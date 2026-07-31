本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルミン・アルデゲルが夏休み明けのイギリスGP欠場。イケル・レクオナが代役として出場へ

MotoGP
イギリスGP
フェルミン・アルデゲルが夏休み明けのイギリスGP欠場。イケル・レクオナが代役として出場へ

ウイリアムズ代表、アロンソを猛烈批判！　ピアストリと接触のサインツJr.を擁護「先に進路を譲るべきはフェルナンドの方だった」

F1
Hungaroring Pirelli test
ウイリアムズ代表、アロンソを猛烈批判！　ピアストリと接触のサインツJr.を擁護「先に進路を譲るべきはフェルナンドの方だった」

オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

F1
Hungaroring Pirelli test
オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

2年ぶり！　日産/NISMOファンへの感謝を伝える『NISMO Festival at Fuji Speedway 2026』開催決定

General
2年ぶり！　日産/NISMOファンへの感謝を伝える『NISMO Festival at Fuji Speedway 2026』開催決定

スーパーフォーミュラ、2027年も7大会実施。3月鈴鹿開幕が復活、サマーブレイクにより夏〜秋には3ヵ月弱のインターバル

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ、2027年も7大会実施。3月鈴鹿開幕が復活、サマーブレイクにより夏〜秋には3ヵ月弱のインターバル

2027年のスーパーGT開催予定が発表。GT300参戦の鈴鹿1000kmもカレンダー入り、8月はサマーブレイクに

スーパーGT
2027年のスーパーGT開催予定が発表。GT300参戦の鈴鹿1000kmもカレンダー入り、8月はサマーブレイクに

重要なハズのバッテリー情報、F1の放送画面から消える？　F1のCEO「大多数のファンはそんなこと気にしていない」

F1
ハンガリーGP
重要なハズのバッテリー情報、F1の放送画面から消える？　F1のCEO「大多数のファンはそんなこと気にしていない」

思えばデビュー戦もバタバタだった……“当面最後”のスーパーフォーミュラ参戦を慌ただしく終えた野中誠太「特殊な経験が多いなと（笑）」

スーパーフォーミュラ
思えばデビュー戦もバタバタだった……“当面最後”のスーパーフォーミュラ参戦を慌ただしく終えた野中誠太「特殊な経験が多いなと（笑）」
F1 Hungaroring Pirelli test

オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

ハースのエステバン・オコンは、映画『スパイダーマン：ブランニュー・デイ』のプレミア上映会で特製ヘルメットと共にレッドカーペットを歩いた。

Lydia Mee
公開日時:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　ハースF1チームのドライバー、エステバン・オコンは、映画『スパイダーマン：ブランニュー・デイ』のプレミア上映会に出席し、ベルギーGPとハンガリーGPで着用した特製ヘルメットを携え、レッドカーペットを歩いた。

　オコンはパートナーのフラビー・バルラと共に、2026年7月31日の世界劇場公開に先駆けて行なわれた特別試写会に登場した。 

　彼は、ロンドンのオデオン・リュクス・レスター・スクエアのレッドカーペットを歩く際に、特製ヘルメットを手に持っているところを写真に撮られた。このヘルメットはわずか3個しか製造されておらず、オコンは最近、そのうちの1つがトム・ホランドに贈られることを明らかにした。 

 

　2016年からスパイダーマン／ピーター・パーカーを演じているホランドは、ハースのドライバーであるオコンが特別ヘルメットを発表したプロモーションビデオにオコンと共に登場した。

「何かクールなものを作りたかったんだ。あなたのコスチュームに少し似せたかった」とオコンは語った。

「コスチュームのディテールがたくさん入っていて、背中には映画のロゴ、そしてスパイダーマンも描かれている」

「実はちょっとしたサプライズがあるんだ。映画の公開に合わせて、2つのレースでそれを着用する予定なんだ。だから、それを3つ作って、そのうちの1つを君（ホランド）にあげるよ」

　オコンは、2026年シーズン前半戦は苦戦。わずか3ポイント獲得に留まり、ランキング17番手でF1のサマーブレイクに突入する。

　ハンガリーGPの週末、オコンはハースでの将来について質問を受け、「まだ発表できることは何もない」と彼は答えた。

「もちろん、サマーブレイクはかなり忙しくなるだろう。どうなるか見てみよう」

　ハースが来年の所属先として最有力候補かと問われると、彼はこう答えた。

「選択肢は常にたくさんある。今のところは、まずチームと話し合う。僕はここに2年間いる。アヤオ（チーム代表の小松礼雄）に説得されてここに来た。最初の話し合いは間違いなくこのチームと行なう」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 重要なハズのバッテリー情報、F1の放送画面から消える？　F1のCEO「大多数のファンはそんなこと気にしていない」
More from
Lydia Mee

