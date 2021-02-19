アルファタウリ・ホンダAT02：フォトギャラリー
角田裕毅が所属するアルファタウリ・ホンダが2月19日に発表した2021年マシン『AT02』をフォトギャラリーでお届け。
Alpha Tauri AT02
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Alpha Tauri AT02
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Alpha Tauri AT02
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Alpha Tauri AT02
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Alpha Tauri AT02
写真：: Scuderia Alpha Tauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT02
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: Scuderia Alpha Tauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Alpha Tauri AT02
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
写真：: AlphaTauri
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