本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

F1オーストラリアGP速報｜ラッセル開幕戦を制す！　しかしフェラーリ勢メルセデスに肉薄……アストンマーティン・ホンダはデータ取りに徹する

メルセデス勢とフェラーリ勢が僅差のバトルを繰り広げたが、戦略によって勝敗が分かれた。開幕戦はまずはメルセデス勢が1-2フィニッシュ。アストンマーティン勢はデータ取りに徹した。

編集:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真：: Martin Keep / AFP via Getty Images

　2026年のF1開幕戦オーストラリアGPの決勝レースが行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが優勝。メルセデス勢とフェラーリ勢により、激しい戦いが繰り広げられたが、戦略が勝敗を分けた。

　新レギュレーションが導入されて最初のレースとなった今回のオーストラリアGP。レース序盤から、シャルル・ルクレール（フェラーリ）とジョージ・ラッセル（メルセデス）による抜きつ抜かれつの大バトルが繰り広げられた。

　これはエネルギーの使い方の差によるものだが、これまでアクションが少ないと言われ続けてきたF1とは、まるで違うレースになったと言えよう。

　しかしアイザック・ハジャー（レッドブル）がパワーユニットのトラブルでストップしたことで、バーチャル・セーフティカーが出動。フェラーリ勢がステイアウトした一方で、メルセデス勢なとはここでタイヤ交換。戦略が分かれた。

　この時点でメルセデス勢は2ストップ、フェラーリ勢は1ストップを目指すかに思われたが、ラッセルはしっかりタイヤマネジメントを成功させて逃げ切り。アンドレア・キミ・アントネッリも、スタート直後にポジションを落としたが、最終的には2位。メルセデスが開幕戦で1-2フィニッシュを果たした。

　ステイアウトの戦略が裏目に出たフェラーリ勢は、3位ルクレール、4位ルイス・ハミルトンであった。しかしメルセデスに唯一肉薄したチームと言えよう。

　5位以下は大きく遅れた。昨年王者ランド・ノリス（マクラーレン）と4回のチャンピオンであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は5位争いを繰り広げるのが精一杯で、ハミルトンから30秒以上遅れてのフィニッシュだった。

　このレースがF1デビュー戦となるアウディは、ガブリエル・ボルトレトが9位に入り、いきなりポイントを持ち帰った。

　アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、17番グリッドからスタート。絶好の蹴り出しを見せて10番手まで浮上した。しかしペースは上がらず、徐々にポジションを下げていった。そして14周を走ったところでマシンにトラブルが認められたため、一旦ピットへ。その後何度かコースに復帰し、今後に向けたデータ収集に充てた。チームメイトのランス・ストロールも同様だった。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！
次の記事 ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」