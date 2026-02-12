本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

F1
F1
McLaren launch
大ヒット映画『F1／エフワン』の「続編に取り組んでいる」プロデューサーのブラッカイマーが明言

フォーミュラE東京E-Prix、2026年は初のナイトレースに！　20時から湾岸エリアを疾走……「東京の夜を一層輝かせる」と小池都知事

フォーミュラE
フォーミュラE
フォーミュラE東京E-Prix、2026年は初のナイトレースに！　20時から湾岸エリアを疾走……「東京の夜を一層輝かせる」と小池都知事

テスト初登場、ウイリアムズのガレージに注目！　ファンを楽しませる工夫アリ

F1
F1
McLaren launch
テスト初登場、ウイリアムズのガレージに注目！　ファンを楽しませる工夫アリ

ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ライバルが結託したら、メルセデスは詰む？　圧縮比問題に揺れる中、強気だったウルフ代表の発言に変化
テストレポート
F1 Bahrain Pre-Season Testing

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1バーレーンテストの2日目午前のセッションは、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイム。メルセデスとレッドブルが深刻なトラブルに見舞われた。

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
編集:
Charles Leclerc, Ferrari

　バーレーン・インターナショナル・サーキットで行なわれているF1プレシーズンテスト。2日目午前のセッションは、1分34秒273をマークしたシャルル・ルクレール（フェラーリ）がトップだった。

　アストンマーティンやアウディなど、1月のシェイクダウンテストで見られたスタイリングとは大きく異なるマシンが登場して話題をさらったバーレーンテスト初日。2日目も、午前4時間、1時間の昼休みを挟んで午後4時間という走行日程だ。

　2日目の最初の赤旗の原因となったのが、キャデラックのセルジオ・ペレス。原因不明のトラブルでアウトラップでストップしてしまったが、マシンが回収された後は走行を再開し、最終的には42周を走って11台中8番手タイムだった。

　一方、深刻だったのはメルセデスとレッドブルだった。

　メルセデスはアンドレア・キミ・アントネッリが3周を走ったところでパワーユニットのトラブルが発生。その後はガレージで過ごすことになってしまった。バルセロナのシェイクダウンテストではかなりの周回を重ねたメルセデスだが、バーレーンでは思うようにマイレージを稼げずにいる。

　またレッドブルも、セッション開始からガレージにとどまったまま。前日の車両組み立ての際に「ルーティン上の問題」があったとチームから説明があったが、motorsport.comの取材によるとどうやらエンジンで何らかの液体漏れが見つかったものと思われる。元々は午前セッションの後半2時間で復帰する予定だったようだが、結局はアイザック・ハジャーが最後の最後にコースインして1周を走っただけで終了となってしまった。

　トップタイムだったのは、フェラーリのルクレール。1分34秒273というタイムは、初日にランド・ノリス（マクラーレン）が記録した最速タイムをコンマ4秒上回った。それでも昨年のテスト最速タイムからは5秒ほど遅れている。なお、ノリスはC2タイヤ、ルクレールはC3タイヤで最速タイムを出している。

　初日トップのノリスは2日目もC2タイヤで1分34秒784をマーク。2番手となり、周回数でも最多の64周を記録した。

　3番手以下は上記2台から2秒以上遅れている。3番手はピエール・ガスリー（アルピーヌ）で、以下オリバー・ベアマン（ハース）、アレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）、ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）、リアム・ローソン（レーシングブルズ）、ペレス、フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）と続いた。

　アストンマーティンのアロンソは、タイムを記録した9台の中では最も遅い1分38秒960（トップから4.6秒落ち）というベストタイムであった。初日はPUのデータ異常もあり午前・午後合わせて40周も走れなかったが、今回の午前セッションでは55周を走破しており、順調にマイレージを重ねた。

F1バーレーンテスト：2日目午前タイム結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 Monaco Leclerc Ferrari 1:34.273   62
2 United Kingdom Norris McLaren

1:34.784

+0.511

 64
3 France Gasly Alpine

1:36.723

+2.450

 61
4 United Kingdom Bearman Haas

1:37.025

+2.752

 55
5 Thailand Albon Williams

1:37.229

 +2.956 62
6 Germany Hulkenberg Audi 1:37.266 +2.993

47
7 New Zealand Lawson Racing Bulls 1:38.017 +3.744 50
8 Mexico Perez Cadillac 1:38.653 +4.380

42
9 Spain Alonso Aston Martin 1:38.960 +4.687

55
10 Italy Antonelli Mercedes - -

3
11 France Hadjar Red Bull - -

1
関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に
More from
Benjamin Vinel

ハミルトン、担当エンジニアわずか1年で交代は「本当に難しい判断だった」バーレーンテストは暫定体制で走行中

F1
F1
ハミルトン、担当エンジニアわずか1年で交代は「本当に難しい判断だった」バーレーンテストは暫定体制で走行中

バーレーンF1テスト初日午前：フェルスタッペンがトップ。アストン・ホンダは控えめ33周

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト初日午前：フェルスタッペンがトップ。アストン・ホンダは控えめ33周

小松礼雄とグロージャンにとって大きな学びとなった、2012年の鈴鹿……「彼をうまく助けることができなかった」

F1
F1
小松礼雄とグロージャンにとって大きな学びとなった、2012年の鈴鹿……「彼をうまく助けることができなかった」

最新ニュース

バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
バーレーンF1テスト2日目午前：ルクレール最速。メルセデス＆レッドブルほぼ走れず……アストン・ホンダは11台中9番手

メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
メルセデスにPU、レッドブルに“組み立て作業”のトラブル発生。F1バーレーンテスト2日目午前を棒に振る格好に

新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンはF2みたいとか言われているけど……結局タイムは昨年と変わらない？「こんなに変わったのに驚きだ」とピレリ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン