ルノーF1に初優勝もたらしたジャン=ピエール・ジャブイーユが死去。享年80歳

Listen to this article

Listen to this article

1970年代から1980年代初頭にかけてF1で活躍し、2勝を挙げたジャン=ピエール・ジャブイーユが2月2日に亡くなった。享年80歳だった。

ジャブイーユは1974年にウイリアムズからF1デビュー。1975年のフランスGPではティレルから参戦し、1977年からはルノーに移っている。

彼のF1キャリア初優勝となったのは、1979年のフランスGP。ここでルノーにとってF1における初優勝をもたらしている。

なおこの勝利はルノーにとって非常に重要なマイルストーンになっただけではなく、ターボエンジンにとってもグランプリ初勝利と記録に残るモノであった。

その後、ジャブイーユは1980年にオーストリアGPで再び優勝。これが彼にとっての最後のグランプリでの勝利となった。

ジャブイーユはカナダGPでの足の骨折も影響し、1981年のスペインGPを最後にF1参戦を終了。その後はスポーツカーレースへと軸足を移した。

The Renault team including Jean Sage, Renault Team Chief, celebrate Jean Pierre Jabouille's first win and their first Grand Prix victory

Photo by: Sutton Images