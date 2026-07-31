オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に
ハースのエステバン・オコンは、映画『スパイダーマン：ブランニュー・デイ』のプレミア上映会で特製ヘルメットと共にレッドカーペットを歩いた。
Esteban Ocon, Haas F1 Team
写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
ハースF1チームのドライバー、エステバン・オコンは、映画『スパイダーマン：ブランニュー・デイ』のプレミア上映会に出席し、ベルギーGPとハンガリーGPで着用した特製ヘルメットを携え、レッドカーペットを歩いた。
オコンはパートナーのフラビー・バルラと共に、2026年7月31日の世界劇場公開に先駆けて行なわれた特別試写会に登場した。
彼は、ロンドンのオデオン・リュクス・レスター・スクエアのレッドカーペットを歩く際に、特製ヘルメットを手に持っているところを写真に撮られた。このヘルメットはわずか3個しか製造されておらず、オコンは最近、そのうちの1つがトム・ホランドに贈られることを明らかにした。
2016年からスパイダーマン／ピーター・パーカーを演じているホランドは、ハースのドライバーであるオコンが特別ヘルメットを発表したプロモーションビデオにオコンと共に登場した。
「何かクールなものを作りたかったんだ。あなたのコスチュームに少し似せたかった」とオコンは語った。
「コスチュームのディテールがたくさん入っていて、背中には映画のロゴ、そしてスパイダーマンも描かれている」
「実はちょっとしたサプライズがあるんだ。映画の公開に合わせて、2つのレースでそれを着用する予定なんだ。だから、それを3つ作って、そのうちの1つを君（ホランド）にあげるよ」
オコンは、2026年シーズン前半戦は苦戦。わずか3ポイント獲得に留まり、ランキング17番手でF1のサマーブレイクに突入する。
ハンガリーGPの週末、オコンはハースでの将来について質問を受け、「まだ発表できることは何もない」と彼は答えた。
「もちろん、サマーブレイクはかなり忙しくなるだろう。どうなるか見てみよう」
ハースが来年の所属先として最有力候補かと問われると、彼はこう答えた。
「選択肢は常にたくさんある。今のところは、まずチームと話し合う。僕はここに2年間いる。アヤオ（チーム代表の小松礼雄）に説得されてここに来た。最初の話し合いは間違いなくこのチームと行なう」
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