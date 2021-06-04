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F1 / アゼルバイジャンGP 速報ニュース

F1アゼルバイジャンFP1速報：フェルスタッペンが首位発進、フェラーリ勢が続く。角田裕毅は14番手

F1アゼルバイジャンGPのフリー走行1回目では、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録した。角田裕毅は14番手だった。

F1アゼルバイジャンFP1速報：フェルスタッペンが首位発進、フェラーリ勢が続く。角田裕毅は14番手

　F1第6戦アゼルバイジャンGPのフリー走行1回目セッションがバクー市街地コースで行なわれた。トップタイムを記録したのはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）で、タイムは1分43秒184だった。

　2番手、3番手に続いたのは前戦モナコGPで好調だったフェラーリ勢。シャルル・ルクレールが0.043秒差の2番手、カルロス・サインツJr.が0.337秒差の3番手に入った。

　4番手はフェルスタッペンのチームメイトであるセルジオ・ペレス。アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーはダニエル・リカルド（マクラーレン）に次ぐ6番手タイムを記録し、7番手にルイス・ハミルトン（メルセデス）が続いた。

　角田裕毅（アルファタウリ）は1分45秒384というベストタイムを記録し、14番手でセッションを終えた。

 

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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Netherlands マックス フェルスタッペン 19 1'43.184     209.439
2 Monaco シャルル ルクレール 20 1'43.227 0.043 0.043 209.352
3 Spain カルロス サインツ Jr. 20 1'43.521 0.337 0.294 208.757
4 Mexico セルジオ ペレス 17 1'43.630 0.446 0.109 208.538
5 Australia ダニエル リカルド 25 1'43.732 0.548 0.102 208.333
6 France ピエール ガスリー 23 1'43.757 0.573 0.025 208.282
7 United Kingdom ルイス ハミルトン 20 1'43.893 0.709 0.136 208.010
8 United Kingdom ランド ノリス 20 1'43.996 0.812 0.103 207.804
9 Spain フェルナンド アロンソ 25 1'44.777 1.593 0.781 206.255
10 Finland バルテリ ボッタス 20 1'44.891 1.707 0.114 206.031
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