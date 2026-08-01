【画像】ハミルトンの新たな愛犬”ヘイロー”
ハミルトンが新しい家族、ゴールデンレトリバーのヘイローを迎えた。
Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
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