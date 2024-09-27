全てのシリーズ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

登録者 サインイン

エディション

日本 日本
F1

【ギャラリー】ダニエル・リカルドの全F1マシン

2024年のF1シンガポールGPを最後にRBを離脱、事実上F1引退になると見られるダニエル・リカルドが駆った14台のF1マシン。

Upd:
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

写真：: Red Bull Content Pool

■2011年：HRT F111（コスワースCA2011）

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo

写真: Alessio Morgese

最高位：18位
獲得ポイント：0
ランキング：27位

■2012年：トロロッソSTR7（フェラーリ）

Interlagos, Sao Paulo, Brazil. Sunday 25th November 2012. Daniel Ricciardo, Toro Rosso STR7 Ferrari. World Copyright:Charles Coates/LAT Photographic ref: Digital Image _N7T7584

Interlagos, Sao Paulo, Brazil. Sunday 25th November 2012. Daniel Ricciardo, Toro Rosso STR7 Ferrari. World Copyright:Charles Coates/LAT Photographic ref: Digital Image _N7T7584

最高位：9位
獲得ポイント：10
ランキング：18位

■2013年：トロロッソSTR8（フェラーリ）

Daniel Ricciardo, Scuderia Toro Rosso STR8

Daniel Ricciardo, Scuderia Toro Rosso STR8

写真: Sutton Images

最高位：7位
獲得ポイント：20
ランキング：14位

■2014年：レッドブルRB10（ルノー）

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10

写真: Sutton Images

優勝回数：3回
獲得ポイント：238
ランキング：3位

■2015年：レッドブルRB11（ルノー）

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB11

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB11

写真: Sutton Images

最高位：2位
獲得ポイント：92
ランキング：8位

■2016年：レッドブルRB12（タグ・ホイヤー）

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12

優勝回数：1回
獲得ポイント：256
ランキング：3位

■2017年：レッドブルRB13（タグ・ホイヤー）

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB13

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB13

写真: Sutton Images

優勝回数：1回
獲得ポイント：200
ランキング：5位

■2018年：レッドブルRB14（タグ・ホイヤー）

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14

写真: Joe Portlock / Motorsport Images

優勝回数：2回
獲得ポイント：170
ランキング：6位

■2019年：ルノーR.S.19（ルノー）

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

写真: Sam Bloxham / Motorsport Images

最高位：4位
獲得ポイント：54
ランキング：9位

■2020年：ルノーR.S.20（ルノー）

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

写真: Glenn Dunbar / Motorsport Images

最高位：3位
獲得ポイント：119
ランキング：5位

■2021年：マクラーレンMCL35M（メルセデス）

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

写真: Charles Coates / Motorsport Images

優勝回数：1回
獲得ポイント：115
ランキング：8位

■2022年：マクラーレンMCL36（メルセデス）

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

写真: Mark Sutton / Motorsport Images

最高位：5位
獲得ポイント：37
ランキング：11位

■2023年：アルファタウリAT04（ホンダRBPT）

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

写真: Andy Hone / Motorsport Images

最高位：7位
獲得ポイント：6
ランキング：17位

■2024年：RB VCARB01（ホンダRBPT）

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

写真: Lionel Ng / Motorsport Images

最高位：8位
獲得ポイント：12
ランキング：14位（第18戦シンガポールGP終了時点）

記事をシェアもしくは保存

前の記事 リカルドはレッドブルを離れ「闘争本能」を失った……マルコ博士が考えるキャリアの転機「彼はホンダPUに懸念を抱いていた」
ダニエル リカルド
More from
ダニエル リカルド
リカルドはレッドブルを離れ「闘争本能」を失った……マルコ博士が考えるキャリアの転機「彼はホンダPUに懸念を抱いていた」

リカルドはレッドブルを離れ「闘争本能」を失った……マルコ博士が考えるキャリアの転機「彼はホンダPUに懸念を抱いていた」

F1
リカルドはレッドブルを離れ「闘争本能」を失った……マルコ博士が考えるキャリアの転機「彼はホンダPUに懸念を抱いていた」
RB、ダニエル・リカルドの更迭を正式発表。後任はリアム・ローソン……来季の角田裕毅のチームメイトはまだ発表されず

RB、ダニエル・リカルドの更迭を正式発表。後任はリアム・ローソン……来季の角田裕毅のチームメイトはまだ発表されず

F1
RB、ダニエル・リカルドの更迭を正式発表。後任はリアム・ローソン……来季の角田裕毅のチームメイトはまだ発表されず
RB、ダニエル・リカルドの離脱をSNSで発表。先日のシンガポールGPが最後のレースに

RB、ダニエル・リカルドの離脱をSNSで発表。先日のシンガポールGPが最後のレースに

F1
RB、ダニエル・リカルドの離脱をSNSで発表。先日のシンガポールGPが最後のレースに

最新ニュース

マルケス、インドネシアGP初日に見事転倒セーブ「ドゥカティでもシステムが搭載され始めた（笑）」

マルケス、インドネシアGP初日に見事転倒セーブ「ドゥカティでもシステムが搭載され始めた（笑）」

MGP MotoGP
インドネシアGP
マルケス、インドネシアGP初日に見事転倒セーブ「ドゥカティでもシステムが搭載され始めた（笑）」
【動画】マルク・マルケス、インドネシアGP初日転倒セーブ＆ガス欠バニャイヤ救助シーン

【動画】マルク・マルケス、インドネシアGP初日転倒セーブ＆ガス欠バニャイヤ救助シーン

MGP MotoGP
インドネシアGP
【動画】マルク・マルケス、インドネシアGP初日転倒セーブ＆ガス欠バニャイヤ救助シーン
F1メカ解説｜シンガポール圧勝マクラーレン。”ミニDRS”話題のアゼルバイジャンに続きリヤウイングに注目！

F1メカ解説｜シンガポール圧勝マクラーレン。”ミニDRS”話題のアゼルバイジャンに続きリヤウイングに注目！

F1 F1
シンガポールGP
F1メカ解説｜シンガポール圧勝マクラーレン。”ミニDRS”話題のアゼルバイジャンに続きリヤウイングに注目！
ペレス、F1デビュー3戦目のコラピントを攻略できず「彼は何も間違えなかったし、素晴らしいレースをした」と称賛

ペレス、F1デビュー3戦目のコラピントを攻略できず「彼は何も間違えなかったし、素晴らしいレースをした」と称賛

F1 F1
シンガポールGP
ペレス、F1デビュー3戦目のコラピントを攻略できず「彼は何も間違えなかったし、素晴らしいレースをした」と称賛

お問い合わせ

© 2024 Motorsport Network All rights reserved.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

登録者 サインイン

エディション

日本 日本