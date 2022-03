ハースF1から契約解除のニキータ・マゼピン、父ドミトリーと共にEUの制裁対象に……プーチンの側近扱い

Listen to this article

3月9日(水)のEU(欧州連合)の理事会によって、ニキータ・マゼピンとその父で肥料メーカー「ウラルカリ」の取締役であるドミトリー・マゼピンの名が、ロシア人の制裁対象リストに連ねられることとなった。

母国ロシアがウクライナに侵攻していることからハースF1のドライバー契約を解除されたニキータ・マゼピンは、自分も父親も制裁対象者ではないためドライバー契約とスポンサー契約の一方的な解除は不当であるとメディアに対して語っていた。しかし、その直後に制裁対象リストに名が載ることになった。

ニキータ・マゼピンは9日に行われたオンライン会見で、契約解除は驚きであり、チーム代表のギュンター・シュタイナーから示唆されることもなかったと語った。そして、ロシア出身のドライバーが中立的な立場でレースを行なうことを認めるFIAの文書にも署名していた。

「この決定がWMSC(世界モータースポーツ評議会)によって用意された時、僕は無条件で受け入れた」と彼は語った。

「だからハースによる決定は、このスポーツの統括団体による指示に基づくものでも、僕や僕の父、あるいは父の会社に対する制裁措置によるものではない」

そう語ったものの、数時間後にニキータ・マゼピンは732人目の制裁対象者としてリストアップされることになった。マゼピンの父は723人目の対象者だった。

