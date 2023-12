2023年F1チームメイトバトル：レッドブル「チーム史上初のドライバーズ1-2も、フェルスタッペンがペレスを圧倒

2023年シーズンを席巻したレッドブル。全22戦中21勝を挙げ、F1の歴史上最高勝率記録を更新した。そしてチーム史上初となるドライバーズランキングトップ2独占を成し遂げた。

ただチームメイト同士の成績を比較すると、どんな項目もフェルスタッペンが圧倒する形となり、6レースを残した段階で早々にタイトル獲得を決めた。

獲得ポイントでは、フェルスタッペンの575ポイントに対して、ペレスは285ポイント。ダブルスコア以上の差がついた。この差は、F1の歴史上、ランキング1位とランキング2位の最大ポイント差ということになった。

その差は一貫性という部分にあったのは言うまでもない。開幕4戦を終えた段階では、フェルスタッペン2勝、ペレス2勝と、五分のように見えた。しかしフェルスタッペンはその後パフォーマンスのレベルを引き上げ、シーズン最後まで常に勝利を争った。その結果今季19勝。自身が持っていた年間の最多勝記録を更新する形となった。

一方のペレスの勢いは衰え、マシンのパフォーマンスでは他チームを圧倒していたはずなのに、表彰台を確保するのにも苦戦することになった。そのため、シーズン中盤以降には、今季限りで更迭されるのではないかという噂も、まことしやかに囁かれるようになっていった。

ペレスのレッドブルとの契約は、2024年で満期を迎える。契約を更新するためには、大きく成長しなければならない。新シーズンは、ペレスにとって非常にプレッシャーがかかることになるだろう。

ドライバーズランキング:VER 王者(575ポイント) vs PER 2位(285ポイント)決勝結果vsチームメイト:VER 20勝 vs PER 2勝予選結果vsチームメイト:VER 20勝 vs PER 2勝優勝:VER 19勝 vs PER 2勝ポールポジション:VER 12回 vs PER 2回表彰台:VER 21回 vs PER 9回最高位:VER 1位(19回) vs PER 1位(2回)リタイア:VER 0回 vs PER 2回ファステストラップ:VER 9回 vs PER 2回入賞回数:VER 22回 vs PER 19回F1スプリントvsチームメイト:VER 5勝 vs PER 1勝F1スプリント優勝回数:VER 4勝 vs PER 1勝スプリントシュートアウトvsチームメイト:VER 5勝 vs PER 1勝F1スプリント表彰台:VER 6回 vs PER 3回