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【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト
完璧なレースを見せたボッタス、ダブル表彰台獲得のレッドブル。2021年のF1世界選手権第16戦トルコGP決勝レースの模様を、DAZNのハイライト動画で振り返る。
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