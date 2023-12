2023年F1チームメイトバトル：アルファタウリ「角田裕毅のチームメイトがコロコロ変わる異常事態。しかし安定感増した角田……来季は飛躍の1年に？」

アルファタウリは今季、角田裕毅のチームメイトが目まぐるしく変わる、そんな1

年だった。

シーズン序盤は、レギュラー参戦1年目のニック・デ・フリーズが角田のチームメイトを務めた。2022年、欠場したアレクサンダー・アルボンの代役としてウイリアムズのマシンを駆り、いきなり入賞してみせた速さ、そしてフォーミュラEやFIA F2でのチャンピオン獲得経験もあったため、大きな期待がかかっていた。

しかし蓋を開けてみると大苦戦。確かにアルファタウリのマシンAT04の出来が悪かったという点もあるが、それでも角田の後塵を拝することが多く、第11戦いギリスGPを最後に更迭されることになった。

この間、角田は10位入賞2回。それ以外にも11位が3回、12が1回と、マシンのパフォーマンスが厳しい中でも、奮闘してみせた。デ・フリーズはモナコでの12位が最高位であり、それ以外は14位が3回あるくらい。角田との差は明らかだった。

アルファタウリ:角田裕毅vsニック・デ・フリーズ

獲得ポイント:TSU 2ポイント vs DEV 0ポイント

決勝結果vsチームメイト:TSU 8勝 vs DEV 2勝

予選結果vsチームメイト:TSU 8勝 vs DEV 2勝

優勝:TSU 0勝 vs DEV 0勝

ポールポジション:TSU 0回 vs DEV 0回

表彰台:TSU 0回 vs DEV 0回

最高位:TSU 10位(2回) vs DEV 12位(1回)

リタイア:TSU 0回 vs DEV 2回

ファステストラップ:TSU 0回 vs DEV 0回

入賞回数:TSU 2回 vs DEV 0回

F1スプリントvsチームメイト:TSU 1勝 vs DEV 1勝

F1スプリント優勝回数:TSU 0勝 vs DEV 0勝

スプリントシュートアウトvsチームメイト:TSU 2勝 vs DEV 0勝

F1スプリント表彰台:TSU 0回 vs DEV 0回

デ・フリーズの後任として角田のチームメイトを務めたのは、グランプリ通算8勝の実績を誇るダニエル・リカルドだった。リカルドは昨年限りでマクラーレンのシートを失い、今シーズンはレッドブルにサードドライバーとして復帰していたが、デ・フリーズが更迭されたことにより、ふたたび最前線に戻ってくることになった。

しかし復帰3戦目となるオランダGPのフリー走行中にクラッシュし、手首を骨折。欠場を余儀なくされることになった。

アメリカGPで復帰し、2戦目となるメキシコシティGPでは、アルファタウリのマシンのパフォーマンスが急上昇したことも重なって予選4番手、決勝7位と、今季唯一の入賞を手にした。

一方角田は、特にシーズン後半に優れたパフォーマンスを披露。8位2回、9位1回を記録し、さらにサンパウロGPのスプリントでは6位フィニッシュを果たしてみせた。アメリカGPでは、ファステストラップも記録し1ポイントを手にした。

ふたりの対決も、怪我やブランクという不利な点があったものの、角田の圧勝と言うことができるだろう。

アルファタウリ:角田裕毅vsダニエル・リカルド

獲得ポイント:TSU 15ポイント vs RIC 6ポイント

決勝結果vsチームメイト:TSU 4勝 vs RIC 3勝

予選結果vsチームメイト:TSU 4勝 vs RIC 3勝

優勝:TSU 0勝 vs RIC 0勝

ポールポジション:TSU 0回 vs RIC 0回

表彰台:TSU 0回 vs RIC 0回

最高位:TSU 8位(2回) vs RIC 7位(1回)

リタイア:TSU 1回 vs RIC 0回

ファステストラップ:TSU 1回 vs RIC 0回

入賞回数:TSU 4回 vs RIC 1回

F1スプリントvsチームメイト:TSU 1勝 vs RIC 1勝

F1スプリント優勝回数:TSU 0勝 vs RIC 0勝

スプリントシュートアウトvsチームメイト:TSU 1勝 vs RIC 1勝

F1スプリント表彰台:TSU 0回 vs RIC 0回

怪我をしたリカルドの代役を務めたのが、スーパーフォーミュラの参戦中のリアム・ローソンだった。

ローソンはリカルドが怪我をしたことで、オランダGPは急遽土曜日から走行。それでも13位でフィニッシュし、続くイタリアGPでも11位、シンガポールGPでは9位入賞、日本GPでも11位に入った。

この間の決勝結果では、ローソン4勝に対して角田1勝と、ローソンに軍配があがる。ただ、イタリアではマシントラブルでスタートできず、シンガポールはレッドブルのセルジオ・ペレスと接触したことでリタイアと戦えなかった。オランダと日本は、戦略によって後退した印象が強い。

そのあたりを加味すれば、成績的にもイーブンというところか? ただローソンとしては、角田を打ち負かすことで、自身がF1デビューに相応しい存在であることを内外に向けてアピールしなければいけない、そんな数戦だった。



アルファタウリ:角田裕毅vsリアム・ローソン

獲得ポイント:TSU 0ポイント vs LAW 2ポイント

決勝結果vsチームメイト:TSU 1勝 vs LAW 4勝

予選結果vsチームメイト:TSU 4勝 vs LAW 1勝

優勝:TSU 0勝 vs LAW 0勝

ポールポジション:TSU 0回 vs LAW 0回

表彰台:TSU 0回 vs LAW 0回

最高位:TSU 12位(1回) vs LAW 9位(1回)

リタイア:TSU 2回 vs LAW 0回

ファステストラップ:TSU 0回 vs LAW 0回

入賞回数:TSU 0回 vs LAW 1回

F1スプリントvsチームメイト:TSU 1勝 vs LAW 0勝

F1スプリント優勝回数:TSU 0勝 vs LAW 0勝

スプリントシュートアウトvsチームメイト:TSU 0勝 vs LAW 1勝

F1スプリント表彰台:TSU 0回 vs LAW 0回