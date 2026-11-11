F1 サンパウロGP

F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え

中東情勢の先行きは依然として不透明な中、F1はイモラに対して12月の開催準備は必要ないと通達したという。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/11 1:10

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Alex Pantling / Getty Images

F1は、開催が不安視されている2026年シーズン最終盤戦のカタールGPとアブダビGPを、中東情勢が劇的に悪化しない限り予定通り開催する見通しだ。

今年初めにアメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始したことで始まった中東紛争は、地域情勢を不安定化させている。多くのモータースポーツ選手権が開催カレンダーの変更を余儀なくされているが、F1も例外ではなく、サウジアラビアGPは中止。バーレーンGPは延期された上で、マレーシアで代替開催された。

F1は情勢を注意深く監視しており、カタールとアブダビでそれぞれレースを開催できなくなった場合に備え、12月の第1週末にイタリアのイモラで代替レースを開催するプランを検討していた。

そんな中MotoGPは先週、ルサイルでのカタールGPを大きな問題なく開催した。ただし、ヤマハ系2チームは地政学的な状況を理由に大会から撤退している。

F1はイモラに対し、今後グランプリを開催するための準備が必要かどうか、11月10日までに最終回答する必要があった。そして、その必要はないとの結論に至った。

これにより2026年シーズンは予定通り、ラスベガス、カタール、アブダビと続く3連戦で幕を閉じることになる。現時点では、旅行保険や各国政府による渡航勧告も、開催に支障のない状況となっている。

ただし、注意すべき点もある。F1は12月初旬までに情勢が変化しないと保証することはできないと認識しており、紛争が激化した場合には、安全を最優先に判断するとしている。

各チームの代表者は、この問題について一貫してシンプルな姿勢を示している。F1とFIAが適切な判断を下すと信頼しているというものだ。

「彼らが我々全員にとって最善の決断を下してくれると信頼している」

そう語るのは、フェラーリのチーム代表フレデリック・バスールだ。

「個人的にはレースをしたい。どこであろうと構わない。レースがしたいんだ。あとは、彼らが行けと言う場所に行くつもりだ」

メルセデスのチーム代表トト・ウルフも、インテルラゴスで次のように述べている。

「ステファノ（ドメニカリ／F1 CEO）とモハメド（ベン・スレイエム／FIA会長）は、F1が国際的なガイドラインに従って状況を判断するという方針を明確にしている。渡航制限の有無、航空会社が運航を停止しているかどうか、地域に対する警告、そして現地政府からどのような情報が寄せられているか、といったことだ」

「つまりプロモーターだけでなく、各国政府の判断も考慮するということだ。私の考えでは、そうした情報を頼りにすべきであり、私もその方針を全面的に支持している」

「地政学的に何が起きているのかを何も知らないライダーたちが声を上げたとしても、それに耳を傾ける大勢のファンがいる。だからこそ、メディア的な価値が生まれるのだと思う。ただ、私もMotoGPの運営側と同じ判断をしただろう。『レースに出たいなら行けばいい。行きたくないなら行かなければいい』。それだけのことだ。誰もが自分自身で判断できるし、私はその判断を尊重する」

「もちろん、今後数日、数週間で何が起きるかには注意を払わなければならない。ステファノは状況を常に把握している。仮に情勢がさらに危険になり、そうした情報が入ってくれば、彼はモハメドとともに、渡航する予定だった人々を守るために真っ先に動くはずだ。だからこそ、私は彼らの判断に従っている」

「私が社内で聞いている限り、この件は議題に上がっていないし、話題にもなっていない。ただ、そこについても、誰かが渡航に不安を感じているのであれば、それは常に尊重すべきことだと思う。そして、それは別の誰かにチャンスを与える機会にもなるかもしれない」

「そうした判断によって、我々との関係が変わることはない。特定のグランプリには行きたくないという人がいることを、私はこれまでも常に尊重してきた。現時点では、そういう考えだ」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」

More from

Benjamin Vinel





マクラーレンのアップデートは効果大！ ノリスが優勝し、2027年に向け視界良し……ステラ代表「期待通りに機能している」



F1



F1



サンパウロGP



14 時間前



マクラーレンのアップデートは効果大！ ノリスが優勝し、2027年に向け視界良し……ステラ代表「期待通りに機能している」





ピアストリ、マーク・ウェーバーとのマネジメント契約を解消。双方合意で関係に終止符



F1



F1



サンパウロGP



23 時間前



ピアストリ、マーク・ウェーバーとのマネジメント契約を解消。双方合意で関係に終止符





ハースF1、サンパウロGPのドライバーにカマラを選んだ理由。小松礼雄代表が説明「チームにとって最善の利益となるよう決断した」



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



ハースF1、サンパウロGPのドライバーにカマラを選んだ理由。小松礼雄代表が説明「チームにとって最善の利益となるよう決断した」

More from

フェラーリ





気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」



F1



F1



サンパウロGP



1 時間前



気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」





電光石火ハミルトン、1周で11台抜きの超絶スタートも失速「タイヤの温度に苦労した」



F1



F1



サンパウロGP



22 時間前



電光石火ハミルトン、1周で11台抜きの超絶スタートも失速「タイヤの温度に苦労した」





ルクレール5秒加算ペナルティ！ 決勝終盤接触の責任を問われる。ローソン7位に繰り上がり、今季獲得ポイントは89に｜F1サンパウロGP



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



ルクレール5秒加算ペナルティ！ 決勝終盤接触の責任を問われる。ローソン7位に繰り上がり、今季獲得ポイントは89に｜F1サンパウロGP

最新ニュース





F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 分前



F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え





気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 時間前



気まずい？ それとも……ハミルトン、戴冠直後の古巣メルセデスと同じ飛行機で帰国。ウルフ代表「祝勝会は帰ってからだね」





熾烈なキャデラックのシート争いにメルセデスのベスティが名乗り！ ラッセルも応援「チーム全員が彼を高く評価している」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



2 時間前



熾烈なキャデラックのシート争いにメルセデスのベスティが名乗り！ ラッセルも応援「チーム全員が彼を高く評価している」





マクラーレンのアップデートは効果大！ ノリスが優勝し、2027年に向け視界良し……ステラ代表「期待通りに機能している」



F1



F1 F1



サンパウロGP



14 時間前



マクラーレンのアップデートは効果大！ ノリスが優勝し、2027年に向け視界良し……ステラ代表「期待通りに機能している」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録