F1 アメリカGP
アロンソがアメリカGPの予選Q1突破。ホンダF1折原エンジニア「小さな積み重ねでパフォーマンス向上に貢献する」
ホンダF1の折原伸太郎エンジニアが、F1アメリカGPの予選を振り返ってコメントを寄せた。
田中 健一
編集: 2026/10/25 0:45
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Chris Graythen / Getty Images
ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、F1アメリカGPの予選を終え、細かい改善を積み重ね、好成績に貢献したいと語った。
F1アメリカGPの予選Q1でアストンマーティン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが16番手となり、ギリギリながらQ2に進出。そのQ2では15番手となり、他車がパワーユニットを交換することでグリット降格ペナルティを受けるため、決勝レースを12番グリッドからスタートする見込みだ。
一方でランス・ストロールは予選18番手とQ2進出はならず。こちらもふたつ順位が繰り上がり、16番スタートの予定だ。
「昨夜、HRC Sakuraとともにデータを分析し、フリー走行と予選に向けてパワーユニットの性能を最大限に引き出すため、エネルギーマネジメントの調整を行ないました」
折原エンジニアは、ホンダF1のプレスリリースにそうコメントを寄せた。
「加えて、ドライバビリティの最適化も進めています」
「ひとつひとつの効果はわずかですが、これを積み重ねることでパフォーマンスの向上に貢献しています」
アロンソは予選後、防戦が多いレースとなるだろうが、「ここは何が起きるか分からない」と前向きな姿勢を見せている。
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