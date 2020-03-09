DAZNのF1開幕戦オーストラリアGP配信スケジュール決定。2ヵ月無料キャンペーンも実施中
DAZNのF1開幕戦オーストラリアGPの配信スケジュールが決定。今年もFIA F2とFIA F3の全セッションを配信！ さらには新番組もスタートする。
スポーツチャンネルDAZNは、2020年のF1開幕戦オーストラリアGPの配信スケジュールを発表した。
オーストラリア・メルボルンにあるアルバートパーク・サーキットで開幕する2020年のF1世界選手権。今年は、ホンダのパワーユニットを搭載するレッドブル・ホンダとマックス・フェルスタッペンがどんな活躍を見せるのか？ 最強ドライバーであるルイス・ハミルトン擁するメルセデスが、前人未到のダブルタイトル7連覇を達成するのか？ フェラーリの復活はあるのか？ そんな見どころの多いシーズンとなる。
その2020年シーズンのF1も、スポーツチャンネルDAZNでは全セッション生配信。予選と決勝では、国際映像とオンボードカメラ映像、ライブタイミングにライブトラッカーを1画面に集約した『F1 ZONE』も配信される。
また、F1各レース翌週の金曜日には、未公開映像も交えてレースを振り返る「F1 LAB」を今年も配信。さらにF1優勝者を予想する新番組「Who’s the winner? 勝者は誰だ」も、3月13日を最初に不定期で配信される。
なお今年も、F1への登竜門カテゴリーであるFIA F2とFIA F3の全セッションを配信。特にFIA F2には、松下信治、佐藤万璃音、角田裕毅と3人の日本人ドライバーが参戦予定。その一挙手一投足に注目が集まる。
なお、F1開幕を記念して、DAZN×motorsport.comのコラボレーション企画”DAZN2ヵ月無料キャンペーン”を実施中。下記リンクをクリックしてDAZNに入会すると、通常1ヵ月の無料期間が2ヵ月に延長される。キャンペーン期間は3月15日までとなっている。
DAZNでのF1開幕戦オーストラリアGPの配信スケジュールは、以下の通りだ。
F1オーストラリアGP配信スケジュール
フリー走行1：3月13日（金）9:55～11:45
解説：小倉茂徳（モータースポーツジャーナリスト）／実況：サッシャ
フリー走行2：3月13日（金）13:55～15:45
解説：田中健一（motorsport.com）／実況：サッシャ
フリー走行3：3月14日（土）11:55～12:15
解説：田中健一／実況：サッシャ
予選（F1 ZONE）：3月14日（土）14:55～17:00
解説：小倉茂徳／実況：サッシャ
決勝（F1 ZONE）：3月15日（日）13:30～16:30
解説：中野信治（レーシングドライバー）／実況：サッシャ
F1LAB：各レース翌金曜日に配信
※シーズンプレビュー編は配信中
「Who’s the Winner? 勝者は誰だ」（新番組）：初回3月13日（金）、第2回4月3日（金）
出演：シューマッハ 五味侑也（芸人）、三浦愛（レーシングドライバー）、水垣偉弥（総合格闘家）ほか
「特集番組 - ホンダの躍進」：3月16日（月）
今季FIA F2に挑む角田裕毅に独占インタビュー
「Legend of F1」：配信中
アイルトン・セナ、アラン・プロスト、ナイジェル・マンセル、ゲルハルト・ベルガーら、1970年代から90年代に活躍したレジェンドドライバーやチーム代表の活躍に迫るドキュメンタリー。
Read Also:
この記事について
|シリーズ
|F1 , FIA F2 , FIA F3
|イベント
|第1戦オーストラリアGP チケット
DAZNのF1開幕戦オーストラリアGP配信スケジュール決定。2ヵ月無料キャンペーンも実施中
レースハブ
|セッション
|日付
|
ローカル時刻
ローカル時刻（日本でご視聴頂いている場合は日本時間）
|コンテンツ
|F1 Bushfire Appeal
|
火 21 1月
水 22 1月
|
22:00
00:00
|
Trending
スケジュール
Powered by
|
12 3月 - 15 3月チケット
|
19 3月 - 22 3月チケット
|
2 4月 - 5 4月チケット
|
30 4月 - 3 5月チケット
|
7 5月 - 10 5月チケット
|
21 5月 - 24 5月チケット