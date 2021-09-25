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/ F1ロシア予選速報：マクラーレンのノリスが自身初のポール獲得！　フロントロウにはサインツJr.が並ぶ、角田は13番手 / F1ロシア予選：勇気の決断、ノリスが初PP！　タイヤ交換遅れたハミルトンは4番手、角田裕毅は13番手
F1 / ロシアGP ニュース

【F1動画】F1第15戦ロシアGP予選ハイライト

雨からドライに……難しいコンディションの中行なわれたロシアGPの予選。衝撃の結末となったこのセッションを、DAZN提供のハイライト動画でお届け。

【F1動画】F1第15戦ロシアGP予選ハイライト
 
 

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