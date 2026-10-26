F1 アメリカGP

F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪

F1アメリカGPの決勝で、アストンマーティン・ホンダのアロンソは好パフォーマンスを発揮した。しかも大ダメージを得ながら……。

田中 健一

編集: 2026/10/26 9:01

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1アメリカGPで好ペースを披露。マシンに受けたダメージが悪化したことで緊急ピットインを強いられ、16位でのフィニッシュだったが、それでも十分に手応えを得られた1戦だったと言えよう。

ただ速いペースで走ったのが、手負いのアストンマーティンAMR26であったというところは気がかりだが。

アロンソはアメリカGPの木曜日に、こんなことを語っている。

「ここでは良いチャンスがあるような気がする」

確かにそのチャンスがやってきた。予選では今季3回目のQ2進出。ライバルの3台のパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティが科され、12番グリッドからのスタートとなった。

ただ決勝スタート直後にアロンソは、複数台のマシンにオーバーテイクを許し、17番手まで後退してしまった。しかもこの道中、ウイリアムズのマシンと接触したことで大ダメージを受け、まさに万事休すといったような感じだった。

しかしそのダメージによって鞭を入れられたわけではなかろうが、アロンソのAMR26は素晴らしいペースで走った。そのまま走れば入賞圏内に届くか、最低でも11位でフィニッシュできそうな、そんなペースであった。

しかし1周目に受けたダメージにより、突如マシンが思うように走らなくなった。その結果緊急ピットイン。アロンソ曰く「リタイアするしかない」と考えていたようだが、ダメージを負ったフロントウイングを交換してコースに復帰。その後も好ペースで走った。

2026年F1第18戦アメリカGP決勝レースペース推移：中団グループ

写真: Motorsport.com Japan

このグラフは、アメリカGP決勝での、中団グループ各車のレースペース推移である。このうち、濃い緑色で示した折れ線が、アロンソのレースペースだ。

レース序盤は、ポジションを落としたことでウイリアムズ勢2台に押さえ込まれ、アロンソのペースも上がらなかった（グラフ赤丸の部分）。しかし2台を料理すると、その後は水色の実線で示したリアム・ローソン（レーシングブルズ）やピンク色の実線で示したピエール・ガスリー（アルピーヌ）と同等のペースで走っているのが分かる（グラフ青丸の部分）。

その後ガスリーは24周、ローソンは25周を走った段階でピットイン。スタート時に履いていたソフトタイヤから、ハードタイヤへと交換した。一方でアロンソは28周、ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）は29周を走った段階でピットインした。これらのマシンは、いずれも1ストップ作戦だったが、早めにピットインしたローソンとガスリーは、ここでヒュルケンベルグやアロンソとの差を広げることに成功。結局ローソンが9位、ガスリーが10位だった。

その点を考えると、アロンソはヒュルケンベルグは、最初のスティントを少し引っ張りすぎたことで、真の意味で入賞を狙うチャンスが失われたと言えそうだ。

ちなみにタイヤを交換した後のペースも、ローソン、ガスリー、ヒュルケンベルグ、アロンソはほぼ同等（グラフ緑丸の部分）。パフォーマンス上は、入賞争いを繰り広げられるだけのものがあったのは、このデータを見ても間違いない。しかし前述の通り、アロンソはダメージが悪化したことで緊急ピットイン。上位争いから脱落した。

ただダメージを負ったマシンであれだけ速く走れたのは、かなり不思議でもある。チームのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックは、レース後にこう語っている。

「1周目でダメージを負ったのは明らかだった。フロアが大きく欠けてしまったんだ。フロアには左右ともダメージがあり、フロントウイングの右側も破損してしまった」

「パフォーマンスはかなり低下した。正直なところ、どれほどの影響があったのか分からない。それでもライバルの間で、かなり良いペースで走れていたんだ」

また当のアロンソも、こんなことを語っている。

「なんで競争力を保つことができたのか、自分でも分からない」

アストンマーティンのマシンに大きなダメージがあったのは、写真を見ても明らかだった。フロアは壊れ、少なくとも左側のバージボードは失われていた。それでも好パフォーマンスを発揮できたのはなぜか……それを検証することで、今後のパフォーマンス向上に繋がる何かが見つかるかもしれない。

大ダメージを負ったアロンソのマシン。バージボードがないのがわかる。

写真: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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