F1 アメリカGP

アストンマーティンのニューウェイ代表、”オーナー”ストロールの日本行き認める「あれは定例会議のため。ホンダは素晴らしい企業で、将来有望だ」

エイドリアン・ニューウェイが、オーナーであるローレンス・ストロールが日本に行ったことを認めたが、これはホンダとの定例会議のためだったと説明した。

田中 健一

編集: 2026/10/24 2:01

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Adrian Newey, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

アストンマーティンF1のチーム代表であるエイドリアン・ニューウェイがF1アメリカGPの公式記者会見に出席。チームオーナーのローレンス・ストロールがF1シンガポールGPの後に日本に向かい、ホンダとの会議に出席したことを認めた。

しかしこの会議が定例のものであり、一部で報じられたようなホンダに何かを要求するための来日であったという噂は否定した。

シンガポールGPの後、ローレンス・ストロールが日本に向かったのではないか、そしてパフォーマンスが上がらない状況に痺れを切らしたのではないかという噂が広まった。

FIAの公式記者会見に出席したニューウェイ代表には、当然この真偽を確かめる質問が飛んだ。

「まず、彼は元々予定された会議のために日本へ行ったんだ」

ニューウェイ代表はそう説明した。

「ホンダとアストンマーティンの間には、いわゆる上級幹部の会議があり、2〜3ヵ月に一度開催されている。そのうちのひとつだった。私も含め、日本に行けなかった者はオンラインで参加したんだ」

Honda 500th grand prix celebration

写真: Honda

そんなニューウェイには、現在の低迷の原因はシャシーにあるのか？ それともホンダのPUにあるのかという質問も飛んだ。木曜日にチーフ・トラックサイド・オフィサーのマイク・クラックは、シャシーとPUの問題を切り分けて考えるのは難しいと発言したことを受けてのものだ。

「現状の（PUの）遅れは明らかだと思う。それはADUOの結果に現れている。もちろん、ADUOは出力測定値に過ぎず、ご存知の通りシャシーに搭載されたPUの総合的な性能は、他の多くの要素によっても左右される。だからADUOに拘るのは無意味だと言える」

「シャシーとPUの相対的な差については、私が言うべきことではないだろう。GPSデータを見れば、もっと正確な状況が把握できるはずだ」

「2027年に向けては、ホンダはエネルギーの不足と進めていくべきプロジェクトを多く抱えている。だから、まだ開発の初期段階にあるかもしれない。しかし我々はとても有望だと考えているんだ」

ニューウェイは、シミュレーションと実走行のデータの間に差があるかどうかは明言を避けたものの、両者でより強固な関係を構築していく決意だと語った。

「非常に複雑な問題であり、ホンダと我々の知的財産保護の観点から、あまり詳しくお話しはできない。しかしホンダはおそらく、今年の進歩の度合いに少しガッカリしているのではないかと思う」

「しかしこういう状況の時にはよくあることだが、こういうことは将来に向けて前進していくという決意をより強固にするだけだ。両社にとって将来は、言うまでもなく重要な部分だ」

「両社は強い決意を抱いている。こういうことは一夜にして変わるモノではないが、ホンダには優秀な人材がたくさんいて、優れたプロセスも数多く整備されている」

ニューウェイは、ホンダのことを信頼していると、繰り返し語った。

「ホンダは当然ながら懸命に取り組んでいる。誰もが知っているように、ホンダは素晴らしい企業であり、過去何度も証明してきたように、素晴らしいことを成し遂げる力を持っている。我々はホンダと緊密に連携しており、将来に大きな期待を抱いているんだ」

「正直に言って現時点でのホンダは、私がレッドブルにいた時代にワークスチームとして契約した2019年よりも少し遅れていると言える。とはいえそれは、ホンダが2015年にF1に復帰して、4シーズンも後のことだった。しかし今年は初年度だ」

「繰り返しになるが、ホンダは素晴らしい企業だ。彼らがすぐにスピードアップし、このPUレギュレーション特有の問題点を理解してくれると確信している」

なおハンガリーGPで投入されたアップデートで、アストンマーティンAMR26はそれまでの極端なハイレーキ（前傾姿勢）を持つ姿から、その角度が緩やかに変更された。この理由についてもニューウェイはこう説明している。

「私がチームに加わったのは、昨年の3月のはじめだ。その時点では空力の研究はほとんど行なわれていなかった」

「8月の夏休みに入る前に主要なパーツを決める期限があり、ボディワークやウイングなどは11月頃になると思われていた。そのため、非常に短い期間しか開発の時間がなかったんだ」

「レギュレーションを検討した結果、ハイレーキのソリューションが適していると考え、それに基づいて開発を進めた。正直なところ、ハイレーキには長所もあったが、短所もあったんだ。現在はいわば中間的な解決策に辿り着いた」

「これはかなり良い解決策だったと考えている」

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