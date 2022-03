近隣でテロ発生のF1サウジ、イベント続行は「安全が保証されている」ため。F1CEOは当局信頼

Listen to this article

F1は3月25日から第2戦サウジアラビアGPを開催。しかし近隣の石油精製施設で爆発が発生する事態となり、スケジュールには一部乱れが生じた。

この爆発に関しては、イエメン北部を拠点とするイスラム教シーア派の一派の武装組織「フーシ派」が、サーキット付近のアラムコの石油精製所を攻撃したと主張している。F1グランプリも攻撃の対象になるのではないかという、潜在的なリスクについて、パドックでも不安が持ち上がった。

F1側は地元当局との会合を開き、当該施設で何が発生しているかを把握するとともに、サーキットの安全対策についてより理解を深めようとした。

そしてFP2を前に、F1はステファノ・ドメニカリCEOや各チーム代表、ドライバーらと話し合いを行ない、セッションはディレイがあったものの実施。その後夜には、FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長も加わったミーティングで、状況について説明が行なわれた。

40分間にわたる会合の結果、F1がジェッダの安全性について保証されていることに基づき、各チームはグランプリの続行で合意した。

会合後、メディアの取材に答えたドメニカリCEOは、F1が安全を重要視していることを明確にし、会場周辺の保護について保証されたということを明らかにした。

