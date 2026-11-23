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東京駅にF1マシンが登場。ここは鈴鹿か、ラスベガスか！？ アストンマーティンAMR26がピットガレージに鎮座｜Honda Racing Pit Garage開幕

東京駅の八重洲中央口改札前で、F1マシンの展示イベントがスタートした。

田中 健一

編集: 2026/11/23 5:14

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Honda Racing Pit Garage

写真：: Motorsport.com / Japan

東京駅にF1マシンがやってきた。「Honda Racing Pit Garage in Tokyo」が東京駅イベントスペースでスタート。アストンマーティン・ホンダのF1マシンが堂々展示される。

JRの改札を出ると、そこはF1の世界。ピットガレージが出来上がった。

普段から多くの人々が行き交うJR東京駅の八重洲中央口改札すぐのところに、アストンマーティンF1のピットガレージが登場。その中には、AMR26のショーカーが鎮座している。イベント「Honda Racing Pit Garage in Tokyo」である。

同イベントは本日11月23日からスタートし、29日（日）まで（10:00〜20:00）。F1マシンを間近で観察できるのはもちろん、精巧に再現されたピットガレージによって、ここは鈴鹿かラスベガスかと思うかのようにF1の雰囲気を満喫することができる。

イベントの入場料は無料。期間中に来場すると、フェルナンド・アロンソとランス・ストロールのポストカード、およびオリジナルのステッカーを入手できる。

期間中、ぜひ足を囲んでみてはいかがだろうか？ 東京駅ならば、お出かけついでに、出張の前に、そして旅行がてら訪れることもできよう。

なお東京は遠いなという方も心配ご無用。同イベントはこの後大阪（阪急ビッグマン前広場｜12/20〜12/26）、名古屋（JR名古屋駅中央スペース｜1/5〜1/11）を転戦する予定である。

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