コラム

F1

オコンのF1キャリアは”成功の物語”。ハースのシート喪失で引退になっても、それは変わらない

エステバン・オコンのハースからの突然の離脱は、彼のF1キャリアの終焉を意味するかもしれない。しかし、今後何が起ころうとも、オコンが偉業を成し遂げたことは間違いない。

Oleg Karpov

公開日時: 2026/11/06 3:20

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ハースは、メキシコシティGP途中でエステバン・オコンを降板させるという衝撃の決断を下した。これにより、オコンのF1現役キャリアは、これで終わりを迎える可能性がますます高まっている。

それを否定する理由はもはやほとんど見当たらない。しかし現時点で、彼のキャリアは表彰台を何度も獲得し、実力だけでは勝てないマシンで勝利も挙げた、数々のハイライトに彩られたモノだったことは否定できない。

オコンは10年のキャリアで計183戦に出走。484ポイント、1勝を含め4度の表彰台を獲得している。2021年ハンガリーGPでの優勝がベストリザルトだ。

オコンは2016年のシーズン途中にマノーからデビューし、翌2017年からフォースインディア（途中でレーシングポイントに改称）で2年戦った。2019年はシートがなく、1年間メルセデスのリザーブを務めたが、ルノーからF1に復帰。計5シーズン、母国フランスのルノー／アルピーヌで戦い、2025年にハースへと移籍していた。

彼は巡ってきたチャンスの多くをものにしてきた。それはコース上だけでなく、キャリア全体を通じても言えることだ。たとえ今ここで終わるとしても、キャリアの出発点を考えれば、すでに誰もが予想できた範囲をはるかに超える成功を収めている。

現代のF1において、彼のような経歴を持つドライバーは多くない。幼い頃から裕福な家庭や大口スポンサーの支援を受けることなく、恵まれない環境からモータースポーツの頂点にたどり着き、オコンほどの実績を残すドライバーは、なおさら珍しい。

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

しかし、ハースからの突然の離脱は、彼のレーシングキャリアのひとつの章を終わらせることになるかもしれない。状況が変わる可能性はある。彼は今も世界屈指のドライバーであり、F1に復帰することもあり得る。ただ、現時点ではその道筋を見つけるのは非常に難しい。

2027年シーズンがバーレーンで開幕するとしても──そもそもバーレーンで開催できるのかどうかも分からないが──オコンがF1のグリッドに並ぶ姿を想像するのはほぼ不可能だ。大半のシートはすでに埋まっており、まだ空いている可能性のあるシートにも、多くの候補者が名乗りを上げている。オコンが突然、彼らを追い抜いて候補の最上位に躍り出ると考える理由もない。

キャデラックのもうひとつのシートは、依然として未定だ。しかし、アメリカ国籍を持つコルトン・ハータや、角田裕毅が候補として考えられる。リアム・ローソンの去就もまだ確定していないが、レッドブルがジュニアチームの候補者リストに、30歳のフランス人ドライバーであるオコンを突然加えるとは考えにくい。実質的には、ローソンと19歳のブルガリア人ニコラ・ツォロフの争いになるだろう。

より現実的なのは、オコンが再びリザーブドライバーの立場を探し、誰かがチャンスを逃すのを待つことだ。

そうした道を選び、最終的にF1へ復帰したドライバーは数多くいる。現役F1ドライバーを見ても、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボン、キャデラックのバルテリ・ボッタス、アウディのニコ・ヒュルケンベルグがその例だ。オコン自身もそのひとりである。メルセデスのリザーブドライバーとして1年間を過ごした後、2020年にルノーからレースに復帰している。

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

オコンは認めたくない事実かもしれないが、2026年シーズンが突然、異例の形で終わったことによって、ハースでシーズンを最後まで走り切っていた場合よりも、復帰の可能性はさらに低くなった。

