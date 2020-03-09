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DAZNのF1開幕戦オーストラリアGP配信スケジュール決定。2ヵ月無料キャンペーンも実施中

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DAZNのF1開幕戦オーストラリアGP配信スケジュール決定。2ヵ月無料キャンペーンも実施中
2020/03/09 7:35

DAZNのF1開幕戦オーストラリアGPの配信スケジュールが決定。今年もFIA F2とFIA F3の全セッションを配信！　さらには新番組もスタートする。

　スポーツチャンネルDAZNは、2020年のF1開幕戦オーストラリアGPの配信スケジュールを発表した。

　オーストラリア・メルボルンにあるアルバートパーク・サーキットで開幕する2020年のF1世界選手権。今年は、ホンダのパワーユニットを搭載するレッドブル・ホンダとマックス・フェルスタッペンがどんな活躍を見せるのか？　最強ドライバーであるルイス・ハミルトン擁するメルセデスが、前人未到のダブルタイトル7連覇を達成するのか？　フェラーリの復活はあるのか？　そんな見どころの多いシーズンとなる。

　その2020年シーズンのF1も、スポーツチャンネルDAZNでは全セッション生配信。予選と決勝では、国際映像とオンボードカメラ映像、ライブタイミングにライブトラッカーを1画面に集約した『F1 ZONE』も配信される。

　また、F1各レース翌週の金曜日には、未公開映像も交えてレースを振り返る「F1 LAB」を今年も配信。さらにF1優勝者を予想する新番組「Who’s the winner? 勝者は誰だ」も、3月13日を最初に不定期で配信される。

　なお今年も、F1への登竜門カテゴリーであるFIA F2とFIA F3の全セッションを配信。特にFIA F2には、松下信治、佐藤万璃音、角田裕毅と3人の日本人ドライバーが参戦予定。その一挙手一投足に注目が集まる。

　なお、F1開幕を記念して、DAZN×motorsport.comのコラボレーション企画”DAZN2ヵ月無料キャンペーン”を実施中。下記リンクをクリックしてDAZNに入会すると、通常1ヵ月の無料期間が2ヵ月に延長される。キャンペーン期間は3月15日までとなっている。

→DAZN F1開幕記念2ヵ月無料キャンペーン特設ページ

　DAZNでのF1開幕戦オーストラリアGPの配信スケジュールは、以下の通りだ。

F1オーストラリアGP配信スケジュール

フリー走行1：3月13日（金）9:55～11:45
解説：小倉茂徳（モータースポーツジャーナリスト）／実況：サッシャ

フリー走行2：3月13日（金）13:55～15:45
解説：田中健一（motorsport.com）／実況：サッシャ

フリー走行3：3月14日（土）11:55～12:15
解説：田中健一／実況：サッシャ

予選（F1 ZONE）：3月14日（土）14:55～17:00
解説：小倉茂徳／実況：サッシャ

決勝（F1 ZONE）：3月15日（日）13:30～16:30
解説：中野信治（レーシングドライバー）／実況：サッシャ

F1LAB：各レース翌金曜日に配信
※シーズンプレビュー編は配信中

「Who’s the Winner? 勝者は誰だ」（新番組）：初回3月13日（金）、第2回4月3日（金）
出演：シューマッハ 五味侑也（芸人）、三浦愛（レーシングドライバー）、水垣偉弥（総合格闘家）ほか

「特集番組 - ホンダの躍進」：3月16日（月）
今季FIA F2に挑む角田裕毅に独占インタビュー

「Legend of F1」：配信中
アイルトン・セナ、アラン・プロスト、ナイジェル・マンセル、ゲルハルト・ベルガーら、1970年代から90年代に活躍したレジェンドドライバーやチーム代表の活躍に迫るドキュメンタリー。

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