F1 ラスベガスGP

キャデラックF1、バルテリ・ボッタスを2027年も継続起用。新人コルトン・ハータの昇格は断念

キャデラックは、2027年もバルテリ・ボッタスをレースドライバーとして起用することを決定した。これにより、来季も引き続きセルジオ・ペレスとコンビを組むことになる。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/18 22:17

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing, answers Autosport readers' questions

写真：: Glenn Dunbar

キャデラックF1チームは、現在テストドライバーを務めるコルトン・ハータを来季F1デビューさせる計画を断念。引き続きバルテリ・ボッタスを起用し続けること決めた。

キャデラックは来季のドライバーとしてセルジオ・ペレスを起用することを既に発表していた。もう一方のボッタスは、その将来が不安視されていたが、結局は契約が継続されることになった。そもそもペレスもボッタスも、キャデラックと複数年契約を結んでいた。

ボッタスの後任候補として取りざたされていたのが、コルトン・ハータである。インディカーで大活躍したハータは、F1参戦を目指して今季はFIA F2に挑んだ。しかしそのF2で苦戦。それでもF1参戦に必要なスーパーライセンスを獲得する条件を満たすべく、キャデラックはハータをFP1で多数起用した。

その結果ハータはスーパーライセンスの発給要件を満たしたものの、最終的にキャデラックはボッタスを起用し続けることを選んだ。

今季のキャデラックは、F1参戦初年度ということもあり、信頼性の問題に度々見舞われた。メキシコシティGPでは、ブレーキングした瞬間にサスペンションアームが破断するというトラブルも発生した。ボッタスはそういう問題に足を引っ張られたという側面もある。

またこの状況からすれば、キャデラックがF1のトップチームに大きく遅れを取っているのは明らか。そこから成長するため、新人のハータを登用するよりも、ペレスとボッタスのような大ベテランの経験の方が有益だということで、キャデラックF1のダン・タウリスCEOとマルチン・ブコウスキー代表の意見が一致したようだ。

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