フェルスタッペン、移籍の噂が再燃！？　バカンスをメルセデスのウルフ代表と満喫

F1
F1
フェルスタッペン、移籍の噂が再燃！？　バカンスをメルセデスのウルフ代表と満喫

レース多すぎでスタッフが「燃え尽き症候群」の危険性？　F1年間24戦過密スケジュールに警鐘

F1
F1
ハンガリーGP
レース多すぎでスタッフが「燃え尽き症候群」の危険性？　F1年間24戦過密スケジュールに警鐘

レッドブルPU、1年目のシーズン前半は予想を上回る結果に「これがどれほど途方もない挑戦だったかを言葉で表すのは難しい」

F1
F1
ハンガリーGP
レッドブルPU、1年目のシーズン前半は予想を上回る結果に「これがどれほど途方もない挑戦だったかを言葉で表すのは難しい」
More from
エステバン オコン

ハースF1小松礼雄代表、“マシンの一貫性のなさ”がドライバー選考に悪影響と認める。オコンは残留できるのか？

F1
F1
ハンガリーGP
ハースF1小松礼雄代表、“マシンの一貫性のなさ”がドライバー選考に悪影響と認める。オコンは残留できるのか？

実は大混乱していたハンガリーGP決勝！　システムエラーで、ブルーフラッグ表示に不具合の悪夢……ベアマン「誰に振られた青旗なのか分からなかった」

F1
F1
ハンガリーGP
実は大混乱していたハンガリーGP決勝！　システムエラーで、ブルーフラッグ表示に不具合の悪夢……ベアマン「誰に振られた青旗なのか分からなかった」

大苦戦でシート危ぶまれるオコン、2027年の去就はまだ不透明「今のところ発表できることはない」

F1
F1
ハンガリーGP
大苦戦でシート危ぶまれるオコン、2027年の去就はまだ不透明「今のところ発表できることはない」
More from
ハース

ハース＆トヨタのTPCは、日本のドライバーに”F1という夢”を感じさせる絶好の機会。福住仁嶺「難しいと思っていた夢が、また現実味を帯びてきた」

F1
F1
ハース富士TPC
ハース＆トヨタのTPCは、日本のドライバーに”F1という夢”を感じさせる絶好の機会。福住仁嶺「難しいと思っていた夢が、また現実味を帯びてきた」

福住仁嶺、F1初走行。ハースのVF-25で富士スピードウェイを走る！　しかし”涙”はお預け「集中しすぎて、感動どころではなかった」

F1
F1
ハンガリーGP
福住仁嶺、F1初走行。ハースのVF-25で富士スピードウェイを走る！　しかし”涙”はお預け「集中しすぎて、感動どころではなかった」

来季布陣が注目されるハースは誰を選ぶのか？　最優先事項は“実力”「国籍を理由に、遅い方のドライバーを起用することはない」と小松代表

F1
F1
ハンガリーGP
来季布陣が注目されるハースは誰を選ぶのか？　最優先事項は“実力”「国籍を理由に、遅い方のドライバーを起用することはない」と小松代表

最新ニュース

フェルミン・アルデゲルが夏休み明けのイギリスGP欠場。イケル・レクオナが代役として出場へ

MotoGP
イギリスGP
フェルミン・アルデゲルが夏休み明けのイギリスGP欠場。イケル・レクオナが代役として出場へ

ウイリアムズ代表、アロンソを猛烈批判！　ピアストリと接触のサインツJr.を擁護「先に進路を譲るべきはフェルナンドの方だった」

F1
Hungaroring Pirelli test
ウイリアムズ代表、アロンソを猛烈批判！　ピアストリと接触のサインツJr.を擁護「先に進路を譲るべきはフェルナンドの方だった」

オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

F1
Hungaroring Pirelli test
オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

2年ぶり！　日産/NISMOファンへの感謝を伝える『NISMO Festival at Fuji Speedway 2026』開催決定

General
2年ぶり！　日産/NISMOファンへの感謝を伝える『NISMO Festival at Fuji Speedway 2026』開催決定