2020/03/10 9:13
DAZNは、2020年シーズンのF1開幕を記念したハッシュタグキャンペーンをTwitter上で展開中。抽選で20名にDAZNの1ヵ月無料コードが当たる！
スポーツチャンネルDAZNでは、F1開幕直前ハッシュタグキャンペーン「#おしえてF1」を実施中だ。
このキャンペーンは、3月13日〜15日にかけて開催されるF1開幕戦オーストラリアGPに向け、Twitter上で展開されるモノ。みなさんにとっての”F1の魅力”、”F1の好きなところ”、”自分なりの今シーズンの見どころ”などを、DAZNの公式Twitter（@DAZN_JPN）をフォローした上でハッシュタグ#おしえてF1をつけてツイートすると、抽選で20名に、DAZNの1ヵ月無料コードがプレゼントされる。
待ちに待ったF1の開幕。この機会にTwitterで、F1ファンみんなで盛り上がってみてはいかがだろうか？
応募可能時間は、F1オーストラリアGPの決勝レースがスタートする3月15日14:09まで！
なおDAZN × motorsport.comのスペシャル企画として、DAZN 2ヵ月無料キャンペーンも実施中。下のバナーをクリックしてDAZNに入会すると、通常1ヵ月の無料期間が2ヵ月に倍増するお得なキャンペーン。こちらも併用して、2020年シーズンのF1を満喫していただきたい。
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DAZN、F1開幕記念ハッシュタグキャンペーン”#おしえてF1”を開催中
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