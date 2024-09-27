【ギャラリー】ダニエル・リカルドの全F1マシン
2024年のF1シンガポールGPを最後にRBを離脱、事実上F1引退になると見られるダニエル・リカルドが駆った14台のF1マシン。
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
写真：: Red Bull Content Pool
■2011年：HRT F111（コスワースCA2011）
Daniel Ricciardo
写真: Alessio Morgese
最高位：18位
獲得ポイント：0
ランキング：27位
■2012年：トロロッソSTR7（フェラーリ）
Interlagos, Sao Paulo, Brazil. Sunday 25th November 2012. Daniel Ricciardo, Toro Rosso STR7 Ferrari. World Copyright:Charles Coates/LAT Photographic ref: Digital Image _N7T7584
最高位：9位
獲得ポイント：10
ランキング：18位
■2013年：トロロッソSTR8（フェラーリ）
Daniel Ricciardo, Scuderia Toro Rosso STR8
写真: Sutton Images
最高位：7位
獲得ポイント：20
ランキング：14位
■2014年：レッドブルRB10（ルノー）
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10
写真: Sutton Images
優勝回数：3回
獲得ポイント：238
ランキング：3位
■2015年：レッドブルRB11（ルノー）
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB11
写真: Sutton Images
最高位：2位
獲得ポイント：92
ランキング：8位
■2016年：レッドブルRB12（タグ・ホイヤー）
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12
優勝回数：1回
獲得ポイント：256
ランキング：3位
■2017年：レッドブルRB13（タグ・ホイヤー）
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB13
写真: Sutton Images
優勝回数：1回
獲得ポイント：200
ランキング：5位
■2018年：レッドブルRB14（タグ・ホイヤー）
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14
写真: Joe Portlock / Motorsport Images
優勝回数：2回
獲得ポイント：170
ランキング：6位
■2019年：ルノーR.S.19（ルノー）
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19
写真: Sam Bloxham / Motorsport Images
最高位：4位
獲得ポイント：54
ランキング：9位
■2020年：ルノーR.S.20（ルノー）
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
写真: Glenn Dunbar / Motorsport Images
最高位：3位
獲得ポイント：119
ランキング：5位
■2021年：マクラーレンMCL35M（メルセデス）
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
写真: Charles Coates / Motorsport Images
優勝回数：1回
獲得ポイント：115
ランキング：8位
■2022年：マクラーレンMCL36（メルセデス）
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
写真: Mark Sutton / Motorsport Images
最高位：5位
獲得ポイント：37
ランキング：11位
■2023年：アルファタウリAT04（ホンダRBPT）
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
写真: Andy Hone / Motorsport Images
最高位：7位
獲得ポイント：6
ランキング：17位
■2024年：RB VCARB01（ホンダRBPT）
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
写真: Lionel Ng / Motorsport Images
最高位：8位
獲得ポイント：12
ランキング：14位（第18戦シンガポールGP終了時点）
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