彼とチームの間で実際に何が起きたのかを憶測することに意味はない。飛び交っている噂をさらに広めるのも適切ではないだろう。

分かっているのは、メキシコシティGPの週末に何かが起きたということだ。そして、その出来事はハースがオコンをマシンから降ろし、F1での出走経験がない平川亮にシートを託すほどのことだったのだ。32歳でグランプリデビューを果たしたドライバーがF1に参戦するのは、2014年ベルギーGPでケータハムのマシンに乗ったアンドレ・ロッテラー以来のことだった。

何が起きたにせよ、ハースが週末の残りをオコン抜きで戦うだけでなく、今季これ以上彼を起用しないと決めるほど重大な出来事だった。

もちろん、この状況はハースにとって都合がよかった可能性もある。来季のドライバーに決まっていたラファエル・カマラに、実際のレース経験を積ませる機会が生まれたからだ。これはカマラにとって確実に有益だが、チームにとっても同様だ。彼の取り組むべき課題を見極め、より深く理解し、若手ドライバーをレースに出走させることで得られる様々なメリットを享受できる。

だが、ハースがそのためだけにオコンを追い出したわけではないだろう。ドライバーとチームの意見が食い違うのは、決して理想的なことではない。チームがドライバーをマシンから降ろすところまで発展すれば、さらに深刻だ。

そして、その当事者がオコンとなれば、彼の評判について触れずに、今回の出来事をその評判に新たな傷をつけた事例として捉えるのは難しい。

評判というものは厄介だ。それはしばしば、偶発的な出来事や独自のルール、そして現代ではソーシャルメディアのアルゴリズムの謎めいた仕組みによって形作られる。嫌悪の対象が生まれれば、現代社会にはその影響を増幅させ、実態が分からなくなるほど誇張し、すべてを茶番に変えてしまう手段がいくらでもある。

それでも、評判というものは確かに存在する。そしてオコンには、付き合うのが少々難しい人物だという評判がある。

実際、彼が前に所属していたアルピーヌとの決別も、今回と驚くほどよく似ていた。アルピーヌは2024年シーズン終了を待たずに、オコンにシートを明け渡すよう求め、ハースからのポストシーズンテスト参加の引き換えとして、2024年最終戦アブダビGPを前に一足早くオコンはアルピーヌを去っている。

実際には、彼はソーシャルメディア上の批判が示すほどひどい人物ではないし、そうした接触の多くは彼に非があったわけでもない。個々の出来事を振り返ってみれば、ソーシャルメディアで一般的に語られている反応ほど、状況は単純ではない。

しかし、現実は現実だ。そして、将来のドライバーとしてオコンを検討する者がいれば、それが公平な見方であろうとなかろうと、彼に対して先入観を持つことは避けられない。その評判と、インタビューで目にする彼の人柄との間には、不思議な隔たりがある。

信じられないかもしれないが、オコンはF1パドックでも、話をしていて特に感じの良い人物のひとりだ。親しみやすく、話好きで、とても礼儀正しい。それでも、時には付き合いにくい人物だと語る関係者が十分にいる。

数年前に彼にインタビューした際にも、このことについて話した。南フランスにある彼のトレーニング施設を訪れ、その後、ジュネーブへ帰る車中で長い時間話をした。

私は、あるF1チームのスポーティングディレクターが、スチュワードルームでの議論に関して、オコンは最も容赦のない人物のひとりだと評していたことを伝えた。

それが自分の性格の一部だと思うかと尋ねると、オコンは人々が何を言おうとしているのか理解できると認めた。

「でも、そうだね。特にF1では、言わなければならないことがあるなら、はっきり言わなければならない」と、当時彼は語っていた。

「ここでは時間を無駄にしている余裕はない。だから、率直であることが重要なんだ。時には率直すぎることもあるのかもしれない。でも、ここまで来るためにこれほど努力してきたのに、何も言わずに済ませるつもりはない。毎日ここで何時間も費やしているのを見れば分かるはずだ。チームマネージャーであれ、チーム代表であれ、ワールドチャンピオンであれ、誰かに食い物にされるつもりはない」

