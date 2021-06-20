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/ F1フランスGP決勝速報：頭脳戦を制したレッドブル1-3位……フェルスタッペン、バクーでの置き土産を取り返す今季3勝目……角田は13位 / F1フランス決勝：フェルスタッペン、追い上げ”ミッション遂行”。スペインの雪辱果たす劇的勝利
F1 / フランスGP レースレポート

【F1動画】2021年F1第7戦フランスGP決勝ハイライト

2021年F1世界選手権第7戦フランスGP（ポール・リカール）の決勝レースを、ハイライト動画でプレイバック（DAZN提供）。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが好レースを披露。

【F1動画】2021年F1第7戦フランスGP決勝ハイライト
 
 

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