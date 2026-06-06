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ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める

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不当に表彰台を奪われた……3番手フィニッシュも無念の7位降格。ガスリー「ここで表彰台に立つために努力してきたのに」　速度超過は0.5km/h以下

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【速報】ペレスに10秒加算ペナルティ。キャデラックF1初ポイントを逃す。苦境のアストンマーティン・ホンダ、アロンソが10位入賞に繰り上がり

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大混乱にも動じず、アントネッリが5連勝でモナコ最年少優勝。ハミルトン2戦連続2位。アロンソはペレスにペナルティで10位入賞｜F1モナコGP決勝

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復活マルク・マルケス、キャリア通算100勝目を達成！　小椋が猛烈追い上げ4位｜MotoGPハンガリーGP決勝

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FODのF1フリー走行＆スプリント予選無料配信がハンガリーGPまで延長。しかも今度は会員登録不要！

F1のフリー走行とスプリント予選を無料配信しているFOD。これがハンガリーまで延長されることが決まった。

編集:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Maya Dehlin Spach / LAT Images via Getty Images

　フジテレビが、FODでのF1フリー走行＆スプリント予選の無料配信期間を、ハンガリーGPまで延長することを発表した。しかも来週のバルセロナ-カタルニアGPからは、FODプレミアム会員でなくとも、FODにアクセスするだけで視聴可能だという。

　今季から日本でのF1放送・配信権を取得したフジテレビは、第4戦マイアミGPからフリー走行とスプリント予選をFODで無料配信している。当初は今週末のモナコGPで無料配信期間が終了する予定だったが、これが延長。第11戦ハンガリーGPまで、フリー走行とスプリント予選が無料で見られることになった。しかもFODプレミアムなどへの会員登録なし、ログインさえせずに楽しむことができるという。

　FODで無料視聴できるF1各セッションのスケジュールは、以下の通りとなっている。

【第7戦バルセロナ・カタルーニャ】
6月12日（金）フリー走行１：20:20～
6月12日（金）フリー走行２：23:50～
6月13日（土）フリー走行３：19:20～

【第8戦オーストリア】
6月26日（金）フリー走行１：20:20～
6月26日（金）フリー走行２：23:50～
6月27日（土）フリー走行３：19:20～

【第9戦イギリス】
7月3日（金）フリー走行１：20:20～
7月3日（金）スプリント予選：24:20～

【第10戦ベルギー】
7月17日（金）フリー走行１：20:20～
7月17日（金）フリー走行２：23:50～
7月18日（土）フリー走行３：19:20～

【第11戦ハンガリー】
7月24日（金）フリー走行１：20:20～
7月24日（金）フリー走行２：23:50～
7月25日（土）フリー走行３：19:20～

　もちろん、今季のF1は決勝も非常に白熱したレースが続いている。ぜひFODのF1プランに加入していただいて、決勝までの全セッションを日本語実況・解説付きで楽しんでいただきたい。

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