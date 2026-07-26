大苦戦でシート危ぶまれるオコン、2027年の去就はまだ不透明「今のところ発表できることはない」

苦しいレースが続いているハースのエステバン・オコンは去就が注目される選手のひとりだが、2026年前半戦最後のレースのハンガリーGP時点で、将来に関しては「現時点で発表できることは何もない」と語った。

オコンは今季マシンVF-26で一貫性のあるパフォーマンスを見せられておらず、ここまでの10戦で獲得ポイントはわずか3点。しかしチームメイトでまだ2年目のオリバー・ベアマンが18ポイントを稼ぐなど、大きな差をつけられてしまっているのが現状だ。

オコンとハースの契約は2026年限りとなっており、2027年に向けてシートは安泰ではない。ハースはベアマンのチームメイト候補として、レオナルド・フォルナローリやラファエル・カマラを検討しているとみられている。

そのため、シーズン後半に向けたドライバー市場が活発化する夏休み前最後の一戦となるハンガリーGPを前に、去就について質問を受けたオコンは次のように答えた。

「もちろん、今のところ発表できることは何もない。夏休みはかなり忙しくなるだろう。その時にどうなるか見ていきたい。今はこのレースに集中しているし、その後のことは様子を見たい」

「選択肢はいろいろある。ただ、まずはチームと話をすることになる。僕はアヤオ（小松礼雄代表）に説得されてここへ来て2年になる。だから最初の話し合いは、間違いなくこのチームとになるだろう」

2021年ハンガリーGPウイナーでもあるオコンは、2025年にアルピーヌからハースへ移籍。チーム初のグランプリウイナーとして加入し、新たなレギュレーション時代を牽引する存在として期待されていた。

しかし実際には結果を安定して残せず、21歳の若いチームメイトに大きく後れを取っている。

オコンは以前、VF-26の不安定な特性によって、2026年は日本GPとモナコGP以外のほぼ全戦で本来の力を発揮できなかったと語っていた。今季のポイント獲得も、その2戦のみとなっており、2016年のF1デビュー以来、最も苦しいシーズン前半となっている。

その今季前半を振り返るよう求められると、オコンはこう総括した。

「フラストレーションというよりも、あまりにも多くの困難があった。パフォーマンスを発揮することを妨げる問題が、本当にたくさんあった」

「おそらく、これまでで最も苦しいシーズン前半だったと思う。サーキットごとのマシンの一貫性という意味でもそうだし、今年経験した問題の多さという意味でもね」

「これから良くなってくれることを願っているし、そのためにチーム全員で懸命に取り組んでいる。苦しいのは僕だけではなく、チーム全体にとっても同じことだ」

「でも、何をすべきかは分かっているし、その問題を解決するために全員が団結している。それが一番重要なことなんだ」