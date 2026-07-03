フェラーリ、シルバーストン＆スパではメルセデスとの差が”2倍”に？　エネルギー管理重視のレースで苦戦予想

ルイス・ハミルトンがバルセロナで優勝したことで、フェラーリが今年のF1タイトル争いで有力候補になるのではないかという期待が高まったが、7度の世界チャンピオンであるハミルトンは、まだまだ道のりは長いと主張している。

その理由の一つは、ハミルトンがかつての所属チームであるメルセデスが「驚異的な」強さを持っていると評していることだが、もう一つは、フェラーリがオーストリアGPでADUOアップグレードを導入したにもかかわらず、依然としてエンジン性能が圧倒的に不足していることにある。

オーストリアGPで、ハミルトンはメルセデス製パワーユニットとの差が依然として大きいと感じたという。

「もちろん、僕たちはこれまで素晴らしいパフォーマンスを見せてきた。しかし、レースでご覧になったように、かなりのタイムロスがある。直線で0.4秒ほどロスしていると思う。コーナーでそのタイムを取り戻すのは難しい」と、ハミルトンは木曜日にシルバーストンで語った。

「基本的に、僕たちのマシンはとても優れている。あとは、できる限りの努力を続け、ポイントをできるだけ多く獲得して、その差を縮めるだけだ」

Lewis Hamilton warned that Ferrari may not fight at the front in his home grand prix Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ハミルトンによれば、メルセデス製パワーユニット（PU）の強みは、絶対的なパワーだけでなく、エネルギーマネジメント能力にもあるという。シルバーストンとスパ・フランコルシャンでは、最近のレース以上に、その点がさらに重要な要素となるだろう。

「自信がないわけではない」と彼は付け加えた。

「事実として、これらのサーキットには長いストレートがある。パワーデプロイメントという点では、これまでで最も極端な週末になると思っている」

「ドライバー同士のチャットでも話題になっているけど、このコースではパワー不足がどれほど深刻になるかという話ばかりだ。僕たちはバッテリーのエネルギーを使い切ってしまう」

「充電できるコーナーはほんのわずかしかないので、1周のかなり長い区間でMGU-Kは作動しなくなる。そして、おそらくそこが僕たちにとって最も苦しくなる部分だ。パフォーマンス差は、これまでの2倍になる可能性もある」

チームメイトのシャルル・ルクレールも、同様の見方を示した。ルクレールは、オーストリアGPでは決勝でレースペース不足に苦しんだことを認め、その原因についてはいくつか特定できたものの、シルバーストンとスパではさらに厳しい戦いになると予想している。

「オーストリアでは、日曜日までは特に苦戦していたわけではない。でも決勝では確かに苦しんだ。日曜日にパフォーマンスが不足した原因について、いくつか重要な要素を突き止めることができた」

「そこは改善できるけど、次の2戦はチームにとって非常に厳しいものになるというのも事実だ。それでも、僕にできる最善のことは、自分のやるべきことに集中し、どの位置で戦っていようと全力でプッシュし続けることだ」

Charles Leclerc: "The next two races will be very tough for the team" Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

フェラーリPUが依然としてメルセデスに及ばない状況を踏まえ、ハミルトンは母国GPを前にタイトル争いについて多くを語るつもりはないとした。

「今シーズン、アンドレア・キミ・アントネッリに追いつくために何かできることはあるか？」と問われると、ハミルトンは笑いながら答えた。

「僕がメルセデスのガレージに忍び込んで、ボルトを外すくらいかな！」

そして真剣な表情で続けた。

「メルセデスは本当に素晴らしいチームだ。今の彼らは驚くほど高いレベルで戦っているし、チーム全体が完璧にかみ合っている姿を見るのは本当に素晴らしいことだ」

「彼らが今年もたらしたもの、成し遂げたことは素晴らしいものであり、その差を縮めるには並大抵ではない努力が必要だと思う」

とはいえ、ハミルトンは2026年がこれまで以上に開発競争の様相を呈しており、勢力図は依然として変動する可能性があることを認識しており、レッドブルをその一例として挙げている。

「レッドブルも大きく前進したのがお分かりいただけただろう。前回のレースで彼らは飛躍的な進歩を遂げた」

「だから間違いなくマックスは優勝候補の一人になるだろうし、メルセデスに匹敵するパワーも持ち合わせている、だから彼らは非常に強力な存在になると思う」

ハミルトンがフェラーリに求めているのは、苦戦が予想される週末でも可能な限りポイントを積み重ね、SF-26に適したレイアウトのハンガロリンクのようなサーキットで勝負をかけることだ。

「僕たちは毎週末、マシンから引き出せるものをすべて引き出さなければいけない。できることなら、本来の性能以上の結果を出したいね」

「そして、サーキットによっては差が少し縮まる場所もある。例えばブダペストは長いストレートがないので、もっと接戦になると思う。正直なところ、僕たちにはああいうタイプのコースがもっと必要だ」

「とはいえ、まだ話すには早すぎる。キミはかなり前にいるし、ポイント差もまだ大きい。前戦でもさらに差を広げられてしまった」

「だからこそ、今回の結果は僕たちにとって現実を見つめ直す良い機会だった。でも、可能性がなくなるまで終わりではない。チーム全員が本当に高いモチベーションで限界まで努力しているし、僕が望むことはそれだけなんだ」

Additional reporting by Ed Hardy.