【先行レビュー】Netflix『F1：栄光のグランプリ』シーズン4：欠かせない存在だが、物足りなさと無理矢理感は否めない

motorsport.comは、F1のドキュメンタリーシリーズ『Formula1:栄光のグランプリ』の試写会に参加。先行レビューをお届けする。

3月11日(金)にNetflixで独占配信されるこのシリーズは2019年に初登場して以降、続くシリーズでも大きな成功を収めてきた。2020年のF1を追ったシーズン4は、バーレンでのプレシーズンテストから最終戦アブダビGPまで、スリリングかつドラマチック、時には物議を醸した1年を10エピソードに集約している。

Netflixのドキュメンタリーシリーズは、これまで大きな成功を収めてきた。この“Netflix効果”によってF1は新たな視聴者を獲得し、“ライト層”から“ヘビー層”まで、ファンの幅が大きく広がることになった。

前作のシーズン3では、公開直後にNetflixの世界ランキングで1位に。昨年Netflixで公開された中で最も再生された番組となり、Netflixでは珍しく視聴率でファーストシーズンを上回った。

しかし、新作のシーズン4は間違いなくこれまでで最も重要なシリーズと言えよう。その成功に加えて、これまでの主たる批判であった「創作上の特権(話の脚色)」の度合いが注目されている。映像作品として色をつけるのか、スポーツとしての事実に忠実でいるのか……適切なバランス感覚が求められているのだ。

昨年のF1には、このドキュメンタリーシリーズにはもってこいの“正真正銘の”タイトル争いがあった。マックス・フェルスタッペン(レッドブル)とルイス・ハミルトン(メルセデス)の一年を通じたドッグファイトに焦点が置かれるのは当然ではある。また、F1をNetflixのドキュメンタリーシリーズでのみ知る人向けに、このスポーツの基本的な説明がエピソード1で上手にまとめられている。

一方で、シリーズを通じてフェルスタッペンに関する部分の“物足りなさ”は否めない。フェルスタッペンは昨年、「Netflixはライバル関係を捏造している」としてNetflixの撮影協力を断っており、チャンピオン獲得までのストーリーの多くはチーム代表のクリスチャン・ホーナーが語りを務めている。役どころを抑えているからか、ホーナーは“ヒール”役としてライバルチームであるメルセデスのトト・ウルフ代表に辛辣な言葉を浴びせかけていた。ひとつ例を挙げると、テレビ画面に映ったウルフに対し、ホーナーは「ああ、黙ってくれよ……アイツは何ひとつ考えてないんだ」と口にする場面もあった。

そしてこうした構図は、かなり繰り返し登場していた。ふたりの、そしてメルセデスとレッドブルのライバル関係については、泥仕合のような“いがみ合い”ではなく、もう少しニュアンスを含んだ説明が必要だったのかもしれない。

The Wolff-Horner rivalry could have done with more nuance instead of mud-slinging.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images