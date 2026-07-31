オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

ハースF1チームのドライバー、エステバン・オコンは、映画『スパイダーマン：ブランニュー・デイ』のプレミア上映会に出席し、ベルギーGPとハンガリーGPで着用した特製ヘルメットを携え、レッドカーペットを歩いた。

オコンはパートナーのフラビー・バルラと共に、2026年7月31日の世界劇場公開に先駆けて行なわれた特別試写会に登場した。

彼は、ロンドンのオデオン・リュクス・レスター・スクエアのレッドカーペットを歩く際に、特製ヘルメットを手に持っているところを写真に撮られた。このヘルメットはわずか3個しか製造されておらず、オコンは最近、そのうちの1つがトム・ホランドに贈られることを明らかにした。

2016年からスパイダーマン／ピーター・パーカーを演じているホランドは、ハースのドライバーであるオコンが特別ヘルメットを発表したプロモーションビデオにオコンと共に登場した。

「何かクールなものを作りたかったんだ。あなたのコスチュームに少し似せたかった」とオコンは語った。

「コスチュームのディテールがたくさん入っていて、背中には映画のロゴ、そしてスパイダーマンも描かれている」

「実はちょっとしたサプライズがあるんだ。映画の公開に合わせて、2つのレースでそれを着用する予定なんだ。だから、それを3つ作って、そのうちの1つを君（ホランド）にあげるよ」

オコンは、2026年シーズン前半戦は苦戦。わずか3ポイント獲得に留まり、ランキング17番手でF1のサマーブレイクに突入する。

ハンガリーGPの週末、オコンはハースでの将来について質問を受け、「まだ発表できることは何もない」と彼は答えた。

「もちろん、サマーブレイクはかなり忙しくなるだろう。どうなるか見てみよう」

ハースが来年の所属先として最有力候補かと問われると、彼はこう答えた。

「選択肢は常にたくさんある。今のところは、まずチームと話し合う。僕はここに2年間いる。アヤオ（チーム代表の小松礼雄）に説得されてここに来た。最初の話し合いは間違いなくこのチームと行なう」