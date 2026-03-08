衝撃！ ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
マクラーレンのオスカー・ピアストリが、F1オーストラリアGPの決勝前レコノサンスラップでクラッシュ。決勝にはスタートできない見込みだ。
Oscar Piastri, McLaren
写真：: Martin Keep / AFP via Getty Images
オスカー・ピアストリが、F1オーストラリアGPの決勝レーススタート直前、レコノサンスラップでクラッシュ。マシンに大ダメージを負ってしまったため、決勝レースにスタートするのは難しそうだ。
2026年シーズンの開幕戦オーストラリアGPの決勝スタート時刻が、間近に迫っている。しかし始まる前から大波乱の展開となった。
予選で5番グリッドにつけていたマクラーレンのオスカー・ピアストリが、決勝レース前のウォームアップにあたるレコノサンスラップのターン4でスピンし、ウォールにクラッシュしてしまったのだ。
マシンは右側面を中心に大きなダメージを受けており、ピアストリはその場でマシンを降りてしまった。車両も回収されておらず、決勝レースをスタートするのは難しそうだ。
チームメイトのランド・ノリスは無線で、「何があったの？」と問いかけると、チームは「シフトチェンジした時にコントロールを失った」と説明した。
ピアストリにとってはここオーストラリアGPは年に1回の母国グランプリ。スタンドに詰めかけたファンも含め、失望の決勝レースとなってしまった。
この他、アウディのニコ・ヒュルケンベルグも、レコノサンスラップでエンジンが止まうトラブルが出てしまったため、マシンがピットに戻されてしまった。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。