F1 アメリカGP

ハースのオコン、自身の離脱とカマラ加入を語る「彼はF1に相応しい。でも僕だってF1から追い出されるドライバーではない」

エステバン・オコンは、来季自身の後任にラファエル・カマラが選ばれたことについて初めて公の場でコメントした。

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

公開日時: 2026/10/23 7:38

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

ハースは来季、エステバン・オコンに代わってラファエル・カマラを起用することになった。F1アメリカGPを前に取材に応えたオコンは、カマラがF1デビューに相応しいとする一方で、自身が2027年のシートを失うべきではないと語った。

今季F2でポイントリーダーにつけるカマラの加入は、先週発表されたばかり。フェラーリ育成から新たな若手がF1にステップアップすることになった。

オコンの離脱が発表された一方、オリバー・ベアマンのハース残留はまだ正式発表されていないが、チームは契約延長を目指している。

F1残留を目指すオコンだが、2027年のF1グリッドにおいて現時点で現実的な選択肢はほとんどなく、予想外のドライバー離脱でもない限り選択肢は限られている。30歳のオコンは、別カテゴリーに転向するよりも、F1とのつながりを保つためにリザーブドライバー契約を結ぶ可能性が高いとみられる。

オコンは、自身のパフォーマンスがシート喪失の理由ではないと断言した一方、ハースが契約を延長しないと決めた具体的な理由については、今回も明言を避けた。

「多くは話せない。ただ、ラファはF1に挑戦するチャンスを得るに相応しいドライバーだ。各カテゴリーで、彼が非常に優れたドライバーであることは証明されてきたと思う」

オコンはそう語る。

「でも同時に、僕だってF1から追い出されるようなドライバーではない。それだけだ。ここでは、自分にできる最高の仕事をして、マシンのポテンシャルを最大限に引き出そうとしている」

「以前も言ったように、僕にはF1にいる資格がある。来年F1にいられないのには、さまざまな事情がある。でも、それはパフォーマンスが理由ではない。僕はあらゆるカテゴリーで勝ってきた」

「カートでも、フォーミュラ・ルノーでも、F3でも、GP3でも、F1でもそうだ。これらすべてのカテゴリーでレースに勝ってきた。スポーツという観点で考えれば、僕にはF1にいる資格があると思う。これが僕のF1最終年になるわけではないと信じている」

今季ここまでチームメイトのベアマンが23ポイントを獲得してランキング13番手につけているのに対し、7ポイント獲得の16番手にとどまっているオコン。ただ最近は両者互角のパフォーマンスを見せており、オコンとしても残りのレースでハースのコンストラクターズ選手権7位に貢献することに集中している。

2027年のシートを失うことが明らかになった後、オコンには公の場でドライバー仲間から支援の言葉が寄せられていた。しかし、オコンは仲間から個人的な支援を受ける必要はないと述べ、実際にそうした連絡も受けていないと明かした。

「もちろん、プライベートでは何人かと話をする。例えば、ランス（ストロール／アストンマーティン）は僕に話しかけてきてくれた。でも、ほかの誰からもメッセージは届いていない」

「彼らはインタビューでは応援するコメントをしてくれているけど、メッセージが来たことはない。でもそれでいい。これで終わりじゃないから」

「ほかのドライバーたちに支援を求めているわけではないし、そんなものを必要としているわけでもない。誰にとっても、ある意味で厳しい世界なんだ」

「僕たちはみんな、同じような環境で生きている。3レース結果が出なければ最低のドライバー扱いされる。逆に、3レース続けて良い結果を出せば、最高のドライバーだと言われる。それがこのスポーツの難しさなんだ」

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