F1 シンガポールGP

あの時、何があったのか。マクラーレンF1を真っ二つにしたハミルトンとアロンソのライバル関係描くドキュメンタリーが制作進行中？

スペインの元F1解説者が、ルイス・ハミルトンとフェルナンド・アロンソのマクラーレンでのライバル関係を描いたドキュメンタリーをBBCが制作中だと明かした。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/19 0:09

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Lewis Hamilton, McLaren and Fernando Alonso, McLaren

写真：: Charles Coates / Motorsport Images

スペインの元F1解説者であるアントニオ・ロバト氏によると、BBCはルイス・ハミルトンとフェルナンド・アロンソがマクラーレンで共に過ごした2007年の波乱に満ちたシーズンについてのドキュメンタリーを制作中だという。

現在スペインのウェブサイトSoyMotor.comの共同ディレクターを務めるロバトは、今週初めに同サイトのTwitchチャンネルでこのプロジェクトについて明かした。なお、BBCはこのドキュメンタリーについてまだ正式に発表していない。

「間違いなくそれが語られることになるだろう。問題は……どんな内容になるかだ。BBCがドキュメンタリーを制作していることは知っている」と彼は語った。

ロバトは、アロンソがルノーで2005年と2006年に2度のタイトルを獲得した彼の全盛期や、マクラーレンで過ごした2007年シーズンにも、スペイン国内のF1中継で実況を担当していた。

「ドキュメンタリーへの出演を依頼されたけれど、断った。ああした話に関わりたくないんだ。自分が経験したことは分かっているし、何が起きたのかも知っている。もちろん、自分の視点から見たもので、多少歪んでいる可能性もあるけれどね。ドキュメンタリーが公開されたら、ぜひ見てみたいと思っている」

また、当時のシーズンを取材していた他のジャーナリストも出演する予定だと付け加えた。

「当時その場にいたジャーナリスト仲間も何人か参加し、起きた出来事の一部を語ることになっている。どのように扱われるのか、どんな作品に仕上がるのか、そしてあの物語がどのように伝えられるのか、見てみよう」

Lewis Hamilton, McLaren, Fernando Alonso, McLaren

Photo by: Timothy A. Clary / AFP via Getty Images

2007年シーズンは、F1の歴史のなかでも最も劇的なシーズンのひとつとして、今なお語り継がれている。

アロンソはルノーで2度のタイトルを獲得し、マクラーレンに移籍。一方、ルイス・ハミルトンはF1デビューを果たし、チームメイトのアロンソに負けず劣らず、開幕から即座に結果を残していった。

シーズンが進むにつれて2人の間の緊張は高まり、ついには衝突へと発展。最終的に両者は109ポイントで並んでシーズンを終えたが、ふたりの衝突から恩恵を受けたフェラーリのキミ・ライコネンにわずか1ポイント届かず、タイトルを逃した。

さらにマクラーレンは、フェラーリへのスパイ行為を行なったとされる、いわゆる”スパイゲート”事件を受けてコンストラクターズ選手権から除外された。アロンソはシーズン終了後にチームを離れ、ルノーへ出戻りした。

それから約20年が経過した現在も、両者は現役ドライバーとしてレースを続けている。フェラーリから参戦しているハミルトンは、229ポイントを獲得してランキング3番手につけている。一方、アストンマーティンに所属するアロンソは苦戦が続いており、獲得ポイントは7ポイントにとどまっている。

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