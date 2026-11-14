フォーミュラE

フォーミュラEはなぜ、F1ドライバーにラブコールするのか？ ドッズCEO「例えば角田裕毅が参戦すれば、日本での我々の知名度が向上する」

フォーミュラEのジェフ・ドッズCEOは、F1ドライバーを積極的にシリーズへと迎え入れようとするのは、フォーミュラEの認知度や注目度を高めるためにあると語った。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/14 1:05

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

フォーミュラEのジェフ・ドッズCEOが、オンラインでのメディアラウンドテーブルに出席。記者からの様々な質問に答える中で、フォーミュラEが目指す認知度向上について角田裕毅の名前を挙げて説明した。

このラウンドテーブルが実施されるタイミングでは、2026-2027シーズンの開幕戦として予定されていたジェッダE-Prixが情勢を鑑みて2026年12月から2027年4月に日程変更されるというニュースが発表されており、ドッズCEOは冒頭でこの日程変更について説明。その他、翌週に控えたプレシーズンテストの準備状況に関する質問に対しては、FIAのフォーミュラE責任者パブロ・マルティノが「全24台が予定通り走行するだろう」と回答した。

質問はスケジュールのことに限らず、来季のラインアップにも及んだ。ペンスキーを引き継いでの参戦となるフォーテスキュー・ゼロ・レーシングのドライバーとしてラインアップされたテイラー・バーナードが、契約問題によって参戦しない可能性があるという点についてだ。

ロンドンでの最終戦で初優勝を飾ったばかりのヤングスターがグリッドから消える可能性について見解を求められたドッズCEOは、バーナードが非常に才能あふれた選手であると前置きしつつも、あくまでドライバーとの契約はチームマターであり、フォーミュラE側は直接関与しないことを強調した。

ただそんなフォーミュラEが、ドライバー人事において行なってきたある種の“ロビー活動”とも言えるのが、F1ドライバーの勧誘だ。

ドッズCEOはこれまでメディアに対し、F1ドライバーの名前を数多く挙げてきた。例えばF1ワールドチャンピオンのマックス・フェルスタッペンがF1の現行規則に不満を表明した際には、「君はバーレーンにいるけど、私はジェッダにいる。君がフォーミュラEに乗りたいのなら、迎えに行く」と“ラブコール”を送ったことを明かしていた。またフェルスタッペンに対しては、大きくパワーアップしたGEN4マシンをぜひ試乗して欲しいともコメントしている。

ただ実際のところは、F1のレギュラーで走っていたドライバーが直接フォーミュラEに転向する、といった流れは生まれておらず、F1チームのリザーブとして出場機会を得られず燻っていたドライバーや、F1まで辿り着けなかったF2ドライバーがやってくるに過ぎない状況だ。このような姿勢についてメディアから、「なぜF1ドライバーをフォーミュラEに引き入れることに奇妙なまでに執着するのか。すでにフォーミュラEにいるドライバーたちの才能をアピールすべきではないか」という鋭い質問が飛んだ。

これに対しドッズCEOは、次のように答えた。

「まず、“奇妙な執着”という表現には異議を唱えさせてくれ。正直言って、そもそもこだわりというほどのものではないし、奇妙なことでもないと思っている」

「我々が目指しているのは、自分たちの愛するこのフォーミュラEの知名度を高めることだ。知名度があり、すでに確固たる実績を持つドライバーが加われば、新たなファンを呼び込む助けになるし、競技そのものの認知度や注目度を高めることにもつながる」

「F2からフォーミュラEへと続く人材の流れに目を向ければ、非常に素晴らしいものがある。フェリペ（ドルゴビッチ）やペペ・マルティ、あなたが先ほど言及したテイラー・バーナード、そしてゼイン・マロニーも加わった。彼らはF2で活躍していた、世界トップレベルの才能を持つドライバーたちだ。その多くはF1のシートを目指していた。自ら積極的にフォーミュラEへの転向を決めた者もいれば、F1という目標の実現が難しいと判断し、フォーミュラEに活躍の場を移した者もいる」

「例えば、角田裕毅がフォーミュラEに参戦することになったとしよう。それが日本における我々の露出や認知度に大きな影響を与えることは間違いない」

「これは純粋に商業的な観点からの話だ。知名度のある才能をシリーズに迎え入れることは、世界的な認知度の向上につながる。我々はまだスポーツとして規模を拡大している段階だからね」

ドッズCEOはさらにこう続ける。

「ただ、それは決して、現在参戦しているドライバーたちの才能を軽視するものではない。今のグリッドにも、並外れた才能を持つドライバーが揃っていると思っている」

「昨シーズン終了時には、実質的にふたりのドライバー（セバスチャン・ブエミとルーカス・ディ・グラッシ）が選手権を離れた。つまり、新たにドライバーを起用する余地が生まれた。もちろん、選手権側がドライバーを採用するわけではないが、すでに知名度やファン層を持っている、あるいは選手権全体の認知度向上に何らかの貢献ができる、そうした存在をフォーミュラEは歓迎している」

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 フォーミュラE、12月実施予定のサウジアラビア戦を2027年4月に延期。GEN4時代最初のレースは1月のメキシコシティに

More from

戎井健一郎





F1アカデミーのテストでも好タイム！ 注目の18歳・佐藤こころがKYOJO CUPで1勝・ランキング2位。将来は「どこで走っても速い選手に」



KYOJO CUP



KYOJO CUP 18 時間前



F1アカデミーのテストでも好タイム！ 注目の18歳・佐藤こころがKYOJO CUPで1勝・ランキング2位。将来は「どこで走っても速い選手に」





壊れたリヤウイングで激走！？ 「暴れん坊」から「心配性」まで個性派揃い……でもみんな速かった｜トムスF3“ハングリー”外国人列伝（前編）



SFライツ



SFライツ 1 日前



壊れたリヤウイングで激走！？ 「暴れん坊」から「心配性」まで個性派揃い……でもみんな速かった｜トムスF3“ハングリー”外国人列伝（前編）





序盤戦ホンダ陣営を牽引した16号車ARTA、勝負所でツキに恵まれずランキング8位。野尻、佐藤の「速さ見せたかった」と小池エンジニア



スーパーGT



スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



1 日前



序盤戦ホンダ陣営を牽引した16号車ARTA、勝負所でツキに恵まれずランキング8位。野尻、佐藤の「速さ見せたかった」と小池エンジニア

最新ニュース





アントネッリ、イタリア大統領と面会し、F1タイトル獲得を報告。戴冠後、多忙な日々を過ごす



F1



F1 F1 56 分前



アントネッリ、イタリア大統領と面会し、F1タイトル獲得を報告。戴冠後、多忙な日々を過ごす





MotoGPマシン、2027年はさらに空力が重要に？ 規制強化だからこそ……ホンダディレクター指摘



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



1 時間前



MotoGPマシン、2027年はさらに空力が重要に？ 規制強化だからこそ……ホンダディレクター指摘





最後はチームをクビになり終焉したリカルドのF1キャリア。今明かす苦悩と本音「肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる」



F1



F1 F1 1 時間前



最後はチームをクビになり終焉したリカルドのF1キャリア。今明かす苦悩と本音「肩を叩いてくれたことに感謝している自分もいる」





グレシーニ、新世代MotoGPの2027年もファクトリー勢との勢力図は「今とほぼ同じ」と予想



MotoGP



MGP MotoGP 2 時間前



グレシーニ、新世代MotoGPの2027年もファクトリー勢との勢力図は「今とほぼ同じ」と予想

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録