F1
F1
R
F1
Spanish GP
チケット
06 5月
次のセッションまで……
71 days
全てのスケジュールを見る
R
F1
Australian GP
チケット
21 11月
Race まで
270 days
全てのスケジュールを見る
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
/ 今季もF1で“ピンクカラー”が見られる？　BWTがハース、ウイリアムズと交渉か / 角田裕毅、アルファタウリからのF1デビューシーズンは「出来る限り早く結果を出す」
F1 / 速報ニュース

アルファタウリ・ホンダAT02：フォトギャラリー

角田裕毅が所属するアルファタウリ・ホンダが2月19日に発表した2021年マシン『AT02』をフォトギャラリーでお届け。

シェア
コメント
アルファタウリ・ホンダAT02：フォトギャラリー

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
1/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
2/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
3/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
4/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Alpha Tauri
5/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
6/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
7/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
8/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
9/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
10/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
11/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
12/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
13/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
14/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
15/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
16/59

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
17/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
18/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
19/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
20/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
21/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
22/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
23/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
24/59

写真：: Scuderia Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
25/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
26/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
27/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Pierre Gasly and Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
28/59

写真：: AlphaTauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02
29/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
30/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
31/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
32/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
33/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
34/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
35/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
36/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
37/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
38/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
39/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
40/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
41/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
42/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
43/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
44/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
45/59

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
46/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
47/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
48/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
49/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
50/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
51/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
52/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
53/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
54/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
55/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
56/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
57/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
58/59

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri
59/59

写真：: AlphaTauri

 

Read Also:

今季もF1で“ピンクカラー”が見られる？　BWTがハース、ウイリアムズと交渉か

前の記事

今季もF1で“ピンクカラー”が見られる？　BWTがハース、ウイリアムズと交渉か

次の記事

角田裕毅、アルファタウリからのF1デビューシーズンは「出来る限り早く結果を出す」

角田裕毅、アルファタウリからのF1デビューシーズンは「出来る限り早く結果を出す」
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ F1
ドライバー ピエール ガスリー , 角田 裕毅
チーム アルファタウリ・ホンダ

Trending

1
F1

F1新車”雑感”解説：アルファロメオC41。ウイングステー外側の下向きフィンの意味は？

14時間
2
F1

レッドブル・ホンダF1、新車『RB16B』を発表。ホンダの“最後の挑戦”がついに始まる！

6時間
3
F1

ホンダの新F1用PU”RA621H”は「テストベンチでは期待通り」田辺豊治TDが説明

4d
4
F1

アルファタウリ・ホンダAT02：フォトギャラリー

4d
5
MotoGP

ファウスト・グレシーニ、新型コロナ感染により死去。享年60歳。125ccクラスで2度王者輝く

7時間
最新ニュース
レッドブル・ホンダF1、新車『RB16B』を発表。ホンダの“最後の挑戦”がついに始まる！
F1

レッドブル・ホンダF1、新車『RB16B』を発表。ホンダの“最後の挑戦”がついに始まる！

6時間
F1が目指すアメリカでの”2レース目”……それは目指す価値のあるものなのか？
F1

F1が目指すアメリカでの”2レース目”……それは目指す価値のあるものなのか？

7時間
F1新車”雑感”解説：アルファロメオC41。ウイングステー外側の下向きフィンの意味は？
F1

F1新車”雑感”解説：アルファロメオC41。ウイングステー外側の下向きフィンの意味は？

14時間
F1シート失ったアルボン、“雑草魂”で這い上がれるか？「くよくよしても仕方ない」
F1

F1シート失ったアルボン、“雑草魂”で這い上がれるか？「くよくよしても仕方ない」

14時間
アルファロメオF1代表、フェラーリPUの”挽回”に期待「問題の大部分を解決しているはず」
F1

アルファロメオF1代表、フェラーリPUの”挽回”に期待「問題の大部分を解決しているはず」

15時間
最新のビデオ
2021年F1エンジン音｜アルファタウリAT02 ホンダF1パワーユニット始動！ | 8D Audio 01:11
F1
2021/02/15