そして、彼のそうした性格は、キャリア初期に形作られたのではないかという話にもなった。当時、彼の将来は成績だけでなく、支援を確保するために自分の立場を貫き、必要なだけそれを強く主張できるかどうかにもかかっていた。

彼の家族はカートレースのキャリアを支えるために自宅を売却したが、ジュニアフォーミュラをステップアップしていくために必要な資金を用意することはできなかった。

彼には闘う姿勢が必要だった。何ひとつ、与えられることはなかったからだ。そのことは称賛に値する。彼が歩んできた道のり全体も同じだ。

「おそらく、その表現が正しいと思う。幼い頃から、家族全員の期待と重圧を背負っていた」と彼は語った。

「同情してほしくて言っているわけではない。挑戦する価値はあったし、目指していた場所にたどり着くことができた。今はすべてうまくいっている。ただ、プレッシャーに対処しなければならなかったのは確かだ。重要な場面では強くならなければならなかったし、周囲が耳を傾けてくれなかったり、納得してくれなかったりするときには、自分の声を届ける必要があった。13歳や14歳の子供が、ビジネスマンや投資家に話を聞かせ、本気で耳を傾けてもらうのは簡単なことではない」

今となっては、それがF1で彼の問題になったかのように捉えるのは正しくないだろう。彼は自分らしくあったからこそ、ここまでたどり着けたのだから。モータースポーツの頂点で10年間にわたってキャリアを築き、優勝まで成し遂げた。その事実を誰にも奪うことはできない。

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

悲しいことではあるが、F1におけるオコンのキャリアは、ここまでだったのかもしれない。皮肉なのは、オコンにとって最後のF1レース週末となったかもしれないその週末に、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがワールドチャンピオンに輝いたことだ。

かつてオコンも、メルセデス代表であるトト・ウルフのお気に入りの若手だった。ウルフは、エステバンがシルバーアローのマシンを駆る日が来るのは時間の問題だとさえ語っていた。

しかし、それは実現しなかった。そして、おそらくそうなったのには理由があったのだろう。

オコンが速いドライバーであることに疑いの余地はない。速くなければ、F1で10年間もキャリアを続けることはできないし、ましてやグランプリで優勝することなどできない。しかし、F1はF1だ。チャンピオンになるために必要なすべてを備えた、真に最高のドライバーだけが、その頂点にたどり着く。

純粋な速さという点では、実際にワールドチャンピオンになったドライバーよりも、タイトルを獲得できる能力を持つドライバーの方がはるかに多いのは間違いない。運もある。キャリアの展開を大きく左右する状況もある。オコンには、そうした要素のいくつかがうまく噛み合わなかった。あるいは、重要な局面で、彼の総合力が十分な説得力を持たなかったのかもしれない。例えば、チャンスが訪れたときにウルフが彼をメルセデスに起用する決断を下すほどではなかったのだろう。

実際、ルイス・ハミルトンがフェラーリ移籍を決めたとき、オコンはシート獲得が可能な立場にいた。しかし、その時点ですでにトトには新たなお気に入りの若手がいた。それがアントネッリだ。そして最終的に、ウルフの判断は正しかったことが証明された。

この先どうなるにせよ、たとえオコンが二度とグリッドに戻れなかったとしても、彼のキャリアを同情や後悔の目で振り返る必要はない。彼が築いたキャリアは、何千人ものドライバーが手に入れるためなら何でもすると言うようなものだ。こんな形で終わる可能性があるのは少し悲しいし、ばかげてさえいる。しかし、彼が評価されるべきなのは、決して今回の一件ではない。

そして、もうひとつ。今はどれほど難しく見えても、どれほど不可能に思えても、私たちが話しているのは、すでに不可能な夢を実現させた人物についてだ。父親がメカニックだったフランスの小さな町出身の少年が、F1まで上り詰めたのだ。

まだ彼を見限るべきではない。そして、この先どうなるにせよ、彼はすでに成し遂げたことについて称賛されるに値する。

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