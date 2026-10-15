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ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える

ハースF1チームは、現在F2でポイントリーダーのフェラーリ育成ドライバー、ラファエル・カマラを来季のドライバーとして起用することを発表した。

Ed Hardy

公開日時: 2026/10/15 14:02

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Rafael Camara, Invicta Racing

写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

フェラーリ育成ドライバーで今季のF2をリードするラファエル・カマラが、複数年契約を結び2027年にハースからF1デビューを果たすことになった。チームメイトはオリバー・ベアマンが務める見通しだ。

21歳のカマラは2026年末でアメリカのチームを離れるエステバン・オコンの後任となる。オコンの離脱は9月30日に発表されており、彼がハースで過ごした2シーズンはいずれも期待外れの結果に終わっていた。

カマラはジュニアカテゴリーで急速な躍進を遂げてきた。2024年にはフォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパ選手権（FRECA）、2025年にはF3で、いずれも圧倒的な強さを見せてタイトルを獲得している。

そのため、今季インヴィクタから参戦しているF2でもタイトルを取れば、FRECA、F3、F2の3カテゴリーを3年連続で制した唯一のドライバーとなる。現在、カマラはF2でランキング首位。ランキング2番手のレッドブル育成のニコラ・ツォロフを7ポイントリードしている。

「TGRハースF1チームのF1ドライバーとして加入できることを、とてもうれしく思う」と、カマラは語った。

「僕のキャリアにとって重要な一歩だ。僕を信頼してくれたジーン・ハース（チームオーナー）と小松礼雄（チーム代表）に感謝したい」

「また、長年にわたって僕を支え、成長に貢献してくれたスクーデリア・フェラーリ・ドライバー・アカデミーにも心から感謝している。そして、この道のりをずっと支えてくれた家族にも感謝したい」

「今は、この新たな挑戦に向けて最高の準備をすることに集中している。学ぶべきことはたくさんあるだろう。チームと緊密に連携し、マシンを理解しながら、ドライバーとして成長し続けることを楽しみにしている」

ハースは今回の決定を発表するまでに時間をかけたものの、カマラの起用は予想の範疇だった。カマラは昨季のF2王者であるレオナルド・フォルナローリや、リザーブドライバーの平川亮らを抑えてシートを獲得した形だ。

3人はいずれもハースのTPC（旧型マシンを使用したテスト）プログラムに参加しており、候補者全員を評価する計画の一環として、8月にはポルティマオで3日間にわたるテストも実施された。

カマラにとって有利に働いたと考えられるのが、ベアマンと同じくフェラーリ・ドライバー・アカデミーの出身である点だ。フェラーリとハースは強固な関係を築いており、パワーユニットをはじめ、多くの車両部品をフェラーリから供給されている。

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

チーム代表の小松礼雄は、次のようにコメントを寄せた。

「ラファエル・カマラのような若く、素晴らしい才能を持つドライバーと契約できたことに、とても興奮しています」

「彼がジュニアカテゴリーで成し遂げてきた実績について、改めて説明する必要はないでしょう。本当に素晴らしい実績です。F2ルーキーイヤーとなる今シーズンも、モナコやモントリオールの予選など、非常に難しい局面で見せた速さは、ラファが持つポテンシャルを十分に証明しています」

「ポルトガルでTPCプログラムの一環として彼にマシンを走らせた際も、限られた時間でマシンを理解しなければならない状況で、非常にうまく対応できることを示してくれました。単に速さがあるだけではありません」

「ラファは、自分の力を最大限に引き出せる環境を自ら作り出していました。それは非常に印象的でしたし、彼がテストで走らせたラップも間違いなく特別なものでした」

「この機会をチーム全員が楽しみにしています。TGRハースF1チームとして、この才能を育て、彼が力を発揮できる場所を提供することに全力で取り組んでいきます。彼が安心してサポートを受けられ、自分の能力を存分に発揮できる環境を作りたいと考えています」

今回の発表により、2027年のF1で理論上空席となっているシートは残り3つとなった。そのうち2つはレーシングブルズのものだが、チームはリアム・ローソンと、ルーキーながら印象的な走りを見せているアービッド・リンドブラッドを残留させると予想されている。

残る1つはカマラのチームメイトとなるシートだ。ただし、昨年ルーキーとしてF1に参戦して以来、高い評価を集めてきた21歳のベアマンがその座を手にすることはほぼ確実だと見られている。

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