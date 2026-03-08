F1オーストラリアGP速報｜ラッセル開幕戦を制す！　しかしフェラーリ勢メルセデスに肉薄……アストンマーティン・ホンダはデータ取りに徹する

2026年のF1開幕戦オーストラリアGPの決勝レースが行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが優勝。メルセデス勢とフェラーリ勢により、激しい戦いが繰り広げられたが、戦略が勝敗を分けた。

新レギュレーションが導入されて最初のレースとなった今回のオーストラリアGP。レース序盤から、シャルル・ルクレール（フェラーリ）とジョージ・ラッセル（メルセデス）による抜きつ抜かれつの大バトルが繰り広げられた。

これはエネルギーの使い方の差によるものだが、これまでアクションが少ないと言われ続けてきたF1とは、まるで違うレースになったと言えよう。

しかしアイザック・ハジャー（レッドブル）がパワーユニットのトラブルでストップしたことで、バーチャル・セーフティカーが出動。フェラーリ勢がステイアウトした一方で、メルセデス勢なとはここでタイヤ交換。戦略が分かれた。

この時点でメルセデス勢は2ストップ、フェラーリ勢は1ストップを目指すかに思われたが、ラッセルはしっかりタイヤマネジメントを成功させて逃げ切り。アンドレア・キミ・アントネッリも、スタート直後にポジションを落としたが、最終的には2位。メルセデスが開幕戦で1-2フィニッシュを果たした。

ステイアウトの戦略が裏目に出たフェラーリ勢は、3位ルクレール、4位ルイス・ハミルトンであった。しかしメルセデスに唯一肉薄したチームと言えよう。

5位以下は大きく遅れた。昨年王者ランド・ノリス（マクラーレン）と4回のチャンピオンであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は5位争いを繰り広げるのが精一杯で、ハミルトンから30秒以上遅れてのフィニッシュだった。

このレースがF1デビュー戦となるアウディは、ガブリエル・ボルトレトが9位に入り、いきなりポイントを持ち帰った。

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、17番グリッドからスタート。絶好の蹴り出しを見せて10番手まで浮上した。しかしペースは上がらず、徐々にポジションを下げていった。そして14周を走ったところでマシンにトラブルが認められたため、一旦ピットへ。その後何度かコースに復帰し、今後に向けたデータ収集に充てた。チームメイトのランス・ストロールも同様だった。