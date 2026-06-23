インディ500ってやっぱり特別！　ダニエル・リカルド初の現地観戦で「子供の頃の気持ちや思い出がよみがえった」

元F1ドライバーのダニエル・リカルドが、自身にとって初めてとなったインディ500観戦について語り、ファンへのニュースレターの中で、再びファンとしてレースを楽しむ経験が「子どもの頃の気持ち」を思い出させてくれたと明かした。

F1で通算8勝を挙げたリカルドは、F1から身を引いて以降これまでとは異なるライフスタイルを送っている。フォード・レーシングのアンバサダーとして活動する一方で、自身のアパレルブランド「Enchanté（アンシャンテ）」にも力を注いでいる。

新たに立ち上げたファン向けニュースレターの中で、彼は現在の「ペースの変化」と、モータースポーツとのつながりを保てる環境を心から楽しんでいると認めた。

時間に余裕ができたリカルドは、第110回インディ500を現地で観戦し、長年の友人であるコナー・デイリーを応援した。約15年にわたる友情を築いてきた2人は、「Enchanté 500」と名付けた特別なコラボグッズも展開している。

「ドライバーシートを降りてからは、Enchantéの席で過ごす時間をずっと楽しんでいる」と、リカルドは記した。

「そう、本当にオフィスに自分の席があるんだ。時速200マイル（約320km/h）で走るコックピットから、動かないオフィスチェアへ移るなんて、変わった転身だと思う人がほとんどだろう」

「でも実際のところ、このペースの変化をすごく気に入っているし、レース人生から生まれたブランドが、今では僕自身のキャリアを超えて成長していく過程に深く関われることを楽しんでいる。それに、まったく違う形ではあるけど、モータースポーツとのつながりを保つ方法にもなっている」

Daniel Ricciardo Global Ford Racing Ambassador

インディ500を振り返り、彼はさらにこう続けた。

「週末を振り返ると、本当に素晴らしい体験だった。僕は人生を通じてこの仕事で世界中を飛び回ってきた。でも、インディには何か本当に特別なものがあった」

「車で街を走ると、どの住宅街にもインディ500の旗やチェッカーフラッグが玄関先に掲げられているんだ。まるで地元のスポーツチームが決勝戦に進出したような雰囲気で、街全体が一丸となって盛り上がっていた」

「決勝当日、コナーに『レース前に集中して雑音や周囲の喧騒を遮断するために何をしているの？』と聞いたんだ。すると彼は、『人生でこれ以上ないくらい大きくて最高の舞台なんだ。どうして歓声や音を聞きたくないと思うんだ？ 音楽なんて聴きたくないよ。すべてを見て、聞いて、感じたいんだ』と言っていた」

「その考え方を間近で見られたのは本当に良かった。そしてグリッドでは、祈りや国歌斉唱の後に涙を浮かべるドライバーたちの姿を見て、『よし、行こうぜ！』って気持ちになったよ（笑）。あれは実際に体験しないと分からないものだ。あのレースは単なるレース以上の何かなんだ。本当に言葉で表現するのが難しい」

「コナーとは、世界の反対側のヨーロッパでレーサーとして成功する夢を追いかけていた頃から、もう15年近い付き合いになる。そんな彼が故郷でレースをする姿を、ようやくファンとして見届けられたのは本当に特別な経験だった」

「プレッシャーを背負う立場じゃないというのも、なかなか楽しいものだ。再びファンになることで、子どもの頃の気持ちや思い出がよみがえってきた。そういう感覚が、今の僕は好きなんだ」