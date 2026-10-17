F1

ホッケンハイムリンクの改修完成予想図にF1マシンの姿。2020年が最後となっているドイツでのF1復活はあるのか？

ホッケンハイムリンクは改修計画の完成予想図を公開したが、そこにはF1マシンが疾走する姿が描かれている。果たしてドイツGPが復活する可能性はあるのだろうか？

Stefan Ehlen

編集: 2026/10/17 23:21

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ホッケンハイムリンクの”未来予想図”。F1マシンが走る

写真：: Kehrbaum Architekten／Motorworld

ホッケンハイムリンクの再開発に関する最新の計画は、非常に興味深い。その完成予想図には、新しいメインスタンドの前をF1マシンが走る姿が描かれているのだ。

そこで、ひとつの疑問が浮かぶ。F1がホッケンハイムに本当に戻ってくる計画はあるのだろうか？

1970年の初開催の後、1985年を除いて1977年から2006年までF1ドイツGPを開催したホッケンハイム。2008～2014年はニュルブルクリンクとの隔年開催という形でF1との関わりを続けていたが、両サーキットの財政難のため、2020年からドイツGPは消滅してしまった。

2020年は新型コロナのパンデミックによる代替開催というかたちで、ニュルブルクリンクでアイフェルGPが開催されたが、ドイツでのF1開催はこれが最後となっている。

そんな中でのF1マシンの登場に、当然注目が集まった。モーターワールドのマネージングディレクターを務めるアンドレアス・デュンケルは、サーキットで開かれた記者会見で冒頭の質問に答えた。

「F1が今もモータースポーツの最高峰であることは、誰もが知っている。だから、F1復帰を考慮していない、あるいは実現を望んでいないと言えば、嘘になるだろう」

しかし、財政面での現実は厳しい。オランダのザントフールトがその一例となるだろう。同サーキットは、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）が今なおファンを引きつける大きな存在であるにもかかわらず、F1開催の継続を断念している。

「現在、公的資金の支援を受けていないサーキットは、ほとんど残っていない。今の経済的な枠組みでは、公的資金の援助なしに開催条件を満たすことは事実上不可能だからだ」とデュンケルは説明した。

とはいえ、現時点で実現していないことが、将来も不可能とは限らない。

「モーターワールドが完成すれば、適切な条件が整うと思う」とデュンケルは語った。その段階になれば、F1復帰の財政的な実現可能性を評価するため、地方および連邦政府の政治関係者と「協議を始めたい」という。

「いつか、本当に実現に向けて動き出せる機会が訪れるかもしれない。そのときは、真っ先に準備を整えて行動に移すつもりだ。それは約束できる」

「我々には一定の魅力があることも分かっている。ただ、すべての条件が完璧に揃わなければならない。現時点で、それを確実に予測することはできない」

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F1側も復活に関心

こうした状況を踏まえ、ホッケンハイムリンクのマネージングディレクターであるヨルン・テスケは、Motorsport.com姉妹サイトのMotorsport-Total.comのインタビューで、F1復帰への過度な期待を生まないよう慎重な姿勢を示した。

「今はF1について、あまり多くを語りたくない。それでは憶測を煽るだけになってしまう。何か発表できることがあれば、喜んで話をしたい。しかし、現時点で発表できることは何もない」

ただし、テスケによれば、それは「希望がない」という意味ではない。

実際、F1がドイツでの開催復活に関心を示していることは確かだ。F1のCEOを務めるステファノ・ドメニカリは2026年8月、ホッケンハイムリンクで「中期的にレースを復活させる可能性」に言及した。ただし、F1側の視点では「投資」が必要になるという。

テスケによると、ホッケンハイムリンクはすでに「必要条件の大部分」を満たしている。同サーキットはF1開催に必要なグレード1の認定を取得済みだ。

「つまり、書類上はすでにF1を開催できる状態にあるということだ。国際的なサーキットのすべてが、この認定を取得しているわけではない」

「インフラ面について、さらに詳しく検討する必要がある状況になれば、もちろん対応する。その場合、何をすべきかはすぐに分かるだろう。ただ、まだ起きていないことについて、今から話をするつもりはない。だから、この話題についてこれ以上詳しく語るのは控えたい」

ホッケンハイムリンクの将来像

ホッケンハイムでの最後のF1開催となっている2019年ドイツGP

写真: Sam Bloxham / Motorsport Images

ホッケンハイムリンクにとって、現在の最優先事項はサーキットの開発だ。そこにはモーターワールドの施設を組み込む計画も含まれている。

モーターワールドはクラシックカーやスーパーカーのショールーム、メンテナンス工場、レストラン、ホテル、グッズショップが集まるクルマ好きのための複合施設である。今回発表された改修計画でもメインスタンドにモーターワールドの施設が併設されているのが見て取れる。

改修には数年を要する見込みで、2029年または2030年の完成を目指している。テスケによれば、目的は「施設全体の価値を高める」ことにあり、長期的には「一年を通じて人々が訪れる場所」へと発展させたい考えだ。こうした取り組みが、中期的にはホッケンハイムでのF1復活につながる可能性もある。

「これらが、今まさに我々が進めている最も重要な取り組みだ」とテスケは説明した。

「F1は、ここで進められている取り組みを非常に注意深く見ていると思う。ただ、現時点では、それ以上の意味を持つものではない」

「だからこそ、今は施設の拡張を進め、より近代的で魅力的な場所にしていくことが何より重要だ。その先のことは、今後の状況を見て判断することになる」

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