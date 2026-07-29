メルセデスF1自信。ライバルの追い上げを懸念せず！　ウルフ代表「AIだってマクラーレン勝利は予測できた」

メルセデスF1のトト・ウルフ代表は、F1ハンガリーGPでマクラーレンが勝利することは予想できたと語り、ライバルの進歩はさほど懸念していないようだ。

シーズン開幕から6連勝を飾ったメルセデスだが、ここ数戦はライバル勢の巻き返しを受け、直近5戦では2勝にとどまっている。これはフェラーリとマクラーレンがアップデートを投入し、さらにメルセデス側にいくつかの問題が発生したことによるものだ。

その流れが顕著に表れたのがハンガリーGPだった。マクラーレンのランド・ノリスは、フェラーリのルイス・ハミルトンをわずか0.012秒差で抑えてポールポジションを獲得し、そのまま決勝でも優勝を飾った。一方のメルセデスは予選4番手と7番手に終わり、決勝ではアンドレア・キミ・アントネッリが3位でフィニッシュするにとどまった。

だがウルフ代表はマクラーレンの躍進に動じていない。

「人工知能に『ブダペストでの優勝候補は誰か』と聞けば、マクラーレンだと答えただろうね」

ハンガリーGPでのライバルの躍進について訪ねられたウルフ代表は、そう答えた。

「彼らはここ数年、このサーキットで最も強いチームだった。昨年も1位と2位だったと思う。つまり、このサーキットは彼らに非常に合っているんだ。一方で、我々にとってはあまり相性の良いコースではない」

「我々としては『突然ライバルが速くなった』とか、『あるチームが突然競争力を失った』というような極端な見方には注意しなければならない」

Toto Wolff admits McLaren has "made a step" and is now "in the fight" Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

「彼らが確実に前進したのは事実だし、優勝争いに加わっているのも確かだ。ただ我々はしばらくアップデートを投入していない。そして、この先も開発競争が続いていくことは明らかだ」

2026年は、新レギュレーションへの理解が深まるにつれてマシン性能が急速に向上していくことが予想されており、開発競争はシーズンを通じた大きなテーマとなっている。フェラーリはSF-26に多数の新パーツを投入して性能を引き出し、マクラーレンもマイアミ、ベルギー、そしてハンガリーと継続的にアップデートを投入してきた。

それに対してメルセデスは、比較的慎重な開発スケジュールを採っている。ウルフ代表は、それは現在のF1に導入されている予算上限制度（コストキャップ）の影響だと説明した。

「アップデートを投入するタイミングについては、本当に戦略的に考えなければならない」と、ウルフ代表は言う。

「以前のように毎戦アップデートを持ち込むことはできないんだ。最終的にはアップデートを投入することになる。そして、そのタイミングではライバルを少しリードできるかもしれないが、また今度は他チームが差を縮めてくる、という展開になるんだ」

「我々もアップデートは投入するが、どれだけ投入できるかは常に慎重に見極めている」

「現時点ではコストキャップの面では良い状況にある。我々はアップデートをシーズン後半に少し多めに投入する方針を採り、それまで待ってきた。それが良い策だったかは、これから見極めることになる」