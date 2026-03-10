フェリペ・マッサの2008年”クラッシュゲート”裁判。被告のF1、FOM、エクレストンに訴訟費用5300万円の支払いを命じる

F1とFOMそしてバーニー・エクレストンは、2008年のF1のランキングをめぐるフェリペ・マッサが起こした訴訟で、25万ポンド（約5300万円）の訴訟費用支払いを命じられた。

マッサは2008年のシンガポールGPでのクラッシュゲートにより、同年のF1タイトルを奪われたと主張。6400万ポンド（約135億円）の損害賠償を求めている。

2008年のシンガポールGPでルノーは、フェルナンド・アロンソを優勝させるために、チームメイトのネルソン・ピケJr.に故意にクラッシュするよう指示し、セーフティカーを出動させた。

マッサはこのレースで、序盤こそレースをリードしていたものの、ピケJr.のクラッシュにより出されたセーフティカー中にピットインした際、給油ホースが装着されたままの状態で走り出してしまい、大きく後退。13位でのフィニッシュとなった。

そして最終的にマッサは、1ポイント差でルイス・ハミルトン（当時マクラーレン）に敗れ、同年のF1チャンピオン獲得を逃すことになった。

ただ2023年になって、2008年当時F1を率いていたバーニー・エクレストンがインタビューに応じた際、クラッシュゲートが故意に引き起こされたことを、シーズン中に知っていたと発言。その際にエクレストンは、当時FIAの会長を務めていたマックス・モズレーも、そのことを知っていたと証言した。

このエクレストンの発言は物議を醸した。エクレストンは後に、自身の発言は誤訳だったと主張したものの時既に遅し。マッサは弁護団を結成し、F1やFOM、そしてエクレストンを相手取って訴訟を起こし、6400万ポンドという巨額の損害賠償を求めた。

この訴訟は長期化しており、2025年末にはロンドン王立裁判所に持ち込まれた。被告側はこの訴訟の終結を求めたが、ロバート・ジェイ判事はその申し立てを退けている。

その後、被告に対してマッサの訴訟費用の一部である25万ポンドを支払うよう命じられた。ただ裁判はまだ結審しておらず、マッサとその弁護団は、被告側に十分な証拠を提出させるためにも、ただちに裁判を進めるよう求めている。