2021年F1エンジン音｜アルファタウリAT02 ホンダF1パワーユニット始動！ | 8D Audio

2021年F1ニューマシン：マクラーレンMCL35M発表会｜ライブ中継 00:00
F1
2021/02/15

2021年F1ニューマシン：マクラーレンMCL35M発表会｜ライブ中継

フェラーリ、2021年のF1マシン『SF21』を初始動 01:01
F1
2021/02/13

フェラーリ、2021年のF1マシン『SF21』を初始動

【F1動画】マクラーレン、ダニエル・リカルドのシート合わせ、その舞台裏を公開！ 07:57
F1
2021/02/05

【F1動画】マクラーレン、ダニエル・リカルドのシート合わせ、その舞台裏を公開！

角田裕毅｜ビハインド・ザ・シーンinアブダビ 19:43
F1
2021/01/29

角田裕毅｜ビハインド・ザ・シーンinアブダビ

More from
ピエール ガスリー
F1とファッションの近似値……”洋服ブランド”アルファタウリCEOが語る
F1 / 速報ニュース

F1とファッションの近似値……”洋服ブランド”アルファタウリCEOが語る

F1新車”雑感”解説：アルファタウリ・ホンダAT02。既に2020年中盤レベルの性能？
F1 / 分析

F1新車”雑感”解説：アルファタウリ・ホンダAT02。既に2020年中盤レベルの性能？

アルファタウリ・ホンダ、新車『AT02』発表。角田裕毅の記念すべきF1“第1号機”
F1 / 速報ニュース

アルファタウリ・ホンダ、新車『AT02』発表。角田裕毅の記念すべきF1“第1号機”

More from
アルファタウリ・ホンダ
角田裕毅にアルファタウリが”絶大なる”期待を寄せる理由……今季最も経験豊富なルーキー
F1 / 特集

角田裕毅にアルファタウリが”絶大なる”期待を寄せる理由……今季最も経験豊富なルーキー

F1中団トップ、さらにその上を狙って！　アルファタウリ、飛躍のために「ミスをしないことが大事」
F1 / 速報ニュース

F1中団トップ、さらにその上を狙って！　アルファタウリ、飛躍のために「ミスをしないことが大事」

日本人初のF1優勝ドライバーになる……角田裕毅、”速く走る”ためのモチベーション
F1 / 速報ニュース

日本人初のF1優勝ドライバーになる……角田裕毅、”速く走る”ためのモチベーション

Trending 今日

F1新車”雑感”解説：アルファロメオC41。ウイングステー外側の下向きフィンの意味は？
F1 F1 / 分析

F1新車”雑感”解説：アルファロメオC41。ウイングステー外側の下向きフィンの意味は？

レッドブル・ホンダF1、新車『RB16B』を発表。ホンダの“最後の挑戦”がついに始まる！
F1 F1 / 速報ニュース

レッドブル・ホンダF1、新車『RB16B』を発表。ホンダの“最後の挑戦”がついに始まる！

ホンダの新F1用PU”RA621H”は「テストベンチでは期待通り」田辺豊治TDが説明
F1 F1 / 速報ニュース

ホンダの新F1用PU”RA621H”は「テストベンチでは期待通り」田辺豊治TDが説明

アルファタウリ・ホンダAT02：フォトギャラリー
F1 F1 / 速報ニュース

アルファタウリ・ホンダAT02：フォトギャラリー

ファウスト・グレシーニ、新型コロナ感染により死去。享年60歳。125ccクラスで2度王者輝く
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

ファウスト・グレシーニ、新型コロナ感染により死去。享年60歳。125ccクラスで2度王者輝く

F1新車”雑感”解説：アルファタウリ・ホンダAT02。既に2020年中盤レベルの性能？
F1 F1 / 分析

F1新車”雑感”解説：アルファタウリ・ホンダAT02。既に2020年中盤レベルの性能？

【2021年F1新車】アルファロメオC41：フォトギャラリー
F1 F1 / 速報ニュース

【2021年F1新車】アルファロメオC41：フォトギャラリー

アルファロメオF1、2トークンを使いC41のノーズを変更「最も効果的な部分に集中」
F1 F1 / 速報ニュース

アルファロメオF1、2トークンを使いC41のノーズを変更「最も効果的な部分に集中」

最新ニュース

レッドブル・ホンダF1、新車『RB16B』を発表。ホンダの“最後の挑戦”がついに始まる！
F1 F1 / 速報ニュース

レッドブル・ホンダF1、新車『RB16B』を発表。ホンダの“最後の挑戦”がついに始まる！

F1が目指すアメリカでの”2レース目”……それは目指す価値のあるものなのか？
F1 F1 / 分析

F1が目指すアメリカでの”2レース目”……それは目指す価値のあるものなのか？

F1新車”雑感”解説：アルファロメオC41。ウイングステー外側の下向きフィンの意味は？
F1 F1 / 分析

F1新車”雑感”解説：アルファロメオC41。ウイングステー外側の下向きフィンの意味は？

F1シート失ったアルボン、“雑草魂”で這い上がれるか？「くよくよしても仕方ない」
F1 F1 / 速報ニュース

F1シート失ったアルボン、“雑草魂”で這い上がれるか？「くよくよしても仕方ない」

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.