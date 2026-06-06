FODのF1フリー走行＆スプリント予選無料配信がハンガリーGPまで延長。しかも今度は会員登録不要！
F1のフリー走行とスプリント予選を無料配信しているFOD。これがハンガリーまで延長されることが決まった。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Maya Dehlin Spach / LAT Images via Getty Images
フジテレビが、FODでのF1フリー走行＆スプリント予選の無料配信期間を、ハンガリーGPまで延長することを発表した。しかも来週のバルセロナ-カタルニアGPからは、FODプレミアム会員でなくとも、FODにアクセスするだけで視聴可能だという。
今季から日本でのF1放送・配信権を取得したフジテレビは、第4戦マイアミGPからフリー走行とスプリント予選をFODで無料配信している。当初は今週末のモナコGPで無料配信期間が終了する予定だったが、これが延長。第11戦ハンガリーGPまで、フリー走行とスプリント予選が無料で見られることになった。しかもFODプレミアムなどへの会員登録なし、ログインさえせずに楽しむことができるという。
FODで無料視聴できるF1各セッションのスケジュールは、以下の通りとなっている。
【第7戦バルセロナ・カタルーニャ】
6月12日（金）フリー走行１：20:20～
6月12日（金）フリー走行２：23:50～
6月13日（土）フリー走行３：19:20～
【第8戦オーストリア】
6月26日（金）フリー走行１：20:20～
6月26日（金）フリー走行２：23:50～
6月27日（土）フリー走行３：19:20～
【第9戦イギリス】
7月3日（金）フリー走行１：20:20～
7月3日（金）スプリント予選：24:20～
【第10戦ベルギー】
7月17日（金）フリー走行１：20:20～
7月17日（金）フリー走行２：23:50～
7月18日（土）フリー走行３：19:20～
【第11戦ハンガリー】
7月24日（金）フリー走行１：20:20～
7月24日（金）フリー走行２：23:50～
7月25日（土）フリー走行３：19:20～
もちろん、今季のF1は決勝も非常に白熱したレースが続いている。ぜひFODのF1プランに加入していただいて、決勝までの全セッションを日本語実況・解説付きで楽しんでいただきたい。
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