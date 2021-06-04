F1 / アゼルバイジャンGP 速報ニュース
F1アゼルバイジャンFP1速報：フェルスタッペンが首位発進、フェラーリ勢が続く。角田裕毅は14番手
F1アゼルバイジャンGPのフリー走行1回目では、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録した。角田裕毅は14番手だった。
F1第6戦アゼルバイジャンGPのフリー走行1回目セッションがバクー市街地コースで行なわれた。トップタイムを記録したのはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）で、タイムは1分43秒184だった。
2番手、3番手に続いたのは前戦モナコGPで好調だったフェラーリ勢。シャルル・ルクレールが0.043秒差の2番手、カルロス・サインツJr.が0.337秒差の3番手に入った。
4番手はフェルスタッペンのチームメイトであるセルジオ・ペレス。アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーはダニエル・リカルド（マクラーレン）に次ぐ6番手タイムを記録し、7番手にルイス・ハミルトン（メルセデス）が続いた。
角田裕毅（アルファタウリ）は1分45秒384というベストタイムを記録し、14番手でセッションを終えた。
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|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マックス フェルスタッペン
|19
|1'43.184
|209.439
|2
|シャルル ルクレール
|20
|1'43.227
|0.043
|0.043
|209.352
|3
|カルロス サインツ Jr.
|20
|1'43.521
|0.337
|0.294
|208.757
|4
|セルジオ ペレス
|17
|1'43.630
|0.446
|0.109
|208.538
|5
|ダニエル リカルド
|25
|1'43.732
|0.548
|0.102
|208.333
|6
|ピエール ガスリー
|23
|1'43.757
|0.573
|0.025
|208.282
|7
|ルイス ハミルトン
|20
|1'43.893
|0.709
|0.136
|208.010
|8
|ランド ノリス
|20
|1'43.996
|0.812
|0.103
|207.804
|9
|フェルナンド アロンソ
|25
|1'44.777
|1.593
|0.781
|206.255
|10
|バルテリ ボッタス
|20
|1'44.891
|1.707
|0.114
|206.031
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