的だね」

24時間レースで誰とマシンをシェアしたいかと尋ねられると、リカルドはこう付け加えた。

「彼にプレッシャーをかけたくはないけど、当然、マックスは候補の上位に入るね」

「2018年のレッドブルでの話は色々としてきた。『もしも』の話もしてきたし、僕はキャリアの終盤にそこに戻ろうとしていた」

「だから、ひょっとしたらそういう形で……みんなが望んでいるものを見せられるかもしれないね」

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