チケット
サインイン

Motorsport Network

part of
TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs
/ F1トルコ決勝速報：ボッタス今季初優勝！　レッドブル勢2-3位表彰台で、フェルスタッペンはランキング首位奪還。角田14番手 / F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位
F1 / トルコGP ニュース

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト

完璧なレースを見せたボッタス、ダブル表彰台獲得のレッドブル。2021年のF1世界選手権第16戦トルコGP決勝レースの模様を、DAZNのハイライト動画で振り返る。

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト
 
 
 

Read Also:

シェア
コメント
F1トルコ決勝速報：ボッタス今季初優勝！　レッドブル勢2-3位表彰台で、フェルスタッペンはランキング首位奪還。角田14番手

前の記事

F1トルコ決勝速報：ボッタス今季初優勝！　レッドブル勢2-3位表彰台で、フェルスタッペンはランキング首位奪還。角田14番手

次の記事

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位
コメントを読み込む

Trending

1
F1

ホンダF1の躍進が悩みのタネに……PUを限界まで追い込むメルセデスが抱えたトラブルは未解決

5 時間
2
F1

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト

56 min
3
F1

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位

56 min
4
F1

角田裕毅、トルコGP決勝は上位陣唯一のソフトスタート。アルファタウリ代表がQ2でのタイヤ戦略を説明「彼をQ3に行かせたかった」

7 時間
5
F1

トルコGP予選でメルセデス勢に敗れたフェルスタッペン、決勝でもレッドブル・ホンダの劣勢を予想

13 時間
最新ニュース
F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位
F1

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位

56分
【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト
F1

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト

56分
2021年 FIA F1世界選手権第16戦トルコGP 決勝ライブテキスト
F1

2021年 FIA F1世界選手権第16戦トルコGP 決勝ライブテキスト

4 時間
ホンダF1の躍進が悩みのタネに……PUを限界まで追い込むメルセデスが抱えたトラブルは未解決
F1

ホンダF1の躍進が悩みのタネに……PUを限界まで追い込むメルセデスが抱えたトラブルは未解決

5 時間
チームメイトのサポートにライバルの邪魔……予選で“暗躍”したサインツJr.「妙なプランだったけど上手くいった」
F1

チームメイトのサポートにライバルの邪魔……予選で“暗躍”したサインツJr.「妙なプランだったけど上手くいった」

5 時間
最新のビデオ
【動画】特別展 Honda F1 2021 2nd Stage 〜夢は挑戦の先にしかない〜 01:43
F1
2021/09/30

【動画】特別展 Honda F1 2021 2nd Stage 〜夢は挑戦の先にしかない〜

【F1動画】イタリアGPを制したマクラーレンのリカルドにインタビュー「注目度の高さと反響に圧倒されたよ！」 09:18
F1
2021/09/24

【F1動画】イタリアGPを制したマクラーレンのリカルドにインタビュー「注目度の高さと反響に圧倒されたよ！」

バーチャルオンボード映像：バクー市街地サーキット 01:53
F1
2021/06/04

バーチャルオンボード映像：バクー市街地サーキット

Romain Grosjean's Special Mercedes Test 01:00
F1
2021/05/05

Romain Grosjean's Special Mercedes Test

Albert Park Circuit Modifications Project 01:19
F1
2021/04/02

Albert Park Circuit Modifications Project

Trending 今日

ホンダF1の躍進が悩みのタネに……PUを限界まで追い込むメルセデスが抱えたトラブルは未解決
F1 F1

ホンダF1の躍進が悩みのタネに……PUを限界まで追い込むメルセデスが抱えたトラブルは未解決

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト
F1 F1

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位
F1 F1

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位

角田裕毅、トルコGP決勝は上位陣唯一のソフトスタート。アルファタウリ代表がQ2でのタイヤ戦略を説明「彼をQ3に行かせたかった」
F1 F1

角田裕毅、トルコGP決勝は上位陣唯一のソフトスタート。アルファタウリ代表がQ2でのタイヤ戦略を説明「彼をQ3に行かせたかった」

トルコGP予選でメルセデス勢に敗れたフェルスタッペン、決勝でもレッドブル・ホンダの劣勢を予想
F1 F1

トルコGP予選でメルセデス勢に敗れたフェルスタッペン、決勝でもレッドブル・ホンダの劣勢を予想

F1トルコ決勝速報：ボッタス今季初優勝！　レッドブル勢2-3位表彰台で、フェルスタッペンはランキング首位奪還。角田14番手
F1 F1

F1トルコ決勝速報：ボッタス今季初優勝！　レッドブル勢2-3位表彰台で、フェルスタッペンはランキング首位奪還。角田14番手

“速すぎ”角田裕毅にアルファタウリのトスト代表ハラハラ「何かが起こるかと心配だった」
F1 F1

“速すぎ”角田裕毅にアルファタウリのトスト代表ハラハラ「何かが起こるかと心配だった」

パドックで毎回独特なセンスを披露……ルイス・ハミルトンが語るファッションを楽しむ意義
F1 F1

パドックで毎回独特なセンスを披露……ルイス・ハミルトンが語るファッションを楽しむ意義

最新ニュース

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位
F1 F1

F1トルコ決勝：ボッタス今季初優勝で美酒に酔う。”ホンダカラー”のレッドブルは2-3位。角田は14位

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト
F1 F1

【F1動画】2021年F1第16戦トルコGP決勝ハイライト

2021年 FIA F1世界選手権第16戦トルコGP 決勝ライブテキスト
F1 F1

2021年 FIA F1世界選手権第16戦トルコGP 決勝ライブテキスト

ホンダF1の躍進が悩みのタネに……PUを限界まで追い込むメルセデスが抱えたトラブルは未解決
F1 F1

ホンダF1の躍進が悩みのタネに……PUを限界まで追い込むメルセデスが抱えたトラブルは未解決

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.