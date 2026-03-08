F1オーストラリアGP速報｜ラッセル開幕戦を制す！ しかしフェラーリ勢メルセデスに肉薄……アストンマーティン・ホンダはデータ取りに徹する
メルセデス勢とフェラーリ勢が僅差のバトルを繰り広げたが、戦略によって勝敗が分かれた。開幕戦はまずはメルセデス勢が1-2フィニッシュ。アストンマーティン勢はデータ取りに徹した。
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
写真：: Martin Keep / AFP via Getty Images
2026年のF1開幕戦オーストラリアGPの決勝レースが行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが優勝。メルセデス勢とフェラーリ勢により、激しい戦いが繰り広げられたが、戦略が勝敗を分けた。
新レギュレーションが導入されて最初のレースとなった今回のオーストラリアGP。レース序盤から、シャルル・ルクレール（フェラーリ）とジョージ・ラッセル（メルセデス）による抜きつ抜かれつの大バトルが繰り広げられた。
これはエネルギーの使い方の差によるものだが、これまでアクションが少ないと言われ続けてきたF1とは、まるで違うレースになったと言えよう。
しかしアイザック・ハジャー（レッドブル）がパワーユニットのトラブルでストップしたことで、バーチャル・セーフティカーが出動。フェラーリ勢がステイアウトした一方で、メルセデス勢なとはここでタイヤ交換。戦略が分かれた。
この時点でメルセデス勢は2ストップ、フェラーリ勢は1ストップを目指すかに思われたが、ラッセルはしっかりタイヤマネジメントを成功させて逃げ切り。アンドレア・キミ・アントネッリも、スタート直後にポジションを落としたが、最終的には2位。メルセデスが開幕戦で1-2フィニッシュを果たした。
ステイアウトの戦略が裏目に出たフェラーリ勢は、3位ルクレール、4位ルイス・ハミルトンであった。しかしメルセデスに唯一肉薄したチームと言えよう。
5位以下は大きく遅れた。昨年王者ランド・ノリス（マクラーレン）と4回のチャンピオンであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は5位争いを繰り広げるのが精一杯で、ハミルトンから30秒以上遅れてのフィニッシュだった。
このレースがF1デビュー戦となるアウディは、ガブリエル・ボルトレトが9位に入り、いきなりポイントを持ち帰った。
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、17番グリッドからスタート。絶好の蹴り出しを見せて10番手まで浮上した。しかしペースは上がらず、徐々にポジションを下げていった。そして14周を走ったところでマシンにトラブルが認められたため、一旦ピットへ。その後何度かコースに復帰し、今後に向けたデータ収集に充てた。チームメイトのランス・ストロールも同様だった。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。