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【画像】ハミルトンの新たな愛犬”ヘイロー”

ハミルトンが新しい家族、ゴールデンレトリバーのヘイローを迎えた。

編集:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

 
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